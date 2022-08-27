Готовьтесь: в следующем году «Мерседес» снова будет в топе Ф-1. 4 причины

Переход на новый регламент в этом году сильно ударил по «Мерседесу» — бессменные обладатели Кубков конструкторов последних лет оказались лишь третьей силой и по ходу первой половины сезона ни в одной из гонок не боролись за победу. Однако это не значит, что всё не изменится в сезоне-2023 — есть сразу несколько причин, по которым «Серебряные стрелы» окажутся среди лидеров.

Ранний переход на проект 2023 года

На летний перерыв «Мерседес» ушёл с огромным отставанием от лидеров — ровно сотню очков Расселл уступает Ферстаппену в общем зачёте, а в командном отставание составляет 127 баллов. В таких условиях речи о борьбе за чемпионство не идёт, и в «Мерседесе», что бы ни заявляли руководители команды, давно переключились на следующий год.



На практике это означает, что немецкая команда может тестировать на этапах любые обновления с прицелом на следующий год — даже если они не сработают, от потери одного уикенда «Мерседес» ничего не потеряет. Более того, эксперименты над компонентами с прицелом на сезон-2023 позволяют ещё и сэкономить бюджет: эти работы входят в бюджет текущего чемпионата и к следующему отношения не имеют.

Увеличение дорожного просвета

Отчасти «Мерседесу» поможет и ФИА: со следующего года минимальный дорожный просвет должен составлять 25 мм вместо нынешних 10. Причём изначально в федерации хотели увеличить клиренс только до 20 — и все вроде бы с этим согласились, но позже цифра увеличилась ещё на пять миллиметров.

ФИА поможет «Мерседесу» подтянуться? Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Предполагается, что эту меру лоббировал «Мерседес» (непонятно, каким, правда, образом), и именно немецкой команде перемены больше других сыграют на руку. Считается, что машины «Феррари» и «Ред Булл» больше не страдают от дельфинирования и могут использовать минимальный клиренс, в «Мерседесе» с раскачиваниями вроде тоже справились, но настолько экстремальные настройки по-прежнему провоцируют проблемы. Принудительное увеличение клиренса, таким образом, лишит «Феррари» и «Ред Булл» части преимущества.

Надёжный мотор

В нынешнем сезоне у лидеров регулярно возникали проблемы с техникой: в начале сезона ломался «Ред Булл», позже моторы стали гореть у «Феррари». Но у «Мерседеса» в этом смысле всё в порядке: Хэмилтон закончил все гонки сезона, а единственный сход Расселла — последствия завала в Великобритании (и его забега к Чжоу).

Пусть похвастаться рекордной мощностью силовая установка от «Мерседеса» не может, если надёжность останется на прежнем уровне, а шасси достигнет уровня соперников, нехватка нескольких лошадиных сил не станет проблемой.

Сработавшаяся пара пилотов

У «Феррари» и «Ред Булл» есть ярко выраженные первые номера команды, которые допускают меньше ошибок и выжимают из имеющейся техники больше. В «Мерседесе» же Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл выступают примерно на одном уровне, и, даже если на отдельном этапе кто-то из гонщиков вырывается вперёд, другой держится неподалёку. Так, «Мерседесы» в восьми гонках сезона-2022 пересекли линию финиша друг за другом, а у «Ред Булл» и «Феррари» таких финишей на двоих всего пять.



В теории ожесточённая борьба напарников приводит к тому, что гонщики отбирают друг у друга очки. Но если на титул будут претендовать четверо пилотов (или даже все шестеро), как это было, например, в начале 2012 года, терять очки так или иначе будут все, а решающими станут финальные гонки. И иметь в них двух способных побороться за титул пилотов лучше, чем одного.