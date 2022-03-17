«Хаас» без Мазепина попадёт на подиум, Хэмилтон уйдёт. 9 смелых прогнозов на сезон Ф-1

Накануне старта нового сезона Формулы-1 автоспортивный раздел «Чемпионата» собрал смелые прогнозы своих авторов. Будет странно, если все эти предсказания сбудутся, но в каждом из них определённо есть своя логика.

Александр Кожевников: 0 побед у Хэмилтона за сезон впервые в карьере

Будем говорить честно: тесты в условиях нового регламента на абсолютно новых болидах — это всегда кот в мешке. Так что строить догадки о раскладе сил сейчас — всё равно что пытаться попасть пальцем в небо. Однако кое-какие вводные у нас есть. И одной из них можно назвать то, что, судя по настроению в стане команды, «Мерседес» на этих тестах точно не занимался «сэндбэггингом». Машина действительно получилась, мягко скажем, «не ахти».



Ещё один фактор — даже если «Мерседес» не так плох и не будет плестись в середине пелотона, то стоит не забывать о суперсильных в этом году «Феррари» и «Ред Булл». Нас вполне может ждать доминирующий сезон от Ферстаппена, а остальным достанутся крохи с барского австрийско-голландского стола. Получит ли Хэмилтон эти крохи? Вопрос очень хороший. Думаю, что нас вполне может ждать сезон, в котором впервые в карьере у Льюиса не будет ни одной победы. Возможно, кстати, именно этот сезон станет последним для него вообще (хотя подобные речи как мантру я повторяю уже третий год кряду).

Лев Дорогов: Хэмилтон проведёт свой последний сезон в Формуле-1

За свою невероятно успешную формульную карьеру Льюис одержал 103 победы и 7 раз становился чемпионом мира. Какая у него может быть мотивация продолжать свой гоночный путь? Правильный ответ – рекордный восьмой титул. Но сможет ли новый болид «Мерседес» помочь Льюису в достижении великой цели? Вполне вероятно, что нет.

Предсезонные тесты не принесли немецкой команде особых поводов для оптимизма. Есть немалая вероятность, что «Мерседес» в предстоящем сезоне будет только лишь второй-третьей силой чемпионата. И хватит ли у Хэмилтона – человека, который выиграл всё – мотивации сражаться за подиумы и редкие победы? Скорее всего, нет. Тем более не нужно забывать, что вероятное поражение Льюиса в сезоне-2022 станет для него уже вторым подряд. А учитывая, как тяжело он переживал прошлогодний проигрыш Максу Ферстаппену, новые неудачи британец может принять уж очень близко к сердцу.

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Владислав Золов: «Макларен» проведёт сезон-2022 хуже, чем годы с «Хондой»

Если бы из истории вырывались страницы, «Макларен» вырвал бы «с мясом» одну такую — трёхгодичный период сотрудничества с «Хондой» (2015-2017). Однако, как кажется, грядущий чемпионат способен преподнести «Макларену» не меньше головной боли. Не исключено, что даже и больше.

На тестах в Бахрейне у команды якобы имелись очевидные трудности с тормозами. Перегрев шёл во время длинных серий заездов, не позволив Ландо Норрису поработать в режиме имитации гонки и на полных баках. Вроде загвоздка не из разряда «бери и всё заново перестраивай». Тем не менее модифицированные элементы, появившиеся на трассе через сутки, не спасли ситуацию. А вдруг причины этих проблем лежат куда глубже? Давайте всё-таки будем оптимистами и пошутим: раз проблемы с тормозами, значит, машина вышла быстрая.

Евгений Кустов: «Хаас» завоюет подиум

Я уже давно вывел для себя закон подлости касательно россиян в Ф-1: они приходят в команды или покидают их в самый неподходящий момент. Виталий Петров ушёл из «Лотуса» накануне успехов Кими Райкконена, Даниил Квят оказался в «Ред Булл» в единственный сезон, когда «быки» ни разу не победили, «Уильямс» скатился вниз аккурат с появлением в его составе Сергея Сироткина. В общем, успех «Хааса» сразу после ухода Никиты Мазепина кажется неизбежным.

