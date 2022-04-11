Тайский герой из «Уильямса» даже круче Леклера! Оценки за Гран-при Австралии

Третий этап Формулы-1 сезона-2022 — в чрезвычайно субъективных оценках автора.
Александер Албон — 10
Блестящее выступление тайца, который на одной из худших на стартовой решётке машин прорвался в топ-10. Албон, кажется, ещё никогда не пилотировал так уверенно — и даже в момент схода Ферстаппена отказался ехать за свежими шинами, заявив, что темп ещё есть. В этой гонке Алекс заявил о себе как об очевидном лидере «Уильямса».
Шарль Леклер — 9,5
Поул-позиция, быстрейший круг и победа с лидированием от старта до финиша — в Мельбурне Леклер завоевал свой первый «Большой шлем». Только 25 гонщиков за всю историю чемпионата добивались такого достижения. И, с одной стороны, этот успех — во многом заслуга машины, с другой — сам Шарль весь уик-энд провёл чётко и безошибочно (если не считать помарки на холодных шинах на рестарте).
Макс Ферстаппен — 9
Голландец выжимал из имеющейся техники максимум, но в этот уик-энд «Ред Булл» был на шаг позади «Феррари». Правда, один шанс у Макса всё-таки был — когда Леклер не смог как следует разогнаться на рестарте, но в том эпизоде прорваться вперёд не удалось.
Льюис Хэмилтон — 8,5
Британец блестяще стартовал и первые девять кругов держался в первой тройке, однако противостоять «Ред Булл» машинам «Мерседес» пока не по силам, а после аварии Феттеля место на подиуме перешло к Расселлу. Тем не менее после провала в Джидде экс-чемпион вновь был лидером своей команды.
Льюис Хэмилтон
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
Серхио Перес — 8
В Австралии Чеко по темпу был очень близок к Ферстаппену — в квалификации проиграл напарнику менее десятой и примерно столько же уступал в гонке — когда пилотов «Ред Булл» не разделяли соперники. И, с одной стороны, Перес сам виноват, что потерял позицию на старте, с другой — у него не было выхода, кроме как пропустить Хэмилтона, поскольку мексиканец уворачивался от машины напарника.
Ландо Норрис — 8
Норрис великолепно провёл квалификацию, опередив оба «Мерседеса», но на старте допустил пробуксовку и оказался позади них. Пятое место — отличный результат для «Макларена», но свой субботний успех Ландо обнулил сам.
Фернандо Алонсо — 8
Испанцу в этот уик-энд категорически не везло. Блестящий круг в квалификации, который мог принести место в топ-3, оборвали технические проблемы, а стратегия на гонку со стартом на «харде» провалилась из-за второго выезда сейфти-кара, лишив Алонсо отрыва от тех, кто резину уже поменял. Неудачный уик-энд, но многообещающий темп.
Джордж Расселл — 7,5
В Австралии Джордж завоевал свой первый подиум в составе «Мерседеса», но и в квалификации, и в гонке уступал Хэмилтону, а оказался впереди благодаря аварии Феттеля и пит-стопу в режиме виртуального сейфти-кара.
Первый подиум Рассела с «Мерседесом»
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Даниэль Риккардо — 7
Риккардо проигрывает Норрису уже третью квалификацию в этом сезоне и в итоге оказывается заперт позади напарника на всю гонку. Даниэль после финиша был доволен гонкой — это его первые очки в сезоне, однако на фоне напарника уикенд получился средним.
Валттери Боттас — 7
В Мельбурне Валттери впервые с 2016 года не вышел в финальный сегмент и в полной мере ощутил на себе, что такое – борьба в середине пелотона. Перед пит-стопом финну удалось прорваться в топ-10, но затем его жёстко (и даже грубо!) прошёл Стролл, вперёд вышел Гасли, и, хотя в итоге Боттас вышел на восьмую позицию, контратаковав обоих, это не тот результат, на который после первых двух гонок рассчитывали в «Альфа Ромео».
