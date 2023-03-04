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Гран-при Бахрейна Формулы-1: Лэнса Стролла из «Астон Мартин» допустили к старту после переломов рук

Гонщик Ф-1 сломал обе руки и хромает, из машины его достают. Как его вообще допустили?
Дмитрий Захарченко
Гран-при Бахрейна Формулы-1
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Лэнс Стролл утверждает, что полностью готов к гонке, но в случае чего опасность будет угрожать не только ему.

Канадец Лэнс Стролл неожиданно стал одним из главных героев Гран-при Бахрейна — первого гоночного уикенда Формулы-1 сезона-2023. Дело не в том, что гонщик показывал какую-то невероятную скорость или чудеса пилотажа, нет. Просто ещё десять дней назад он лежал на операционном столе, где ему залечивали перелом запястья.

С бортовой камеры машины было видно, что в некоторых поворотах Строллу приходится перехватывать руль, а на прямых он порой и вовсе снимал со штурвала обе руки, чтобы дать им отдохнуть. Кто-то в паддоке поддержал Лэнса и его героические усилия, другие же считают, что не следует пускать в кокпит недостаточно здорового пилота. Кто прав?

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«Нормально. Пока на кочку не наезжаешь»

Стролл получил травмы две недели назад, хотя известно о них стало лишь четыре дня спустя — накануне тестов, в которых Лэнса заменил резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович. Точной информации о характере повреждений Стролла не было, и до последнего всё шло к тому, что на Гран-при Бахрейна вместо него выступит Другович.

Однако в четверг — за два дня до квалификации, последней сессии, перед которой можно заменить пилота, — «Астон Мартин» объявила, что Стролл всё-таки сможет принять участие в гонке. Уже тогда злые языки стали поговаривать, что Лэнс так торопится за руль, потому что AMR23 на тестах смотрелась явно лучше прошлогодней машины и Стролл, даже будучи неподготовленным, не хотел отказываться от выступлений.

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После пятничных тренировок Стролл объяснял, что никакого дискомфорта из-за перенесённых травм не чувствует, а на прямой он отпускал руль исключительно из предосторожности — чтобы дать мышцам отдохнуть и не перенапрягать их. Позже, уже после квалификации, Лэнс расскажет, что при падении с велосипеда сломал ещё и палец на ноге. «Неприятные ощущения, наверное?» — спросил бравший интервью у канадца Нико Росберг. «Да нормально. Пока на кочку не наезжаешь», — с улыбкой ответил тот.

Откровения Стролла в эфире Sky Sports спровоцировали новые вопросы — как же допустили до старта пилота, который буквально две недели назад получил несколько переломов и лежал на операционном столе, а теперь с трудом крутит рулём и из кокпита вылезает лишь с посторонней помощью?

Строллу помогают вылезти из машины после тренировки

Строллу помогают вылезти из машины после тренировки

У ФИА вопросов нет

Стролл сдал тест ФИА на экстренное покидание кокпита — то есть доказал судьям, что способен в случае чего выкарабкаться самостоятельно, и последствия травмы (если они и есть) в этом не помеха. А остальные его параметры федерацию не особенно волнуют и остаются на усмотрение команды и самого гонщика. В конце концов, допускали же к старту Ландо Норриса с тонзиллитом — в том числе и на Гран-при Монако, требующем предельной концентрации.

Предполагается, что в «Астон Мартин» работают не дураки и не будут сажать физически неготового гонщика — это огромный риск усугубить травму и в один момент похоронить всю оставшуюся карьеру. AMR23 от Лэнса в любом случае никуда не денется, и если даже проблемы со здоровьем канадца не пугают, рядом достаточно физиотерапевтов, чтобы его при необходимости остановить. Лоуренсу Строллу — отцу Лэнса — в умении мыслить стратегически отказать точно нельзя.

Лэнс и Лоуренс Строллы в паддоке Гран-при Бахрейна

Лэнс и Лоуренс Строллы в паддоке Гран-при Бахрейна

Фото: Clive Mason/Getty Images

В квалификации каких-то серьёзных проблем у канадца не возникло — да, он уступил Алонсо 0,5 секунды, но сколько должен был проиграть опытнейшему чемпиону мира Лэнс, полностью пропустивший предсезонные тесты? Паддоку в любом случае остаётся уповать лишь на благоразумие Стролла — если он прошёл все тесты ФИА, у федерации нет инструментов, чтобы отстранить пилота.

В ФИА, конечно, могут при желании начать давить на Строллов, но на фоне недавних скандалов с участием Мохаммеда бен Сулайема едва ли кто-то захочет ругаться с одним из главных спонсоров чемпионата. Однако, как показал прошлогодний Гран-при США, Лэнс и с совершенно здоровыми руками способен буквально на ровном месте устроить пугающую аварию. Едва ли сейчас канадец намного опаснее.

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