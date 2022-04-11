Тайский герой из «Уильямса» даже круче Леклера! Оценки за Гран-при Австралии

Мало кто ожидал от Алекса Албона такого темпа, а вот Себастьян Феттель взялся за старое.

Третий этап Формулы-1 сезона-2022 — в чрезвычайно субъективных оценках автора.

Александер Албон — 10

Блестящее выступление тайца, который на одной из худших на стартовой решётке машин прорвался в топ-10. Албон, кажется, ещё никогда не пилотировал так уверенно — и даже в момент схода Ферстаппена отказался ехать за свежими шинами, заявив, что темп ещё есть. В этой гонке Алекс заявил о себе как об очевидном лидере «Уильямса».

Шарль Леклер — 9,5

Поул-позиция, быстрейший круг и победа с лидированием от старта до финиша — в Мельбурне Леклер завоевал свой первый «Большой шлем». Только 25 гонщиков за всю историю чемпионата добивались такого достижения. И, с одной стороны, этот успех — во многом заслуга машины, с другой — сам Шарль весь уик-энд провёл чётко и безошибочно (если не считать помарки на холодных шинах на рестарте).

Макс Ферстаппен — 9

Голландец выжимал из имеющейся техники максимум, но в этот уик-энд «Ред Булл» был на шаг позади «Феррари». Правда, один шанс у Макса всё-таки был — когда Леклер не смог как следует разогнаться на рестарте, но в том эпизоде прорваться вперёд не удалось.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Британец блестяще стартовал и первые девять кругов держался в первой тройке, однако противостоять «Ред Булл» машинам «Мерседес» пока не по силам, а после аварии Феттеля место на подиуме перешло к Расселлу. Тем не менее после провала в Джидде экс-чемпион вновь был лидером своей команды.

Льюис Хэмилтон Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Серхио Перес — 8

В Австралии Чеко по темпу был очень близок к Ферстаппену — в квалификации проиграл напарнику менее десятой и примерно столько же уступал в гонке — когда пилотов «Ред Булл» не разделяли соперники. И, с одной стороны, Перес сам виноват, что потерял позицию на старте, с другой — у него не было выхода, кроме как пропустить Хэмилтона, поскольку мексиканец уворачивался от машины напарника.

Ландо Норрис — 8

Норрис великолепно провёл квалификацию, опередив оба «Мерседеса», но на старте допустил пробуксовку и оказался позади них. Пятое место — отличный результат для «Макларена», но свой субботний успех Ландо обнулил сам.

Фернандо Алонсо — 8

Испанцу в этот уик-энд категорически не везло. Блестящий круг в квалификации, который мог принести место в топ-3, оборвали технические проблемы, а стратегия на гонку со стартом на «харде» провалилась из-за второго выезда сейфти-кара, лишив Алонсо отрыва от тех, кто резину уже поменял. Неудачный уик-энд, но многообещающий темп.

Джордж Расселл — 7,5

В Австралии Джордж завоевал свой первый подиум в составе «Мерседеса», но и в квалификации, и в гонке уступал Хэмилтону, а оказался впереди благодаря аварии Феттеля и пит-стопу в режиме виртуального сейфти-кара.

Первый подиум Рассела с «Мерседесом» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Даниэль Риккардо — 7

Риккардо проигрывает Норрису уже третью квалификацию в этом сезоне и в итоге оказывается заперт позади напарника на всю гонку. Даниэль после финиша был доволен гонкой — это его первые очки в сезоне, однако на фоне напарника уикенд получился средним.

Валттери Боттас — 7

В Мельбурне Валттери впервые с 2016 года не вышел в финальный сегмент и в полной мере ощутил на себе, что такое – борьба в середине пелотона. Перед пит-стопом финну удалось прорваться в топ-10, но затем его жёстко (и даже грубо!) прошёл Стролл, вперёд вышел Гасли, и, хотя в итоге Боттас вышел на восьмую позицию, контратаковав обоих, это не тот результат, на который после первых двух гонок рассчитывали в «Альфа Ромео».

Пьер Гасли — 6,5

В квалификации Гасли совсем немного не хватило до выхода в третий сегмент, но в гонке француз довольно быстро прорвался на девятое место. Оно бы могло стать восьмым, если бы не ошибка, из-за которой Пьер пропустил Боттаса.

Гуаньюй Чжоу — 6

Китайский дебютант показал весьма посредственный результат в квалификации (0,745 секунды отставания от напарника!), но затем провёл боевую гонку и совершил целую серию обгонов. Дотянуться до очков это не позволило, но хотя бы на старте Чжоу в этот раз не провалился!

В квалификации Чжоу слишком много проиграл Боттасу Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

Окону не удалось извлечь из машины максимум в квалификации, и на полгонки он застрял позади «Макларенов», а ещё на полгонки — позади Албона, который ехал на куда более изношенных шинах и куда менее конкурентоспособной технике.

Мик Шумахер — 5

Мик в этот уик-энд превзошёл Магнуссена и в квалификации, и в гонке, однако выступить чисто немец не смог. В воскресенье Шумахер то и дело допускал ошибки и помарки, теряя отыгранные позиции, и в итоге отстал на круг с лишним.

Кевин Магнуссен — 4,5

Для самого же датчанина уикенд с самого начала был испорчен проблемами со здоровьем. Кевин вроде бы пришёл в себя, но время было упущено — баланс машины оставлял желать лучшего, и гонщик «Хааса» ехал примерно там же, где и в 2020 году.

Юки Цунода — 4

Для японца это был первый визит на Гран-при Австралии — и без проблем не обошлось. Юки допустил ошибку в квалификации, а затем очень слабо боролся в концовке пелотона: на втором рестарте Цунода был аккурат позади Гасли, но если тот прорывался и набрал очки, то японец пропустил Шумахера и Чжоу и финишировал только 15-м — формально в круге позади Гасли, отстав от напарника на десять с лишним секунд.

Дебют в Мельбурне для Цуноды прошёл неудачно Фото: Peter Fox/Getty Images

Николас Латифи — 3,5

Ни разу по ходу уикенда Латифи не чувствовал уверенности за рулём и в итоге даже близко не смог показать того темпа, который демонстрировал его напарник — за пять кругов до финиша два «Уильямса» разделяли полминуты! Другими словами: даже на изношенных шинах Албон ехал в более высоком темпе, чем Латифи на свежих.

Карлос Сайнс — 3

Катастрофа для испанца, который надеется стать лидером «Феррари». В квалификации Карлос провалился отчасти по вине команды, но в гонке не смог как следует стартовать (замена руля — не оправдание), а затем вылетел с трассы, пытаясь как можно быстрее опередить Цуноду. Гонка в Мельбурне для Сайнса шла буквально полтора круга.

Себастьян Феттель — 3

Авария в тренировке и два вылета в гонке — последний завершился ударом об отбойник и сходом. Разумеется, после пропуска двух первых гонок и отказа мотора в пятницу Феттелю было непросто, но для гонщика с его опытом это не оправдание.

Лэнс Стролл — 2,5

Для второго пилота «Астон Мартин» уикенд тоже сложился кошмарно: он тоже разбил машину в тренировках, затем влетел в Латифи в квалификации, а в гонке получил штраф за виляния на прямой и лишь каким-то чудом избежал пенальти за выдавливание Боттаса. Итог — 12-е место в десяти секундах позади топ-10.