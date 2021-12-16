7 крутейших сезонов Формулы-1 в XXI веке. Всё ещё уверены, что 2021-й — самый топовый?

Определение чемпиона мира на последнем круге и борьба величайшего пилота с молодым и дерзким — фишки отнюдь не только нынешнего сезона.

Минувший сезон Формулы-1 можно назвать самым сумасшедшим за долгие годы. Под впечатлением острейшей развязки финального Гран-при чемпионата многие фанаты и вовсе называли сезон-2021 лучшим за всю историю «Королевских гонок». Про это можно спорить бесконечно, но уж точно, что хотя бы в рамках XXI века 2021-й легко сможет побороться за статус самого яркого и интригующего. Однако есть и другие кандидаты — мы предлагаем выбрать лучший сезон Формулы-1 в нынешнем столетии.

Сезон-2003. «Уильямс» и Монтойя бросают вызов Шумахеру. Райкконен и Алонсо — молодые звёзды Ф-1

После двух невероятно уверенных титулов Михаэля Шумахера сезон-2003 для нейтральных фанатов Ф-1 стал глотком свежего воздуха. С самых первых гонок сезона стало понятно, что этот чемпионат не станет лёгкой прогулкой для команды «Феррари». Шумахер за три стартовых этапа, которые он проводил на прошлогоднем болиде, смог набрать всего лишь 6 очков.

Пока действующий чемпион испытывал разного рода проблемы, на авансцену вышла восходящая звезда «Макларена» Кими Райкконен: во второй гонке сезона Айсмен одержал свою дебютную победу в Ф-1. Больше в 2003-м финский пилот не выигрывал, однако регулярно финишировал в топ-3 — именно стабильность и позволила Кими оставаться лидером чемпионата вплоть до восьмого этапа.

Ну а далее к сражению Райкконена и Шумахера присоединился заваливший начало сезона Хуан Пабло Монтойя. Одержав победу в Монако, колумбиец начал невероятную серию из восьми подиумов подряд (даже Шумахер не мог похвастать подобной стабильностью). Бороться, кстати, Монтойе предстояло не только с пилотами «Феррари» и «Макларена», но и с собственным напарником Ральфом Шумахером. Очередное внутрикомандное сражение в стане «Уильямса» однозначно добавило красок и без того яркому сезону, который всё-таки завершился рекордным шестым титулом Михаэля.

Также в чемпионате 2003 года свой путь наверх начал культовый союз Фернандо Алонсо и «Рено»: испанец впервые выиграл гонку Ф-1 и закрепился в статусе одного из сильнейших пилотов поколения, а «Рено» постепенно начинала привыкать к борьбе за самые высокие места.

Интрига в чемпионском сражении, державшаяся вплоть до последней гонки, последний поход «Уильямса» за титулом, появление новых звёзд на небосводе Ф-1 в лице Райкконена и Алонсо – всё это делает сезон-2003 одним из самых интересных за последние несколько десятилетий.

Сезон-2006. Шумахер против Алонсо — последняя битва в карьере Красного Барона

2006-й войдёт в историю благодаря прощальной чемпионской битве Михаэля Шумахера. С самого начала дуэль Алонсо и Шумахера вызывала особый интерес. Во-первых, после годичного перерыва в борьбу за титул возвращался успевший познать горечь поражения семикратный чемпион. А во-вторых, Михаэль сражался за титул именно с тем самым пилотом, которому и удалось прервать гегемонию «Феррари». Великий Шумахер, гонявшийся ещё с Простом и Сенной, против молодого и дерзкого Алонсо — можно ли придумать вывеску лучше?

На протяжении всего сезона претенденты на титул обменивались уколами. Первая часть осталась за Фернандо: в девяти гонках со старта чемпионата испанец не финишировал ниже второго места. А вот как только сезон перевалил за экватор, сказал своё слово уже Михаэль: серия из пяти побед в семи гонках.

В итоге к предпоследнему этапу в Японии в личном зачёте установилось двоевластие. На «Сузуке» зрителей ожидала драматичная развязка: Михаэль Шумахер сошёл с дистанции из-за сгоревшего мотора. Несмотря на фактическое отсутствие чемпионской интриги, финальная гонка сезона оказалась что надо: Шумахер на прощание выдал очередной яркий перформанс, красиво попрощавшись с Формулой-1.

Сезон-2007. Суперновичок Хэмилтон. Скандалы в «Макларене». Великий камбэк Райкконена

Большая часть событий сезона-2007 крутится вокруг противостояния двух великих команд «Макларена» и «Феррари». Согласно предстартовым раскладам, чемпионскую корону в 2007-м должны были разыграть между собой сменившие в межсезонье команды Райкконен и Алонсо. Однако в чемпионское сражение неожиданно вмешался невероятно быстрый новичок «Макларена» Льюис Хэмилтон. В том сезоне молодой британец ничуть не тушевался перед своим титулованным напарником, что в итоге привело к расколу внутри команды Рона Денниса.

Скандалы внутри «Макларена» ничуть не испортили впечатление о сезоне, а лишь наоборот, украсили его. Всё-таки болельщикам повезло наблюдать за самой ожесточённой внутрикомандной дуэлью со времён Сенны и Проста. Также, помимо локальных неурядиц, гремели в том году и достаточно громкие скандалы. Да, речь идёт о промышленном шпионаже со стороны команды из Уокинга. Впрочем, даже эта история только лишь подчёркивает уровень накала в противостоянии «Макларена» и «Феррари».

