«Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» в борьбе за победу? Гран-при Нидерландов — LIVE

Впереди очередная гонка сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Субботняя квалификация сулит нам борьбу сразу трёх команд за победу: разрыв между «Ред Булл» и «Феррари» минимален, а «Мерседес» немного отстал только из-за жёлтых флагов после вылета Серхио Переса. При этом по воскресеньям немцы обычно прибавляют — неужели так будет и на этот раз? Интрига — максимальная! А начнём лайв с рассказа об основных гонках Формулы-3 и Формулы-2.
У Давида Видалеса технические проблемы — машина потеряла темп и встала на обочине. Автомобиль безопасности возвращается на трассу.
Малоуни в первом повороте двенадцатого круга обгоняет Мартинса и выходит в лидеры гонки! Зейн атаковал по внешней траектории, но перекрестил линии и выехал вперёд.
Малоуни обгоняет Мартинса
Фото: twitter.com/fiaformula3
Позади отыгрывается после ошибки Кроуфорд — он прошёл Эдгара и Монтойю и вышел на седьмую строчку.
14-й круг: 1 Малоуни — 2 Мартинс — 3 Колапинто — 4 Станек — 5 Хаджар — 6 Коллет — 7 Кроуфорд — 8 Монтойя — 9 Эдгар — 10 О'Салливан.
Сейфти-кар покинул трассу, гонка возобновляется в боевом режиме.
Мартинс уверенно разогнался перед первым поворотом, а Кроуфорд попытался пройти Малоуни в борьбе за второе место, но заблокировал колёса и откатился на девятую позицию!
Фото: twitter.com/fiaformula3
Смоляр отыграл одну позицию и идёт 12-м, Берман — 16-й, Леклер — 19-й.
8-й круг: 1 Мартинс — 2 Малоуни — 3 Колапинто — 4 Станек — 5 Хаджар — 6 Коллет — 7 Монтойя — 8 Эдгар — 9 Кроуфорд — 10 О'Салливан.
Бенавидес и Алатало вылетели на входе во второй поворот и застряли в гравии — автомобиль безопасности на трассе.
Фото: twitter.com/fiaformula3
3-й круг: 1 Мартинс — 2 Малоуни — 3 Кроуфорд — 4 Колапинто — 5 Станек — 6 Хаджар — 7 Эдгар — 8 Коллет — 9 Монтойя — 10 О'Салливан.
Старт: Мартинс поравнялся с Малоуни ещё до первого поворота и по внутренней траектории выехал вперёд. Малоуни проехался по гравию и подпустил к себе Кроуфорда, но удержался вторым.
Фото: twitter.com/fiaformula3
Смоляр прорвался на 13-е место, Берман 17-й, Леклер — 19-й.
1-й круг: 1 Мартинс — 2 Малоуни — 3 Кроуфорд — 4 Колапинто — 5 Станек — 6 Хаджар — 7 Эдгар — 8 Коллет — 9 Монтойя — 10 О'Салливан.
До конца сезона в Формуле-3 осталось три гонки (считая сегодняшнюю). Шансы на титул сохраняют одиннадцать пилотов, но на самом деле число претендентов ограничено первой шестёркой — остальные проигрывают более 30 очков и едва ли успеют догнать лидеров.
Фото: twitter.com/fiaformula3
Большой автоспортивный день в Зандворте начинается с гонки Формулы-3. На поуле сегодня герой прошлого уикенда Зейн Малоуни — в субботу в Спа он попал в страшную аварию, а в воскресенье одержал победу. Сегодня у него снова отличные шансы оказаться первым.
На первом ряду рядом с Малоуни — один из претендентов на чемпионство Виктор Мартинс. Со второго ряда стартуют Джек Кроуфорд и Роман Станек, ну а лидер чемпионата Исак Хаджар только на третьем ряду — рядом с Франко Колапинто.
Другим претендентам на титул не повезло — из-за красных флагов в квалификации многие вынуждены были бросить быстрые круги. В итоге Оливер Берман стартует 14-м, а Артур Леклер — лишь 20-м.
Подобные проблемы возникли и у Александра Смоляра — россиянину придётся прорываться с 16-го места.
Напоследок отметим также стартующего седьмым Себастьяна Монтойю — сына легендарного Хуана-Пабло.
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