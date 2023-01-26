За покупку Ф-1 предложили баснословную сумму. Почему это рассорило боссов чемпионата?

Нынешнее межсезонье Формулы-1 получается не самым богатым на события: после массовых смен руководителей команд январь получается скучноватым. Но, похоже, новый президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем всё-таки сумел организовать достойный скандал, который будет занимать нас до презентаций команд и тестов…

С чего всё началось?

Для начала следует напомнить, что хоть Формула-1 организована ФИА и имеет статус чемпионата мира, но ещё с 1997 года федерация на время рассталась с коммерческими правами на Ф-1, а в 2001 году продала их аж на сто лет Берни Экклстоуну. По нынешним меркам федерация получила за права сущие копейки – всего $ 360 млн. Так или иначе, до 2101 года ФИА отвечает за спортивную составляющую, а вот коммерческая – удел владельца прав, коим сейчас является Liberty Media.



20 января авторитетное агентство «Блумберг» сообщило, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии предлагал за коммерческие права на Формулу-1 $ 20 млрд, однако нынешние владельцы прав отвергли это предложение.



Если исходить из нынешней стоимости акций Ф-1 на фондовом рынке, то чемпионат оценивается в $ 12,3 млрд. При этом сами американцы в 2016 году заплатили за Ф-1 $ 4,4 млрд, но также взяли на себя долги чемпионата, так что общая стоимость сделки составила $ 8 млрд.



Несмотря на щедрое предложение с Ближнего Востока, в «Либерти» решили и дальше управлять чемпионатом самостоятельно, чему может быть несколько объяснений. Первое – владельцы верят, что могут продать Ф-1 ещё дороже. Второе – в «Либерти» в принципе настроены против продажи в обозримом будущем и рассчитывают получить больше благодаря прибыли от серии.

Что и зачем сказал президент ФИА?

Бен Сулайем любит общаться с прессой и делать громкие заявления. То ли прочитав новости, то ли узнав о слухах от журналистов во время визита на Ралли Монте-Карло, президент ФИА выступил в собственном «твиттере».



«Как хранитель автоспорта некоммерческая организация ФИА с осторожностью относится к сообщающейся раздутой цене в $ 20 млрд за покупку Ф-1. Любому потенциальному покупателю рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, задумываться о пользе для спорта и иметь чёткую и устойчивую стратегию, а не только деньги. Наша обязанность — изучать, каким окажется влияние на промоутеров в плане повышения взносов и других коммерческих расходов и не будет ли каких-то неблагоприятных последствий для болельщиков», — написал президент.

Концовка про защиту интересов болельщиков по идее должна повысить популярность бен Сулайема со стороны публики. Но вряд ли это была главная цель твиттер-выступления президента. У многих специалистов из мира Ф-1 есть стойкое ощущение, что президенту ФИА банально нравится находиться в центре внимания, он хочет, чтобы все важные события в чемпионате мира происходили с его участием. Так что, вполне вероятно, бен Сулайем банально оскорбился, что обсуждение продажи прав на Ф-1 состоялось вообще без него.

Чем ответили в «Либерти»?

Владельцам коммерческих прав ужасно не понравилось, что бен Сулайем, по их мнению, вмешивается не в своё дело. Мол, ФИА сдала права на Формулу-1 в аренду и поэтому сейчас должна оставаться в стороне и помалкивать, а не вмешиваться в переговорный процесс или даже просто комментировать слухи.



Недовольство «Либерти» оказалось столь серьёзным, что юристы компании и Формулы-1 направили бен Сулайему и другим высшим чинам ФИА официальное письмо, копии которого также передали всем командам Формулы-1.



Вот главные моменты письма, цитируем:

«Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем неприемлемым образом вмешался в дела с коммерческими правами, говоря о завышенной сумме в $ 20 млрд»;

«ФИА обязывалась не делать ничего, что может нанести ущерб владению, управлению и использованию этих прав. Однако мы считаем, что комментарии, сделанные с официальной страницы президента ФИА, недопустимым образом нарушают эти права»;

«Предположение, что любой потенциальный покупатель должен консультироваться с ФИА, является неверным»;

«Мохаммед бен Сулайем вышел за пределы своей компетенции. Если комментарии нанесут ущерб стоимости Liberty Media, ФИА может понести ответственность»;

«Мы надеемся и верим, что у нас не возникнет необходимости ещё раз возвращаться к данному вопросу».

И кто же прав?

Как сейчас модно говорить, не всё так однозначно. С одной стороны, ФИА действительно должна оставаться в стороне – что она и обещала, когда продавала коммерческие права на чемпионат.



С другой – когда серию продавали «Либерти», то официально это стало возможно только после одобрения со стороны Всемирного совета ФИА по автоспорту. Соответствующий релиз от 18.01.2017 можно найти на официальном сайте федерации. Так что пусть права и проданы, но в них есть пункт, что последующая перепродажа потребует скромного, но веского «да» от ФИА.

Мохаммед бен Сулайем и босс Формулы-1 Стефано Доменикали Фото: Dan Mullan/Getty Images

Получается, формально в «Либерти» вольны вести переговоры о Формуле-1 с кем угодно, не ставя в известность бен Сулайема и его приближённых. Но если потенциальный новый владелец ФИА не понравится (условно, покажется недостаточно надёжным), то закрыть сделку просто не получится. В такой ситуации логично, чтобы федерация всё-таки оставалась в курсе событий.



Выходит, мы на стороне бен Сулайема? И снова не всё так просто. Мы с вами не знаем, насколько близки были в «Либерти» к продаже Формулы-1. Возможно, американцы сразу твёрдо и чётко ответили, что продажи не будет. Так зачем им в такой ситуации привлекать ФИА? И тут уже публичные комментарии президента про «раздутую цену» и всё остальное выглядят странными – не лучше ли было в частном порядке всё обсудить со Стефано Доменикали и боссами «Либерти», а не бросаться в «Твиттер»? Увы, логика в действиях бен Сулайема прослеживается не всегда. Но мы будем надеяться, что это всё же не навредит Ф-1 и другим гоночным сериям.