Пьер Гасли — 6,5
В квалификации Гасли совсем немного не хватило до выхода в третий сегмент, но в гонке француз довольно быстро прорвался на девятое место. Оно бы могло стать восьмым, если бы не ошибка, из-за которой Пьер пропустил Боттаса.
Гуаньюй Чжоу — 6
Китайский дебютант показал весьма посредственный результат в квалификации (0,745 секунды отставания от напарника!), но затем провёл боевую гонку и совершил целую серию обгонов. Дотянуться до очков это не позволило, но хотя бы на старте Чжоу в этот раз не провалился!
В квалификации Чжоу слишком много проиграл Боттасу
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
Эстебан Окон — 5,5
Окону не удалось извлечь из машины максимум в квалификации, и на полгонки он застрял позади «Макларенов», а ещё на полгонки — позади Албона, который ехал на куда более изношенных шинах и куда менее конкурентоспособной технике.
Мик Шумахер — 5
Мик в этот уик-энд превзошёл Магнуссена и в квалификации, и в гонке, однако выступить чисто немец не смог. В воскресенье Шумахер то и дело допускал ошибки и помарки, теряя отыгранные позиции, и в итоге отстал на круг с лишним.
Кевин Магнуссен — 4,5
Для самого же датчанина уикенд с самого начала был испорчен проблемами со здоровьем. Кевин вроде бы пришёл в себя, но время было упущено — баланс машины оставлял желать лучшего, и гонщик «Хааса» ехал примерно там же, где и в 2020 году.
Юки Цунода — 4
Для японца это был первый визит на Гран-при Австралии — и без проблем не обошлось. Юки допустил ошибку в квалификации, а затем очень слабо боролся в концовке пелотона: на втором рестарте Цунода был аккурат позади Гасли, но если тот прорывался и набрал очки, то японец пропустил Шумахера и Чжоу и финишировал только 15-м — формально в круге позади Гасли, отстав от напарника на десять с лишним секунд.
Дебют в Мельбурне для Цуноды прошёл неудачно
Фото: Peter Fox/Getty Images
Николас Латифи — 3,5
Ни разу по ходу уикенда Латифи не чувствовал уверенности за рулём и в итоге даже близко не смог показать того темпа, который демонстрировал его напарник — за пять кругов до финиша два «Уильямса» разделяли полминуты! Другими словами: даже на изношенных шинах Албон ехал в более высоком темпе, чем Латифи на свежих.
Карлос Сайнс — 3
Катастрофа для испанца, который надеется стать лидером «Феррари». В квалификации Карлос провалился отчасти по вине команды, но в гонке не смог как следует стартовать (замена руля — не оправдание), а затем вылетел с трассы, пытаясь как можно быстрее опередить Цуноду. Гонка в Мельбурне для Сайнса шла буквально полтора круга.
Себастьян Феттель — 3
Авария в тренировке и два вылета в гонке — последний завершился ударом об отбойник и сходом. Разумеется, после пропуска двух первых гонок и отказа мотора в пятницу Феттелю было непросто, но для гонщика с его опытом это не оправдание.
Лэнс Стролл — 2,5
Для второго пилота «Астон Мартин» уикенд тоже сложился кошмарно: он тоже разбил машину в тренировках, затем влетел в Латифи в квалификации, а в гонке получил штраф за виляния на прямой и лишь каким-то чудом избежал пенальти за выдавливание Боттаса. Итог — 12-е место в десяти секундах позади топ-10.
- 11 апреля 2022
-
17:07
-
16:53
-
16:37
-
16:12
-
15:19
-
14:50
-
14:42
-
13:56
-
12:49
-
12:03
-
11:18
-
09:24
-
00:52
-
00:39
- 10 апреля 2022
-
23:30
-
22:29
-
22:01
-
20:46
-
19:15
-
18:11
-
17:26
-
16:01
-
14:56
-
14:28
-
13:58
-
13:21
-
13:12
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:25
-
12:21
-
12:12
-
11:45
-
11:43