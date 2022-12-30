Почему за «Дакаром» надо следить даже без «КАМАЗа». Главные интриги легендарного марафона

В 2023 году ралли-марафон «Дакар» вновь пройдёт в Саудовской Аравии, но на сей раз и маршрут, и состав участников будут существенно отличаться от предыдущих визитов на Аравийский полуостров. И это лишь добавит интриги предстоящей гонке.

Без «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто»

При всём уважении к участникам грузового зачёта, но основное внимание аудитории всегда было приковано к российской команде «КАМАЗ-мастер». Синяя армада, выставляя несколько грузовиков, благодаря высочайшему уровню подготовки сводила интригу в классе к вопросу, кто из экипажей коллектива окажется победителем гонки. По всем понятным причинам в 2023 году машин из Набережных Челнов на старте «Дакара» не будет, а значит, у остальных появится первый за многие годы реальный шанс одержать победу.

Наиболее вероятным претендентом на заветную победу была бы команда «МАЗ-СПОРТавто», однако коллектив из Минска тоже пропускает гонку по тем же самым санкционным причинам. Таким образом, «Дакар» лишился сразу двух сильных коллективов, которые создавали основную интригу в борьбе за лидирующие позиции. На зрелищности гонки это скажется, естественно, не в лучшую сторону.

Кто победит в отсутствие российской и белорусской команд? Если бы на старт вышел Жерар де Рой, то можно было бы заранее короновать его, однако голландский пилот завершил карьеру. В его отсутствие фаворитами можно считать чехов Алеша Лопрайса и Мартина Мацика, а также голландца Мартина ван ден Бринка. Ну а если у них возникнут какие-то проблемы, то победить сможет буквально каждый участник грузового зачёта.

Toyota vs. Audi vs. Prodrive

В классе внедорожников главная интрига будет в противостоянии трёх марок, представленных заводскими командами. Очевидным фаворитом гонку начнёт действующий победитель «Дакара» и первый в истории обладатель титула World Rally-Raid Championship Нассер Аль-Аттия. Катарец на обновлённом пикапе Toyota GR DKR Hilux, подготовленном коллективом Toyota Gazoo Racing, имеет все шансы добавить в копилку своих достижений очередную победу в ралли-марафоне.

Но прежде надо будет взять верх над трио Team Audi Sport, которая после своего дебютного «Дакара» серьёзно поработала над гибридным багги Audi RS Q e-tron и существенно модернизировала машину. Состав пилотов — француз Стефан Петерансель, испанец Карлос Сайнс и швед Маттиас Экстрём — остался неизменным, а потому команда имеет серьёзный шанс добиться первой своей победы в культовой гонке.

Очередную попытку покорить «Дакар» предпримет Bahrain Raid Xtreme, которая также обновила к гонке 2023 года свой багги Prodrive Hunter T1+. Главной ударной силой коллектива станут француз Себастьен Лёб и аргентинец Орландо Терранова. Оба пилота достаточно опытные, но хватит ли их опыта, чтобы превзойти не менее сильных соперников?

Что касается X-raid Mini JCW Team, то команда тоже подготовила модернизированный багги — Mini John Cooper Works Plus — но не кажется, что поляк Якуб Пшигонски и аргентинец Себастьян Гальперн смогут составить серьёзную конкуренцию экипажам заводских коллективов. А значит, вряд ли многократные победители «Дакара» добьются очередной победы.

Зато команда даёт возможность россиянам поболеть за своих — на одном Mini John Cooper Works Buggy поедут Денис Кротов, стартующий по лицензии Киргизии, и Константин Жильцов, выступающий под флагом Российской автомобильной федерации.

Кто победит в мотозачёте

Сражение в классе мотоциклов традиционно является самым непредсказуемым на «Дакаре», поскольку расклад сил в этом зачёте может меняться с каждым спецучастком, причём достаточно кардинально. В 2023 году в статусе действующего победителя гонку начнёт представляющий заводскую команду «ГасГас» британец Сэм Сандерленд, а потом он автоматически считается фаворитом ралли-марафона.

Противостоять ему будут представители других заводских коллективов — американец Рики Брабек и чилиец Пабло Кинтанилья из «Хонды», австралиец Тоби Прайс, аргентинец Кевин Бенавидес и австриец Маттиас Валькнер из KTM, американец Скайлер Хоус из «Хускварны» и испанец Хоан Барреда из полузаводской «Хонды».

Условно к мотозачёту можно отнести участников на квадроциклах ATV, мотовездеходах SSV и прототипах LW Proto, но в этих классах также всё весьма непредсказуемо и запутанно. Другое дело, что эти категории в последнее время получили такое развитие, что в них перешли победители других дивизионов и даже появились заводские команды, а потому именно такое сочетание — опытный участник «Дакара» в заводском коллективе — можно считать наиболее выигрышным.

70% новой дистанции на юбилей «Дакара»

В 2023 году ралли-марафон «Дакар» пройдёт в 45-й раз, а значит, это будет юбилейная гонка. По такому случаю организаторы потрудились на славу и к четвёртой гонке в Саудовской Аравии подготовили дистанцию, которая на 70% новая по сравнению с предыдущими стартами.

Гонка пройдёт с 31 декабря 2022 года, когда состоится пролог, по 15 января 2023 года, когда караван участников, сумевших справиться со всеми вызовами, прибудет на торжественную церемонию финиша. Маршрут марафона проложен от «Морского лагеря» недалеко от Янбу, на берегу Красного моря, до Даммама на берегу Персидского залива.

Порядка 365 экипажей должны выйти на старт, чтобы затем на протяжении 15 дней преодолеть 14 спецучастков, включая марафонский, общей протяжённостью 4706 км. Всего же на «Дакаре»-2023 участникам надо будет проехать 8549 км, но на сей раз перегоны стали короче, а спецучастки — интереснее и сложнее, с обилием дюн.