Ф-1 пора решиться на смелый и спорный шаг. Реформа спасёт Шварцмана и других талантов

Три машины на команду в Формуле-1? Изменение понравится не всем, но стоит попробовать.

Блестящее выступление Ника де Вриса на Гран-при Италии восхитило поклонников и экспертов Формулы-1. После финиша в очках на скромном «Уильямсе» гонщик из Нидерландов был признан героем гонки, получив высочайшие оценки в прессе. Джордж Расселл и вовсе отметил, что Ник, безусловно, заслуживает места в Формуле-1 на следующий сезон. Кстати, сейчас такое развитие событий стало более чем реальным.

Вот только этой сказки могло и не быть – ведь в Монце де Врис вынужденно заменял Александера Албона. А не будь у таиландца проблем со здоровьем, то сколько Нику пришлось бы ждать шанса? В Формуле-1 банально не хватает мест для молодых пилотов, и с этим настало время разобраться.

Молодёжные серии — не пропуск

За последние годы младшие формульные серии сделали огромный качественный шаг вперёд. Насыщенный календарь, высокий соревновательный и технический уровень – всё это позволяет подготавливать классных пилотов. Единственный и главный минус заключается в том, что та же Формула-2 перестала быть для них трамплином в «Королевские гонки». В основном молодым гонщикам приходится довольствоваться ролью резервистов, попутно работая на симуляторе и изредка участвуя в пятничных тренировках. Даже чемпионам. Оскар Пиастри почти год просидел без дела в «Альпин». Теперь такая же участь ждёт Филипе Друговича в «Астон Мартин». Вряд ли это позитивно скажется на обоих.

На прошлой неделе глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о нескольких новшествах, которые он хотел бы видеть в серии. Среди них оказалось даже абсурдное предложение давать дополнительные очки за результаты в тренировочных сессиях, но ни слова не прозвучало о попытке расширить состав участников чемпионата, чтобы у молодых пилотов наконец-то появился шанс показать себя. А ведь это можно легко исправить, позволив командам выставлять на Гран-при третьи машины.

Формат должен быть экспериментальным, но продуманным

Поклонники Формулы-1 всегда с настороженностью относились к нововведениям. И, конечно, столь серьёзные изменения требуют взвешенного подхода, чтобы не получилось ситуации, как с первыми квалификациями 2016 года (когда пилотов исключали каждые 90 секунд незадолго до конца сегмента). Формат использования третьих машин на Гран-при должен стать экспериментальным и дозированным подобно внедрению спринтерских гонок.

Например, в календаре стоит заранее выделить ограниченное количество этапов, на которых командам разрешат выставлять третьи болиды. Конечно же, с учётом логистики, специфики трасс и боксов. Ведь этого точно не стоит делать в Монако.

Лиам Лоусон на тренировке Гран-при Бельгии Фото: Peter Fox/Getty Images

Нельзя забывать и о бюджетных ограничениях. Пожалуй, лучшим решением на первом этапе станет добровольное участие в эксперименте. Если команды откажутся выставлять третьи болиды, не нужно их заставлять.

В качестве поощрения можно разрешить использование на третьих машинах специальных ливрей в том числе с дополнительной спонсорской рекламой, как это делают в североамериканских гоночных сериях. Это позволит привлечь больше денег, увеличит маркетинговый и pr-эффект.

Кого команды Формулы-1 могли бы посадить в третьи машины

«Ред Булл» — Лиам Лоусон

«Феррари» — Роберт Шварцман

«Мерседес» — Ник де Врис

«Макларен» — Алекс Палоу

«Альпин» — Джек Дуэн

«Альфа Ромео» — Тео Пуршер

«Хаас» — Пьетро Фиттипальди

«Альфа Таури» — Деннис Хаугер

«Астон Мартин» — Филипе Другович

«Уильямс» — Логан Сарджент.

Какие могут возникнуть трудности?

Конечно, главный вопрос – давать ли очки командам, выставляющим третьи болиды: вряд ли кому-то из поклонников автоспорта захочется видеть в первой десятке девять представителей топ-команд. Но и тут есть варианты, которые способны помочь – например, организовать для третьих машин отдельный зачёт. Так и соревновательная интрига сохранится, и на основной чемпионат будет минимальное влияние.



Ещё вопрос — как быть с суперлицензиями, ведь они есть не у всех молодых пилотов? Что ж, для третьей машины число баллов можно уменьшить, скажем, до 30, а если пилот достойно себя покажет (критерии стоит проработать дополнительно), то тем самым автоматически квалифицируется уже на полноценную лицензию.

Стоит ли попробовать?

Если совсем коротко: чтобы иметь возможность видеть молодых пилотов в реальных гонках Формулы-1 (а не только на тренировочных сессиях) – стоит рискнуть и организовать эксперимент с третьими машинами.



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