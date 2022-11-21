Ферстаппен идеален, Алонсо расслабился, а Шумахер и ушёл неуклюже. Оценки за ГП Абу-Даби

22-й и заключительный этап Формулы-1 — в запредельно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Ферстаппен завершил сезон-2022 идеальным выступлением — выиграл поул, удержался впереди на старте и блестяще сработал с резиной, проехав дистанцию с одним пит-стопом. То есть в этот уикенд Макс переиграл соперников как по чистой скорости, так и с точки зрения тактики. Браво!

Ландо Норрис — 9,5

Британец провёл одну из лучших своих гонок в этом году и на протяжении всего уикенда был быстрейшим позади трёх топ-команд. При этом перед гонкой у Ландо, в отличие от Окона, был лишь один комплект «харда», но и этого Норрису оказалось вполне достаточно.

Шарль Леклер — 9

«Феррари» в Абу-Даби уступала в чистом темпе «Ред Булл», но Леклер лучше Переса смог распределить ресурс шин и ещё до первых пит-стопов осложнил мексиканцу жизнь. Этого хватило, чтобы в концовке удержаться впереди Чеко и даже не подпустить его на дистанцию атаки.

На пенсию Себа провожали всем паддоком Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Себастьян Феттель — 8,5

Отличное завершение карьеры для немца: великолепная квалификация и боевая гонка с погоней за «Маклареном» на последних кругах. Тактика с настолько оттянутым первым пит-стопом до сих пор не совсем понятна, но какая, в конце концов, самому Себу разница, если речь не о подиуме? Это «Астон Мартин» из-за своей ошибки не смог опередить в Кубке конструкторов «Альфа Ромео».

Эстебан Окон — 8

Очень сильная гонка в исполнении француза под занавес сезона. Окон был быстрее Алонсо в квалификации, на первом отрезке сдерживал Феттеля, а к финишу создал достаточный запас, чтобы обезопасить себя от Стролла. Гасли в «Альпин» будет очень непросто…

Льюис Хэмилтон — 8

На «Яс Марине» к «Мерседесу» вернулись проблемы с дельфинированием, а после стычки с Сайнсом Льюис продолжал гонку с повреждённым днищем — и всё равно к концу гонки британец шёл четвёртым и сохранил бы место в топ-6, если бы не технические проблемы за четыре круга до финиша.

Джордж Расселл — 7,5

В квалификации Джордж уступил Хэмилтону всего три тысячных секунды и по ходу дистанции боролся с Сайнсом, однако после заминки на пит-стопе и штрафа за выезд перед Норрисом сражение закончилось. Впрочем, едва ли этот «Мерседес» на данной конкретной трассе смог бы по чистой скорости превзойти «Ред Булл» или «Феррари».

Расселл победил Хэмилтона в общем зачёте, но уступил ему в квалификациях Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Александер Албон — 7,5

Албону не удалось как следует подготовить шины к быстрому кругу в квалификации, и стартовал он лишь 19-м, но уже на старте отыграл две позиции, затем прошёл Шумахера, а на втором отрезке выбился на 11-е место! После второй остановки отыграться не удалось, но и 13-е место, учитывая скорость «Уильямса» и стартовую позицию, это весьма неплохо.

Карлос Сайнс — 7

Испанец не так много уступал Леклеру в Абу-Даби, но этого хватило, чтобы гонщики «Феррари» сражались на разных этажах: пока Шарль пытался вклиниться между «Ред Булл», Карлосу оставалось бороться с «Мерседесами». В этом сражении Сайнс победил, но в целом был бесконечно далёк от борьбы за подиум.

Гуаньюй Чжоу — 7

Чжоу выиграл у Боттаса вторую квалификацию подряд и сражался за очки, но из-за раннего первого пит-стопа слишком много потерял перед вторым и уже не успел отыграться на «софте». Тем не менее гонка получилась боевой и показала, что теперь китайский дебютант выступает куда увереннее, чем на старте сезона.

Лэнс Стролл — 6,5

Лэнс проиграл Феттелю в квалификации почти 0,4 секунды, но за счёт лучшей тактики опередил напарника в гонке. И хотя по чистому темпу Стролл явно уступал Себу, отыграть ещё 20 секунд до Окона было нереально.

Риккардо рассчитывает вернуться в сезоне-2024, но шансов не так много Фото: Mark Thompson/Getty Images

Даниэль Риккардо — 6,5

Австралиец вновь проиграл Норрису квалификацию (уже 20-ю в сезоне, между прочим!), а на старте пропустил Стролла. Но затем Дэн демонстрировал достаточно высокий темп, хотя совершил лишь один пит-стоп, и на последних кругах сдерживал Феттеля — у Себа тоже был изношенный «хард», но всё же на шесть кругов свежее.

Серхио Перес — 6

В распоряжении Чеко была лучшая машина в пелотоне, однако он даже близко не подошёл к её пределам. Перес изнашивал шины быстрее, чем Леклер и Ферстаппен, и в теории мог бы обойтись одним пит-стопом, будь он впереди Макса. Но превзойти голландца скорости у мексиканца в этот уикенд не было.

Фернандо Алонсо — 6

В своём последнем Гран-при за Энстоун Алонсо выступил невнятно: выглядел слабее Окона в квалификации, а на первом отрезке 18 кругов ничего не мог поделать с Феттелем. Возможно, при тактике одного пит-стопа испанец был бы впереди Стролла, но из-за утечки в машине мы этого уже не узнаем.

Юки Цунода — 6

Ошибка в квалификации не позволила пройти в финальный сегмент, хотя шанс был, а в гонке Юки почти всю дистанцию был в борьбе за место в топ-10, но сначала уступил остановившемуся раньше Строллу, а под финиш из-за деградации резины не смог нагнать Феттеля.

Пьер Гасли — 5

Разочаровывающая гонка. Гасли провалил квалификацию и стартовал на «софте» — оставалось ещё по комплекту «харда» и «медиума», но Пьер в итоге проехал дистанцию с одним пит-стопом, и мягкие шины на первом отрезке не помогли. Так, после пит-стопа Пьер оказался заперт позади Феттеля и в итоге финишировал позади Чжоу и Албона в круге от лидера.

Пьер Гасли попрощался с «Альфа Таури» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Валттери Боттас — 4

В «Альфа Ромео» изначально решили, что Боттас после ужасной квалификации будет не за очки бороться, а сдерживать «Астон Мартин». Поэтому Валттери стартовал на «харде» и оказался впереди Стролла, когда тот остановился в первый раз, однако Лэнса финн сдерживал лишь пару кругов и в итоге ничем особенным команде не помог.

Кевин Магнуссен — 4

Датчанин выбрал на гонку тактику одного пит-стопа — и это окончательно похоронило шансы на очки. Уже на первом отрезке Кевин откатился на 18-е место, а после смены резины боролся разве что с Латифи — до этого подбитым напарником.

Николас Латифи — 3,5

Канадец довольно бодро начал гонку, но к девятому кругу пропустил Боттаса и вернулся на последнее место. Возможно, если бы не удар от Шумахера, Николас закончил бы гонку, но ещё до злополучного разворота он уступал Албону почти 30 секунд.

Мик Шумахер — 3

Последняя гонка Шумахера в составе «Хааса» запомнилась разве что неуклюжим контактом с Латифи, который не только стоил времени, но и привёл к штрафу. Правда, темпа у машины не было, так что очки в любом случае были вне досягаемости.