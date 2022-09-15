Россиянин побеждал, брат Леклера провалился. Главные итоги сезона Формулы-3

В минувшие выходные на автодроме «Монца» состоялся заключительный этап чемпионата Формулы-3. Как выступил представитель России, кто провалился, а кого можно назвать главным открытием – обо всём этом мы поговорим, подводя итоги захватывающего сезона.

Смоляр был стабилен, но борьбу за титул не потянул

В этом году Александр Смоляр стал единственным россиянином, выступающим в мировых формульных чемпионатах (вертикаль Ф-1-Ф-2-Ф-3). В минувшем сезоне Формулы-3 Александр являлся одним из самых опытных гонщиков пелотона: этот чемпионат стал третьим в карьере нашего пилота. Впрочем, несмотря на приличный накат, Смоляра нельзя было назвать одним из главных фаворитов чемпионата. Во-первых, в межсезонье Александр сменил топовый «АРТ» – команду, в которой провёл предыдущие два года – на незнакомый и менее боеспособный «МП». Во-вторых, в пелотоне хватало талантливых и в то же время сверхмотивированных пилотов, для которых этот сезон имел колоссальное значение в контексте их дальнейших карьерных перспектив (в первую очередь речь идёт об «академиках» формульных команд).

В целом минувший сезон в исполнении Смоляра можно охарактеризовать словом «стабильный». За Александром не были замечены какие-то грандиозные провалы или совсем уж глупые ошибки (чего нельзя сказать о некоторых лидерах чемпионата), а порой россиянин и вовсе демонстрировал потрясающие результаты.

Например, на «Хунгароринге» Александр сначала показал быстрейшее время в квалификации, а затем очень уверенно выиграл основную гонку в условиях дождя. Кстати, до победы Александра многие гадали, какой же гимн включат организаторы в случае победы российского пилота, выступающего под нейтральным статусом. Как показала практика, никакой. В ФИА этот момент попросту не продумали, и вместо того, чтобы включить хотя бы нидерландский гимн (в честь команды «МП») или условного Чайковского (как делали на Олимпиаде), организаторы приступили к награждению пилотов, минуя, казалось бы, традиционную часть с гимном.

Ещё один курьёзный эпизод, связанный с церемонией награждения, случился с Александром уже на следующем этапе в Бельгии. По итогам спринтерской гонки россиянин поднялся на третью ступень пьедестала почёта, где позади Смоляра был вывешен флаг Андорры. Видимо организаторы решили, что аббревиатура AND – Authorised Neutral Driver (AND – допущенный нейтральный пилот) – не что иное, как сокращённое название Андорры.

По окончании сезона Смоляр разместился на десятой строчке личного зачёта – в целом неплохой, но не завораживающий результат. Александр уступил своему напарнику по «МП» Кайо Коллету 12 очков, однако не стоит забывать, что россиянин провёл на один этап меньше: гоночный уикенд в Великобритании он пропускал из-за проблем с визой.

Смоляр с флагом Андорры Фото: FIA Formula 3

Дальнейшие карьерные перспективы Смоляра туманны. Александр не состоит ни в одной из гоночных программ команд Формулы-1, поддержка «СМП Рейсинг» иссякает, а потому он вынужден самостоятельно искать средства для продолжения карьеры. В любом случае минувший сезон Формулы-3, скорее всего, был последним для россиянина, ведь оставаться в юниорском первенстве на четвёртый год не имеет никакого смысла.

В подобной ситуации нужно или идти на повышение в Ф-2 (на что вряд ли найдутся деньги), или искать альтернативные варианты продолжения карьеры. В случае со Смоляром это могут быть «кузова» или заокеанские гоночные серии (например, IndyLights – аналог Формулы-2 в США), учитывая лояльное отношение американских промоутеров к пилотам из России. Что ожидает Смоляра в будущем, никому не известно.

Оливер Берман и Исак Хаджар – главные герои сезона

Чемпионом этого сезона Формулы-3, как это часто бывает в «молодёжках», стал самый стабильный пилот. В то время пока главные претенденты на титул то и дело проваливались по ходу чемпионата, протеже «Альпин» Виктор Мартинс спокойно двигался к заветному титулу. Да, он был не столь эффектным на трассе, как его главные соперники, но зато регулярно, пусть и без особых геройств, набирал столь важные очки.

Отдельной строкой стоит упомянуть финальную гонку в Монце, в которой и решалась судьба чемпионства. До старта на титул претендовали аж шесть пилотов: Мартинс, Мэлоуни, Берман, Станек, Хаджар и Леклер. Явным фаворитом чемпионского сражения виделся Мартинс, которому для итогового триумфа даже побеждать было не обязательно. За пять кругов до финиша Виктор шёл на третьем месте, которое гарантировало ему чемпионский титул, как вдруг произошло столкновение в хвосте пелотона, маршалы замахали красными флагами – остановка гонки.

Пилоты заехали на пит-лейн и покинули свои машины – в последующие несколько минут главными действующими лицами станут судьи. Для начала они выписали 5-секундный штраф Мартинсу за нарушение лимитов трассы. Только представьте, какой драматичный рестарт мог бы получиться, учитывая плотность пелотона, штраф Виктора и его же чемпионские амбиции. Но, к сожалению, никакого рестарта не было: дирекция гонки решила не продолжать заезд, и победителем сезона стал Мартинс.

