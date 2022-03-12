«Приходилось забираться на крышу». Как следили за Ф-1, когда были проблемы с трансляциями

Несколько дней назад было объявлено о разрыве контракта между Формулой-1 и «Матч ТВ» из-за происходящего на Украине. Впервые с 2000 года Ф-1 не будет официально представлена на российском телевидении, а с 2009-го — на доступном более-менее везде телеканале. По этому поводу авторы «Чемпионата» вспомнили, как им приходилось выкручиваться с трансляциями или узнавать информацию о гонках.

Новость по теме Алексей Попов прокомментировал разрыв контракта на телетрансляции Формулы-1 в России

Виталий Крысанов

Перед болельщиками сейчас стоит непростая задача за короткий срок найти, где и как посмотреть гонки. Но хотя бы с новостной лентой, фотографиями с трасс и даже видеороликами практически в режиме реального времени проблем пока нет (пусть и уже с использованием дополнительных «примочек»). А вот 20 с лишним лет назад, когда я начинал смотреть Ф-1, проблема была как раз в отсутствии всякого бэкграунда: информация была доступна только из телетрансляций, максимум — что-то можно было почерпнуть из газет и журналов, но на оперативность в этом случае особо рассчитывать не приходилось. Да и показы-то зачастую шли в записи.

Тем мощнее был эффект от действительно важных новостей, полученных в какой-нибудь неожиданный момент! В 1999-м — мне тогда было восемь — я с большим интересом наблюдал за борьбой Хаккинена и Ирвайна за титул, даже вёл тетрадку, где прикидывал возможные расклады. И вот на каком-то семейном застолье, состоявшемся вскоре после Гран-при Малайзии, я получил — чтобы не скучал — свежий номер «СЭ»… где сразу увидел сообщение, что гонщики «Феррари» дисквалифицированы, в результате чего Хаккинен стал чемпионом. Новость настолько меня поразила, что и спустя почти четверть века я прекрасно помню свои смешанные эмоции: радость за Мику (он мне нравился больше), но и огромную обиду, что никакой решающей схватки, которую я так ждал, не будет. К счастью, решение потом отменили — но узнал я об этом, вероятно, только из трансляции Гран-при Японии, почти две недели уже считая Хаккинена двукратным.



Ну а что касается трудностей с просмотром (в 2000-е я не пропустил ни одной гонки — да, некоторые приходилось записывать на видеомагнитофон и смотреть в повторе, но и ради этого приходилось тайком от родителей ставить будильник на время начала трансляции, чтобы в нужный момент нажать кнопку записи — для конспирации выключив звук и выкрутив настройки яркости и контрастности в чёрный экран), то в 2001-м я заставил папу взять на огород кухонный телевизор (в то время — весьма увесистый ящик, а идти было прилично), чтобы в процессе выкапывания картошки посмотреть Гран-при Венгрии. Так что за тем, как Михаэль берёт очередной титул, я наблюдал на маленьком экране фактически в чистом поле. Надо ли говорить, что пользы от меня в тот день было мало…

Александр Кожевников

Я не смотрел сезон-2006, а в 2007 году родители расщедрились на покупку спутниковой антенны. Важное уточнение — я до 18 лет жил в посёлке городского типа, в котором работало всего два канала общедоступного ТВ — Первый и «Россия». Ну или ОРТ и РТР, если перемотать чуть назад во времени. Интернет хоть в каком-либо виде в наш посёлок тоже пришёл году в 2009-м.

Разумеется, одной из основных причин расширения сетки вещания ТВ при помощи такого уже забытого многими устройства, как спутниковая антенна, был именно просмотр гонок. Однако возникла проблема: на азиатском спутнике (если мне не изменяет память, то он назывался «Ямал»), к которому мы подключались, был очень плохой сигнал с РЕН ТВ. А если работал РЕН ТВ, то плохо ловили другие каналы, в том числе и основные. И вот каждые субботу и воскресенье вечером перед прямой трансляцией, мне, 13-летнему мальчугану, приходилось забираться на крышу дома, чтобы поймать сигнал РЕН ТВ и всё-таки посмотреть на заветные гонки. И это мы не говорим о погодных условиях: в ветреную погоду залезать приходилось чуть ли не каждую рекламную паузу! Удивительно, но сезон я всё равно посмотрел полностью, не пропустив ни одной гонки.

Евгений Кустов

В отличие от коллег, я неплохо помню как первую половину 1997 года, когда Ф-1 уже ушла с РТР и ещё не добралась до ТВЦ, так и самое начало 2000 года, когда «Россия» заключила контракт только со второй гонки сезона. В 1997-м на помощь приходило радио: сейчас звучит максимально странно, а тогда следить за ходом Гран-при приходилось благодаря оперативной информации на «Эхе Москвы», «Маяке» и «Радио 1». Не уверен, что удавалось таким образом «слушать» каждую гонку, но, например, безоговорочная победа Шумахера в Монако-97 до сих пор ассоциируется у меня с автомагнитолой в машине дяди.



2000-й — снова радио, на сей раз уже «Спорт FM» (не то, что закрылось некоторое время назад и вновь открылось как «Первое спортивное»), а недолго просуществовавший проект «НТВ-Плюс». Помню, как проснулся рано утром ради Гран-при Австралии и слушал рассказ корреспондента, который отправился в один из московских баров и там следил за гонкой по телевизору — такая вот причудливая конструкция.



Что же до недостаточно доступных телеканалов, то до сих пор обидно, что не смог посмотреть легендарный Гран-при Франции 1999 года: до базы отдыха на Селигере цивилизация вроде бы и дошла, но не совсем — общественный телевизор о существовании ТВЦ, увы, не подозревал. Так что для меня вся информация о гонке уместилась в 30-секундный рассказ в спортивных новостях «Маяка».

Лев Дорогов

Телевизионная антенна нашего дома упорно не хотела ловить телеканал «РЕН ТВ», куда в 2006 году перекочевали трансляции Формулы-1. Для решения вопроса с просмотром гонок родителям даже пришлось приобрести ТВ-приставку, которая могла обеспечить сигнал нужного нам канала. До поры до времени всё шло прекрасно, как вдруг в 2008 году на частоту РЕН ТВ в определённые часы начал вторгаться чуждый телеканал. Из-за этого гонки транслировались исключительно в записи – причём глубокой ночью. Интернета в ту пору у нас ещё не было, поэтому единственным выходом из данной ситуации была запись. Так, днём гонки для меня стало не традиционное во всём мире воскресенье, а понедельник.



Самое главное в этом деле – не дай бог случайно не подсмотреть результаты гонки в выпусках спортивных новостей. Однажды я всё-таки наткнулся раньше на репортаж о прошедшем Гран-при Венгрии. Так я узнал, что Фелипе Масса драматично сошёл с дистанции за три круга до финиша. Кстати, именно с бразильцем связан самый обидный эпизод во всей этой истории. Наутро после фееричного финиша сезона-2008 старший брат во всех деталях мне рассказал, что произошло прошлым вечером в Сан-Паулу – видимо, для того чтобы уберечь от душевных терзаний девятилетнего поклонника «Феррари». И правильно сделал: сорокасекундное чемпионство Массы – это за гранью! В итоге смотреть бразильскую гонку я так и не стал. Что символично, это была последняя формульная трансляция на РЕН ТВ – в следующем году Ф-1 вернулась на канал «Спорт».