С точки зрения развязки в том году также было всё великолепно. Дебютант Хэмилтон ошибся в самый ответственный момент сезона, чем сумел воспользоваться Кими Райкконен, который большую часть чемпионата вообще не считался главным претендентом на титул.

Сезон-2008. Домашняя драма Массы. Третья сила в лице «БМВ-Заубер». Неожиданные победы Алонсо и Феттеля

Если в 2007 году весь зрительский интерес был сосредоточен именно на противостоянии «Феррари» и «Макларена», то вот следующий сезон уже напоминал калейдоскоп из событий, явлений и персонажей. Начнём с того, что невероятно весёлой выдалась чемпионская дуэль Хэмилтона и Массы. На протяжении всего сезона Льюис и Фелипе обменивались как победами, так и совсем уж глупыми ошибками, тем самым расшатывая нервную систему своим поклонникам.

Также в 2008 году пробил звёздный час проекта «БМВ-Заубер»: из крепких середняков команда превратилась в претендента на победы. В первой половине сезона команда Марио Тайссена виделась коллективом, способным пощекотать нервы «Феррари» и «Макларену». А после триумфа в Канаде Роберт Кубица так вообще возглавил личный зачёт, да и в дальнейшем сохранял шансы на титул – вплоть до предпоследнего этапа чемпионата.

Нельзя не отметить и весьма неожиданные победы вернувшегося в «Рено» Фернандо Алонсо (пусть одна из них и выдалась скандальной), а также совсем уж шокирующую викторию Себастьяна Феттеля, одержанную в условиях дождя в Монце.

Ну а финал сезона так вообще выдался одним из самых сумасшедших в истории Ф-1. Всего за два поворота до конца чемпионата Хэмилтон обогнал Глока и вышел на спасительное пятое место, а в боксах «Феррари» не сразу осознали преждевременность своей радости. 13 лет назад судьба титула тоже решилась на последнем круге.

Сезон-2010. Четыре претендента на титул. Полная неразбериха в личном зачёте

Причина, по которой сезон-2010 имеет особую ценность для российских поклонников Королевских гонок, абсолютно ясна и понятна: мы наконец-таки увидели дебют российского пилота в Формуле-1. А вот чем запомнился чемпионат 2010 года иностранным зрителям? В первую очередь, равной борьбой трёх команд за чемпионский титул. На протяжении всего чемпионата было трудного выделить фаворита как среди гоночных коллективов, так и среди пилотов. За весь сезон лидер личного зачёта успел поменяться целых десять раз – рекорд Формулы-1.

Первые гонки сезона лучше всех провёл Баттон, середина чемпионата осталась за Хэмилтоном и Уэббером, а к концу года проснулись Алонсо и Феттель. Что примечательно, ни один из претендентов на титул не смог победить более пяти раз за девятнадцать этапов сезона – представить подобное сегодня достаточно проблематично. Благодаря запредельному уровню конкуренции перед финальным Гран-при чемпионата математические шансы на титул сохраняло четверо пилотов. А чемпионом, не без помощи Виталия Петрова, в итоге стал Себастьян Феттель, который ни разу не лидировал в личном зачёте вплоть до последней гонки.

Сезон-2012. Семь стартовых гонок – семь победителей. Возвращение Кими и последний сезон Шумахера

Прежде всего, сезон-2012 запомнился абсолютно сумасшедшим началом: первые семь гонок выиграло семь разных пилотов. Причём среди победителей были не только бесспорные фавориты, но и весьма неожиданные лица, как Нико Росберг на тогда ещё средненьком «Мерседесе» или Пастор Мальдонадо. Плюс ко всему, в концовке сезона выиграл гонку в Абу-Даби вернувшийся в Ф-1 Кими Райкконен. Таким образом, за весь чемпионат зрители увидели восемь разных победителей – треть всех участников!

Из других памятных эпизодов 2012 года можно отметить финальное прощание Шумахера с Формулой-1: он напоследок взял подиум в Валенсии. Что касается чемпионской интриги, то и она не подкачала. В первых тринадцати гонках чемпионата Себастьян Феттель одержал всего одну победу и отстал от Алонсо на 47 очков. Но затем немец выдал серию из четырёх выигранных гонок подряд, что позволило ему подойти лидером личного зачёта к финальному Гран-при в Бразилии.

В гонке на «Интерлагосе» ещё на первом круге Феттель откатился в конец пелотона после того, как его поддел Бруно Сенна. Однако болид «Ред Булл» выдержал аварию, сам Себастьян не растерялся и сумел в результате успешного прорыва финишировать на 6-м месте, которое и обеспечило ему третий титул.

Сезон-2021. Яркая дуэль Льюиса и Макса. Конец доминированию «Мерседеса»

Однозначно, минувший сезон Формулы-1 стал самым интересным в непродолжительной истории гибридной эры. Чего только мы с вами не видели за последние девять месяцев: ожесточённая борьба за титул, скандальные столкновения между двумя лидерами, постоянно меняющаяся расстановка сил, неожиданные победители и просто множество ярких гонок… В предыдущие годы о таком можно было только мечтать.

Ну и развязка у сезона-2021 выдалась поистине голливудской: равное количество очков у Макса и Льюиса перед финальной гонкой сезона, сюжетный твист в виде аварии Латифи, а также неожиданный финал с чемпионским обгоном на последнем круге. Вот уж действительно, жизнь – лучший драматург!

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