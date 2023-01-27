Болельщики Ф-1 плюются от сериала Netflix. Но точно будут смотреть его дальше. Почему?

Новый сезон знаменитой «как бы документалки» Netflix про Формулу-1 Drive to Survive выйдет 24 февраля – за неделю до старта сезона-2023. Но многие болельщики категорически отказываются смотреть проект, считая его слишком нереалистичным. Давайте разберемся, в чём огрехи создателей Drive to Survive и почему проект всё равно продолжит собирать большие просмотры.

Скандальное шоу

Поначалу появление нового сериала считалось глотком свежего воздуха, но сейчас его в основном жалуют лишь новые — «неопытные» — болельщики Ф-1. Да, благодаря проекту Формула смогла привлечь молодую и женскую аудитории. Немаловажно и то, что даже пилотов «второго плана» стали чаще узнавать на улицах. Но чем дальше, тем больше Drive to Survive обвиняют в излишнем драматизировании событий и осознанных неточностях.

Каждый сезон наполнен разными неточностями. Голос за кадром говорит, что гонка в одном месте, а на картинке совсем другая трасса. Или слышен звук визжащих шин, когда болид застревает в гравии. Ну или Макс Ферстаппен выигрывает гонку в Монце в 2021 году.

В конце сезона-2021 Ромен Грожан попал в страшную аварию. Тогда в сериале Льюис Хэмилтон сказал: «Это немного страшно, заставляет вас чувствовать себя уязвимым». Позже выяснилось, что эта фраза относилась к заражению COVID-19, а не к аварии.

Соперничество пилотов занимает центральное место в повествовании шоу. Вспомним третий сезон, когда Ландо Норриса и Карлоса Сайнса изобразили чуть ли не врагами, несмотря на то что все знают, какими близкими друзьями они являются.

Из-за подобного, чего уж там, вранья проект приобрёл дурную славу. Сам Стефано Доменикали инициировал разговор с представителями Netflix, во время которого его убедили, что создатели шоу отреагируют на критику и добавят реалистичности. Только после этого был подписан контракт на пятый и шестой сезоны.

Америка в экстазе

Опасения членов команд обоснованы, но будем откровенны: такой формат нравится зрителям. Подобные проекты слишком драматичны для ядерной аудитории, но они работают и привлекают новых зрителей.

По данным компании Morning Consult, больше половины новых американских фанатов начали интересоваться Формулой после просмотра Drive to Survive. Европейская аудитория уже давно находится «в теме» и может побрезговать проектом. Но вот американцы слетаются на него как пчёлы на мёд.

Благодаря сериалу Liberty Media удалось увеличить популярность Ф-1 в США. Если верить телеканалу ESPN, то прошлый сезон в среднем смотрели 1,21 миллиона американских телезрителей. Это на 28% больше, чем годом ранее.

Старые болельщики: нет, но да

А что же «хардкорная» аудитория? Совсем отказаться от сериала не сможет и она. Удивительно, но Drive to Survive удалось сохранить творческую автономию. Никто в паддоке не имеет права цензурировать проект — конечно, если речь не идёт о секретных технологиях. Поэтому в сериал иногда попадают самые неочевидные моменты. Например, накаляющаяся ситуация в «Хаасе» два года назад.

В итоге многие моменты из сериала попадают в информационную повестку Формулы-1, вы просто не можете их игнорировать. Взять хотя бы вечный конфликт Кристиана Хорнера и Сириля Абитебуля или манеру управления Гюнтера Штайнера. А раз так, то логичнее увидеть всё самому, а не довольствоваться чьим-то пересказом. Даже если ради ключевых моментов предстоит пробиваться через несуразные или скучные моменты.

Без телевидения сегодняшняя Формула-1 немыслима Фото: Bryn Lennon/Getty Images

О Drive to Survive точно высказался Кристиан Хорнер: «В конце концов, это телешоу. Они берут фрагменты и превращают их в телевизионную программу. Нужно помнить, что проект предназначен для развлечения».

И это так. Но иногда за ароматом «мыла» скрываются интересные детали сезона, потаённые интриги. И это то, почему фанаты, как бы они ни плевались от сериала, будут его смотреть. Для этого проект и создан – увидеть то, что никогда не попадёт в трансляцию.