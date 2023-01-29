Боль: почему знаменитый болид Ф-1 бездушно порезали, а не продали или отправили в музей?

По Интернету уже давно гуляет видео, которое можно назвать кошмаром болельщика Формулы-1. На нём компания Kiesow, занимающаяся утилизацией техники, показывает, как под ковш экскаватора попал ни много ни мало настоящий гоночный «Макларен» — под индексом MP4-14 в знаменитой ливрее «серебряных стрел». Но как так произошло? Почему команда не сохранила машину или не выставила её на аукцион? Сейчас всё объясним.

Речь на видео идёт о болиде «Макларена» 1999 года, которым управлял Дэвид Култхард. К сожалению, нам неизвестно, о каком именно шасси идёт речь — как вы знаете, за сезон каждый пилот использует несколько шасси, к тому же в конце 90-х в распоряжении пилотов ещё были запасные машины, так что всего за сезон команды строили больше болидов, чем в наши дни.

Так или иначе, в том году шотландский гонщик занял четвёртое место в личном зачёте, набрав 48 очков. На счету Дэвида четыре подиума и две победы — на Гран-при Великобритании и Бельгии. Повторимся, мы не знаем, какой именно болид уничтожили, но сомневаемся, что «Макларен» мог так поступить с машиной, которая выигрывала гонки. Впрочем, кто знает.

Дэвид Култхард на победном Гран-при Бельгии 1999 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Знатоки могут воскликнуть: как же это может быть MP4-14, если на машине №5, а у Култхарда в 1999-м был №2? И почему ливрея больше напоминает ту, что использовалась в сезоне-2002, и установлены шины «Мишлен»? Всё верно: послужив на гоночной трассе, машина 1999 года позже была перекрашена под более свежую ливрею, что включило в себя и нанесение актуального гоночного номера Култхарда с переобувкой.

Итак, ниже — печальное видео, а вернее, слайдшоу на основе фотографий, где показывается процесс уничтожения болида. Он прожил 13 лет и был уничтожен 9 октября 2012 года…

Права на видео принадлежат KIESOW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале AutorecyclingKIESOW.

Так почему же машину не оставили в музее «Макларена», не подарили кому-то из партнёров или не продали на аукционе? Мы ведь все регулярно видим новости, как с потолка уходят машины прошлых лет, причём за кругленькие суммы.

На самом деле, всё легко объясняется. Болид Култхарда какое-то время использовался в роли выставочного — где именно, неизвестно. Когда пришло время заменить «Макларен» MP4-14 на более актуальную машину, то в команде посчитали, что состояние машины уже недостаточно хорошее, чтобы отправить её в музей (вероятно, там уже давно стояла чемпионская машина Хаккинена с Гран-при Японии).

Что касается продажи, то это был не шоу-кар, а полноценная машина с «начинкой», которая сохраняла свою ценность даже спустя десять с лишним лет. Некоторые узлы были разработаны на основе патентов от других компаний, так что передавать кому-либо такую интеллектуальную собственность просто нельзя.

Для сравнения — «Макларен» MP4-17 2002 года Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Из принципа хранить машину где-то в Уокинге? Ну, представьте, что каждый год команда производит от четырёх до шести шасси. И так сезон за сезоном… Конечно, теоретически можно построить и второй, и третий ангары для хранения, но это какие-то бессмысленные убытки. Поэтому в «Макларене» решили: конкретно этот экземпляр пора отправить в утиль. Что и было сделано.

«Решение о порезке машины было принято не нами, — констатировали в Kiesow. — Это было предписание со стороны «Макларен-Мерседес». Нам не было позволено сохранить хоть что-то». И вот так машина Култхарда ушла в историю.