Полный крах «Ауди»: два экс-чемпиона разбились в одном месте! Обзор 6-го этапа «Дакара»

На «Дакаре» ни дня без драмы — Стефан Петерансель, легендарный Мистер Дакар, который 14 раз выигрывал эту гонку, попал в аварию и сошёл с дистанции. Экипаж получил травмы и доставлен в больницу. Одновременно с этим проблемы возникли у Карлоса Сайнса и Язида Аль-Раджи, так что отрыв Нассера Аль-Аттии внезапно достиг часа…

Эти и другие события очередного дня ралли «Дакар» — в традиционном обзоре «Чемпионата».

CAR: крах «Ауди»

Петерансель попал в аварию на 212-м километре спецучастка — до финиша оставалось ещё 150, а экипаж француза шёл с лучшим временем и опережал Нассера Аль-Аттию на полторы минуты. В результате удара травму спины получил штурман Эдуар Буланже — вертолётом его доставили в больницу Бурайды. Гибридная «Ауди» разрушена, и для Петеранселя это сход.



Практически в тот же момент в том же месте в аварию угодил Карлос Сайнс — испанец стартовал раньше, но на дистанции пропустил Петеранселя и ехал вслед за ним. В случае с Сайнсом удар получился не столь сильным, пилот и штурман избежали травм и рассчитывают продолжить гонку, но на момент написания материала ещё находятся на трассе. В любом случае многочасовые потери поставили крест на борьбе за победу.

Стефан Петерансель и Карлос Сайнс после аварии Фото: A.S.O.

На фоне проблем у двух экипажей «Ауди», а также технических проблем Язида Аль-Раджи, потерявшего место в топ-3, отрыв Нассера Аль-Аттии в общем зачёте перевалил через отметку в час. В гонках бывает всякое, и тем не менее сейчас практически невозможно представить, что опытнейший катарец растеряет такое преимущество. Подвести Нассера может разве что автомобиль.

Но пока признаков тому не видно: четыре первых места общего зачёта теперь занимают экипажи на «Тойотах». Так, на второй и четвёртой позициях идут сокомандники Аль-Аттии Хенк Латеган и Джиниэл де Вильерс, а третья позиция у Лукаса Мораеса из Overdrive. Ближайший соперник — Маттиас Экстрём на оставшейся в строю «Ауди» — уступает без четверти два часа.

Внедорожники. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-10):

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) — 24:00.48.

2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +1:06.50.

3. Лукас Мораес (Overdrive Racing/Toyota) +1:13.19.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +1:44.38.

5. Маттиас Экстрём (Team Audi Sport) +1:46.55.

6. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme/Prodrive) +1:57.10.

7. Ромен Дюма (Rebellion Racing/Toyota) +2:13.07.

8. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team/Ford) +2:13.30.

9. Брайан Барагванат (Century Racing) +2:20.33.

10. Хан Вей (Hanwei Motorsport Team/SMG) +2:49.27.

T3/SSV: дуэль Де Мевиуса и Джонса

Гийом Де Мевиус на шестом этапе оформил первую победу на спецучастке по ходу текущего марафона и немного упрочил своё лидерство в зачёте Т3. Правда, Остин Джонс уступил бельгийцу чуть более полутора минут и продолжает его прессинговать. Третья строчка по-прежнему у Сета Кинтеро — он в часе позади Де Мевиуса.

Прототипы T3. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-3):

1. Гийом Де Мевиус (Grallyteam) — 27:55.22.

2. Остин Джонс (Red Bull Off-Road JR/BRP) +8.59.

3. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road JR/BRP) +1:08.15.

В категории мотовездеходов Т4 первое и второе места на этапе заняли братья Марек и Михал Гочалы. Лидирует по-прежнему Родриго Луппи Де Оливейра, но пятеро преследователей — Рокас Бачюска, Херард Фаррес Гуэлл, а также Марек, Михал и Эрик Гочалы — идут в получасе от лидера. А вот остальным вмешаться в борьбу за победу почти нереально — идущий седьмым Кристиано Батиста проигрывает более полутора часов.

Мотовездеходы T4. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-3):

1. Родриго Луппи Де Оливейра (South Racing Can-Am/BRP) — 29:02.55.

2. Рокас Бачюска (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) +20.17.

3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +22.32.

TRUCK: ван ден Бринк обогнал Лопрайса

Четыре дня Алеш Лопрайс возглавлял гонку в зачёте грузовиков, но на шестом этапе столкнулся с проблемами: на середине дистанции чех потерял 25 минут и уступил первую позицию Мартину ван ден Бринку.

Экипаж Мартина ван ден Бринка Фото: A.S.O

Преимущество голландца составляет всего 37 секунд, однако рядом с ним по дистанции идут партнёры по команде «Де Рой» Янус ван Кастерен и Митчелл ван ден Бринк, так что экипажам «Ивеко» вместе работать будет проще, чем идущему в одиночку Лопрайсу. Но вся борьба ещё впереди.

Грузовики. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-5):

1. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) — 28:43.27.

2. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) +0.37.

3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.30.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +30.27.

5. Митчелл ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +1:52.01.

MOTO/QUAD: дубль «Хускварны»

В зачёте мотоциклов быстрее всех на шестом этапе стали райдеры «Хускварны»: Лусиано Бенавидес (младший брат Кевина Бенавидеса) и лидер гонки Скайлер Хоус. Американец ушёл на дистанцию пятым и по полторы минуты отыграл у выехавших ранее Тоби Прайса и Кевина Бенавидеса.



В общем зачёте Прайс теперь проигрывает Хоусу три с половиной минуты, а Бенавидес — ровно семь. Отметим также, что на четвёртое и пятое места вышли Хоан Барреда Борт и Адриен ван Беверен, а Мэйсон Кляйн откатился на шестую позицию. Дебютант дважды падал по ходу этапа, потерял порядка восьми минут, но всё ещё претендует на победу.

Мотоциклы. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-5):

1. Скайлер Хоус (Husqvarna Factory Racing) — 26:32.18.

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +3.32.

3. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +7.00.

4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy JB Team/Honda) +10.54.

5. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +12.18.

Лидер зачёта квадроциклов Александр Жиру Фото: A.S.O

У квадроциклистов всё стабильно: победу на этапе одержал Мануэль Андухар, отстающий на полтора с лишним часа, а второе время — у Александра Жиру, лидера генеральной классификации. Теперь Франсиско Морено Флореса француз опережает на 43 минуты, а Пабло Копетти — на 1 час и 24 минуты. Лайсвидас Канцюс из-за технических проблем потерял более часа и выпал из топ-5 общего зачёта.

Квадроциклы. Общий зачёт после 6-го этапа (топ-5):

1. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) — 32:58.54.

2. Франсиско Морено Флорес (Dragon/Yamaha) +42.57.

3. Пабло Копетти (Del Amo Motorsports by Motul/Yamaha) +1:23.43.

4. Мануэль Андухар (7240 Team/Yamaha) +1:43.42.

5. Юрай Варга (Varga Motorsport Team/Yamaha) +2:18.53.

Седьмой этап: внезапный марафон

Непогода вновь вмешивается в ход гонки — организаторы объявили, что в Аль-Дувадими не удастся возвести полноценный бивуак, а потому седьмой этап будет марафонским — экипажи должны будут самостоятельно ремонтировать технику в отсутствие механиков, которые останутся в Эр-Рияде (туда караван ралли вернётся в воскресенье, 8 января). При этом дистанция спецучастка составит 333 километра, а за 94 километра до финиша будет сервис-зона.