«Пошли разберёмся с ним?» Как Петрова глупо выбили и лишили борьбы с Шумахером

В тот день у Виталия был последний шанс бороться в Ф-1 за действительно высокие места.

Гонка в Монце могла стать для Виталия Петрова поворотной в сезоне-2011. В пяти предыдущих гонках россиянин набрал только три очка, но в Италии квалифицировался седьмым и впервые после стартовой фазы сезона имел возможность пробиться в топ-6. Потенциально это позволило бы дотянуться до Михаэля Шумахера в общем зачёте — Петрову до легендарного немца не хватало всего восьми баллов…

Блестящий Алонсо, ужасный Льюцци

Первым на стартовой решётке в тот день стоял Себастьян Феттель на «Ред Булл» — для него это был уже третий подряд и уже 10-й поул в 13 квалификациях сезона. Первый ряд с немцем делил Льюис Хэмилтон, в то время как Фернандо Алонсо расположился аккурат позади британца — четвёртым, бок о бок с Дженсоном Баттоном.

Феттель и Хэмилтон по сигналу светофора разогнались синхронно, однако Алонсо позади них «выстрелил» ещё лучше: испанец поравнялся с двумя лидерами и, зацепив траву (!), прошёл обоих ещё до первого поворота! Хэмилтон, оказавшись на торможении внутри, уступил Феттелю и въехал в эску позади немца третьим. На четвёртое место прорвался Шумахер, а на пятое поднялся Масса.

Алонсо вышел в лидеры, а Льюцци уже на газоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Виталий Петров стартовал не так эффектно: россиянин пропустил Шумахера и откатился на восьмое место, зато получил перед собой относительно свободное пространство и шанс проехать первую эску без приключений — шанс, увы, в итоге не сработавший.

Дело в том, что позади довольно неплохо стартовал Витантонио Льюцци, но в какой-то момент итальянец едва не упёрся в Хейкки Ковалайнена и… отвернул в траву! «Хиспания» почти сразу потеряла управление, боком полетела по газону и в итоге врезалась точно в Петрова и Росберга, бок о бок проходивших «Реттифильо». Для всех троих гонка закончилась.

Столкновение Росберга, Петрова и Льюцци Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Я почувствовал удар сзади — как ни странно, очень лёгкий, как будто кто-то задел меня крылом и развернул. Помню, еще включил первую передачу, и удивился, почему машина не едет. А посмотрел в зеркала — задних колёс-то нет. Всё стало понятно, — рассказывал позже Петров в интервью F1News. — Спросил у Росберга, кто нас ударил. А он на Льюцци показывает. Я и говорю: «Ну что, пошли разберёмся с ним?»

«Считаю, что виноват Льюцци. Он начал всё валить на Ковалайнена, но тот лишь немного сместился в сторону на стартовой прямой, — добавил Виталий. — В такой ситуации надо тормозить, а Льюцци выехал на траву, и его развернуло. После аварии он подходил, что-то говорил, но я даже особо не слушал».

Феттель против Алонсо, «Макларен» против «Мерседеса»

После завала в первом повороте судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности, и по-настоящему гонка началась лишь на четвёртом круге. Уже на пятом Феттель обогнал Алонсо и отправился к 18-й в своей карьере победе: за шесть этапов до конца сезона преимущество Себа в общем зачёте достигло 112 очков. Третье подряд чемпионство немец оформит через две гонки — в Японии.

Алонсо в Монце финишировал только третьим — на вторую позицию в концовке гонки прорвался Дженсон Баттон, который до этого быстро и без потерь времени обогнал Михаэля Шумахера. В то же время для Льюиса Хэмилтона «Мерседес» немца оказался почти непреодолимой преградой — семь кругов британец прессинговал Михаэля и лишь затем смог его пройти. Хэмилтон в итоге занял четвёртое место, а Шумахер стал пятым, опередив замкнувшего топ-6 Массу.

Для Петрова сезон-2011 закончился 10-м местом — после Монцы он набрал два очка на «Сузуке», а затем ещё один балл в финале сезона в Сан-Паулу. Однако ещё до гонки в Бразилии в эфир попало неосторожное интервью Виталия, где он критиковал команду и инженеров, и в итоге вынужден был её покинуть. В 2012 году Петров выступал за «Кэтерхэм».

Ну а что до Льюцци, то его карьера в Формуле-1 закончилась в 2011-м. Место итальянца в «Хиспании» занял Педро де ла Роса, а сам Витантонио следующие пять лет выступал в кузовных гонках и гонках на выносливость. В «ветеранских» сериях уровня International Superstars Series ему удавалось побеждать, но ни в WEC, ни в Формуле-Е он не дотягивался даже до подиумов. Окончательно профессиональную карьеру Льюцци завершил в 2017 году.