Вдобавок ко всему американская машина оказалась весьма шустрой на тестах в Бахрейне. Сильно удивлюсь, если в этом году Магнуссен и Шумахер не наберут очков, но и шальной подиум кого-то из этого дуэта (ставлю, скорее, на молодого немца — ведь так Никите и российским болельщикам будет больнее) шоком для меня не станет.

Максим Вершинин: Феттель завершит карьеру

Последняя на сегодня победа Себастьяна Феттеля датируется 2019 годом, а за два последних сезона немец всего дважды попадал на подиум, если не считать прошлогоднего Гран-при Венгрии с дисквалификацией после финиша на втором месте. Можно списать невыдающиеся результаты на переход пилота в «Астон Мартин», который сам находится на стадии становления. Можно предположить, что и сам гонщик уже не так мотивирован, как ранее, особенно после шквала критики в последний год в «Феррари». А можно предположить, что моральный климат в новом коллективе, которым владеет отец напарника четырёхкратного чемпиона, далеко не идеальный, о чём ходило немало слухов.

Версий может быть немало, но если в 2022-м Феттель и команда не смогут включиться в сражение за победы в Гран-при, то Себастьян вполне может принять решение завершить карьеру. Учитывая, что сам немец в последнее время стал заниматься разного рода активизмом, то не исключено, что невозможность бороться за первое место в сочетании с желанием решать проблемы мирового масштаба в итоге приведут к тому, что Формула-1 лишится многократного чемпиона, который переключится на общественную деятельность.

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Владислав Золов: Чжоу будет бороться за очки в каждой гонке

Только ленивый не говорил и не писал, что Гуаньюй Чжоу забрался так высоко лишь благодаря щедрым китайским спонсорам. Разумеется, деньги здесь решили многое. Да чего скрывать — вообще всё. Но если бы Чжоу дебютировал в Ф-1 в прошлом году и почти наверняка с треском провалился, то в 2022-м не стать мемом а-ля Махавир Рагунатан в Формуле-2 у него в разы больше шансов. Возможно, ему станет по зубам даже борьба за очки в каждом Гран-при.

Сейчас самый удачный момент для дебюта, ведь Формула-1 переходит на машины нового поколения: преимущество, которое всё равно есть у опытных гонщиков, будет не столь сильным. Валттери Боттас уже пообещал помогать коллеге, а «Заубер» («Альфа Ромео») всегда был хорош в воспитании молодёжи. Судя по предсезонным тестам, болид «Альфы Ромео» даёт китайскому новобранцу шанс неплохо проявить себя с первых же гонок.

Евгений Кустов: Пиастри заменит Алонсо в ходе сезона или максимум перед 2023-м

Паддок Ф-1 продолжает переживать: как так вышло, что самый перспективный пилот последних лет, с ходу выигравший титулы в Формуле-3 и Формуле-2, остался без места в чемпионате мира? Более того, тот факт, что Оскар Пиастри является воспитанником «Рено», а у французов нет ни одной команды-клиента, резко сужает возможности бедного австралийца на 2023 год. И всё-таки я думаю, что это сказка со счастливым концом.

Сценарий прост. Пока нет оснований предполагать, что с новым регламентом «Альпин» сделала заметный рывок вперёд. Да, вроде есть прибавки по мотору, но в целом, похоже, французы останутся середняками и не будут претендовать на чемпионство ни в этом году, ни даже в следующем. А раз так, то какой смысл «Альпин» и 40-летнему Фернандо Алонсо продлевать соглашение? Да испанец просто «не доживёт» до момента, когда французы наконец доедут до вершины. Куда логичнее посадить в кокпит воспитанника, который как раз может подождать несколько лет и набраться опыта. Ну а если всё пойдёт в 2022-м совсем плохо, то замена может произойти даже до окончания сезона.