Что касается пилотов, которые по-настоящему удивили со знаком плюс, то здесь в первую очередь стоит отметить Оливера Бермана. Вполне возможно, этот 17-летний парень – будущая звезда Формулы-1, уж очень сильно он впечатлил в этом сезоне. Дело даже не в том, что он занял третье место по итогам дебютного сезона Формулы-3 и чаще всех поднимался на пьедестал почёта (восемь раз). Восхищает скорее его природная скорость, которая вкупе с умеренной агрессией делает его этаким Ферстаппеном «на минималках». Да, местами он бывает чересчур вспыльчивым, что иногда приводит к столкновениям с соперниками. Но не будем забывать, что ему только 17, а хладнокровие – качество, которое приходит с годами.

Оливер Берман отлично адаптировался к Формуле-3 Фото: Clive Mason/Getty Images

Ещё одним героем минувшего чемпионата можно назвать Исака Хаджара. Как и Берман, протеже «Ред Булл» проводил свой дебютный сезон в Ф-3. Долгое время именно Хаджар виделся главным соперником Мартинса, но неудачи на последних этапах сезона перечеркнули его шансы на титул. В Монце Исак вообще разбил машину во время квалификации – возможно, не совладал с нервами или не хватило опыта чемпионских сражений. Как бы то ни было, а прошедший сезон Хаджар уж точно может занести себе в актив — не зря его хвалит Хельмут Марко.

Пару слов стоит сказать и о Зейне Мэлоуни – ещё одном дебютанте серии. Первую часть сезона пилот из Барбадоса если не проваливал, то как минимум проводил очень неважно: ни одного подиума за первые пять этапов. Однако затем Мэлоуни пережил чудесное преображение: в Венгрии он финишировал вторым в воскресенье, а на каждом из трёх последующих этапов непременно выигрывал основную гонку. Ударная концовка сезона в исполнении, казалось бы, списанного Зейна даже позволила ему вклиниться в борьбу за титул. В конечном итоге барбадосец стал вице-чемпионом, уступив Мартинсу всего лишь пять очков.

Артур Леклер – главное разочарование сезона

После того как академию «Феррари» покинули Каллум Айлотт и Маркус Армстронг, а карьера Роберта Шварцмана подвисла в некой неопределённости, именно Артур Леклер виделся главным активом юниорской программы «Скудерии». Монегаск был просто обязан пользоваться возникшей ситуацией и утверждаться в статусе самого перспективного юниора «Феррари». Но вместо этого он попросту провалил один из самых важных сезонов в своей карьере.

Артур Леклер недостаточно часто радовал брата Фото: Clive Rose/Getty Images

Кстати, первую часть сезона Леклер провёл, в общем-то, неплохо: он выиграл одну из воскресных гонок и до поры до времени считался одним из главных претендентов на титул. Но стоило чемпионату подобраться к экватору, как для Артура тут же наступила чёрная полоса: ни одного финиша в топ-3 после четвёртого из девяти этапов. В конечном итоге некогда претендовавший на титул Леклер завершил чемпионат на шестой строчке личного зачёта. Провальный результат с точки зрения дальнейших перспектив попадания в Формулу-1, особенно учитывая, что его опередил менее опытный Берман, который так же, как и Артур, состоит в юниорской программе «Феррари».

Помимо Леклера, разочаровал в этом сезоне ещё и действующий чемпион первенства ФРЕКА Грегуар Соси. В прошлом году он в одну калитку выиграл достаточно конкурентный юниорский чемпионат, а в этом сезоне получил место в боеспособной команде «АРТ». В преддверии старта швейцарца можно было назвать одним из фаворитов, но Грегуар не оправдал возложенных на него ожиданий: всего лишь один подиум и далёкое 15-е место в личном зачёте.

Какие перспективы у главных героев этого сезона?

Главный вопрос, который может возникнуть по окончании сезона Ф-3: что станет с его главными героями? Ответ донельзя прост и банален: многие отправятся на повышение. Чемпион серии Виктор Мартинс не имеет права остаться в серии, поэтому с вероятностью практически 99% продолжит карьеру в Формуле-2, причём почти наверняка в составе той же команды «АРТ». Что касается его дальнейших карьерных перспектив, то даже в случае успешного выступления в главной «молодёжке» мира ему будет очень непросто попасть в «Королевские гонки». Если «Альпин» в ближайшее время и продвинет кого-то из своих юниоров в Ф-1, то этим кем-то наверняка станет Джек Дуэн.

На повышение также отправится Исак Хаджар, который вместе с другим подопечным «Ред Булл» Джеком Кроуфордом (седьмое место по итогам сезона) в следующем году, скорее всего, будет выступать за «Хайтек» в Формуле-2. Кстати, среди всех «академиков» «Ред Булл» именно Хаджар сейчас располагает наилучшими шансами на попадание в Формулу-1. Учитывая неразбериху, царящую вокруг пилотского состава «Альфа Таури», при должных результатах у Хаджара будут неплохие шансы на дебют в Ф-1 в 2024 году.

Хаджар — главная надежда программы «Ред Булл» Фото: Clive Mason/Getty Images

Другой герой минувшего сезона Оливер Берман также заслуживает попробовать свои силы в Ф-2. На сегодня именно Берман видится следующим пилотом академии «Феррари», которого «красные» продвинут в Ф-1. Оттого отрезок, проведённый в Формуле-2, должен стать ключевым в карьере юного британца.

А вот у Артура Леклера перспективы куда менее радужны. Монегаск провалил свой второй сезон в Ф-3, при том что в академии «красных» числится куда более талантливый Берман, а где-то на подходе находится перспективный Дино Беганович. Стоит ли «Феррари» продолжать сотрудничество с Леклером – большой вопрос.

Подытоживая, можно сказать, что в 2023 году Формулу-2 ожидает серьёзное подкрепление в лице главных талантов своего поколения, а это значит, что следующий сезон главного юниорского первенства планеты уж точно не будет скучным.