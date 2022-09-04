«Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» в борьбе за победу? Гран-при Нидерландов — LIVE

Большой автоспортивный день в Зандворте начинается с гонки Формулы-3. На поуле сегодня герой прошлого уикенда Зейн Малоуни — в субботу в Спа он попал в страшную аварию, а в воскресенье одержал победу. Сегодня у него снова отличные шансы оказаться первым.

На первом ряду рядом с Малоуни — один из претендентов на чемпионство Виктор Мартинс. Со второго ряда стартуют Джек Кроуфорд и Роман Станек, ну а лидер чемпионата Исак Хаджар только на третьем ряду — рядом с Франко Колапинто.

Другим претендентам на титул не повезло — из-за красных флагов в квалификации многие вынуждены были бросить быстрые круги. В итоге Оливер Берман стартует 14-м, а Артур Леклер — лишь 20-м.

Подобные проблемы возникли и у Александра Смоляра — россиянину придётся прорываться с 16-го места.

Напоследок отметим также стартующего седьмым Себастьяна Монтойю — сына легендарного Хуана-Пабло.