Лев Дорогов: Гасли покинет систему «Ред Булл» в конце сезона

К 2022 году карьера Пьера Гасли начала потихоньку стагнировать. Уровень «Альфа Таури» он уже давно перерос, а в роли пилота главной команды его явно не рассматривают: присутствие в «Ред Булл» Серхио Переса лишь подтверждает данный тезис. В сложившейся ситуации, вполне возможно, руководство «быков» решит не сохранять француза в команде на сезон-2023.

Да, Гасли – очень талантливый гонщик, который практически в одиночку тащит «Альфа Таури» последние два года. Однако не нужно забывать, что младшая команда «быков» создавалась не для того, чтобы бороться за шестое-седьмое место в Кубке конструкторов. Её главная задача – развитие собственной молодёжи, которая в будущем сможет пополнить ряды основной команды. Именно поэтому Доктор Марко может задуматься о целесообразности нахождения француза в стане «Альфа Таури». Особенно учитывая, что на подходе к Формуле-1 находятся сразу три академика «быков» – Юри Випс, Лиам Лоусон и Деннис Хаугер. Место Цуноды находится под защитой «Хонды», поэтому перед Хельмутом Марко в конце этого сезона встанет непростой выбор – убрать Гасли или зачехлить кого-то из перспективных юниоров. В такой ситуации австриец вряд ли будет против, если Пьера захочет взять кто-то их конкурентов — тем более что на досрочном расторжении контракта «Ред Булл» может даже заработать.

Максим Вершинин: «Мерседес», «Хаас» и «Уильямс» сменят названия

Кажется парадоксальным, но сезон-2022 может оказаться последним для команды-лидера и команды-аутсайдера Формулы-1. Что касается «Мерседеса», то коллектив явно до сих пор не отошёл от итогов прошлогодней борьбы за титул и считает, что его пилота лишили восьмого чемпионского звания – очередная неудача вполне может подтолкнуть руководство немецкого автопроизводителя свернуть заводскую программу. Поспособствовать такому решению могут и не слишком успешные итоги нового сезона. Судя по итогам тестов, «серебряные стрелы» далеко не фавориты. В автомобильной индустрии кризис, поэтому поражение даст повод свернуть дорогостоящую программу: мол, результатов нет, а рекордную серию титулов ещё долго можно эксплуатировать в маркетинговых целях. Остаться поставщиком двигателей, обкатывая на них технологии для дорожных моделей, но при этом полностью продать команду, например, партнёрам из «Инеоса» — чем не вариант для «Мерседеса»?

Что касается «Хааса» и «Уильямса», то эти две команды не блещут результатами и не могут похвастать существенными призовыми выплатами от руководства Формулы-1, так что судьба команд напрямую зависит от спонсоров. Из-за западных санкций «Хаас» лишился титульного партнёра, и заменить «Уралкалий», похоже, будет непросто, что ставит под вопрос само существование команды. Если результаты не придут, а спонсоров отыскать не удастся, то либо коллектив Джина Хааса прекратит своё существование, либо команду могут продать Майклу Андретти.

«Уильямс», после того как легендарное имя из семейного дела превратилось просто в гоночный коллектив со сторонними инвесторами, вполне может ожидать новая продажа. Кому? Концерну «Ауди», который никак не может договориться с «Маклареном». По слухам, немецкая марка планирует отказаться от своей программы в гонках прототипов LMDh (представлять Volkswagen Group там может концерн «Порше») в пользу Формулы-1. Лучшего кандидата на покупку «Уильямса», чем Audi Sport, представить сложно. У команды есть вся необходимая инфраструктура, а сам глава коллектива Йост Капито прекрасно знаком концерну по работе с «Порше» и «Фольксвагеном». Так что нельзя исключать варианта, при котором британский коллектив станет основой для заводской команды «Ауди» в Формуле-1.