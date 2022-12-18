Почему Шумахер отказался сыграть в Лиге чемпионов? Да, он был профессиональным футболистом

Талантливый человек талантлив во всем. Верно? Мало кто будет спорить, что Михаэль Шумахер обладал незаурядным талантом. Более того, его талант для миллионов преданных поклонников по всему миру явственно перешагнул за черту гениальности. И, как многие гении, Шумахер оказался настоящим маньяком в плане достижения максимального результата, заставляя себя и все своё окружение работать на исключительном максимуме своих возможностей.

Это я всё к чему: для многих не секрет, что Михаэль всегда горячо любил футбол. Чуть меньше людей в курсе, что Михаэль и сам неплохо обращался с мячом и был многолетним капитаном сборной пилотов Формулы-1, которая иногда играла выставочные благотворительные матчи.

Но я совсем не зря упомянул маниакальное стремление семикратного чемпиона к высшим результатам. Михаэль очень любил футбол…

Давайте в преддверии развязки чемпионата мира по футболу поговорим с вами о карьере Михаэля Шумахера – футболиста.

Вместо финансовой поддержки — контракт

Михаэль с детства болел футболом. С юных лет его идолами были Пьер Литтбарски и Тони Шумахер (не родственник, нет) – игроки родного «Кёльна». Как и многие ребята, Михаэль сам пинал мячик, когда представлялась возможность. Становясь старше, будущий чемпион продолжал играть, хотя, конечно, шлем он надевал гораздо чаще, чем бутсы. А когда будущий Красный Барон начал добиваться успехов на гоночных трассах, он обнаружил в футболе не просто хобби, но возможность становиться лучше, чем его конкуренты.

Мы же помним, что Михаэль – маньяк. Он выискивал любую возможность получить преимущество, будь то долгие брифинги с тактической командой или ночи в гараже с механиками или инженерами. И дело не ограничивалось машиной. Михаэль одним из первых в Формуле-1 понял важность хорошей физической формы в таком требовательном спорте. Гонщики предыдущего поколения — это джентльмены, которые завтракали по-чемпионски (если вы понимаете, о чём я), расслаблялись после гонки сигареткой, а за ужином не брезговали крепкими напитками. Михаэль стал первопроходцем, одним из первых гонщиков-атлетов. Сейчас пилота невозможно представить без личного физиотерапевта. Если у гонщика появляется свободное время между симулятором и занятием в спортзале, он проведёт его на велосипеде. Это началось именно с Шумахера.

Михаэль Шумахер с мячом ЧМ по футболу 1998 года Фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images

Проживавший в Швейцарии Михаэль понял, что отличным способом поддерживать форму является футбол. Игра в мяч с механиками не давала той нагрузки и нужной мотивации, поэтому Шумахер в 1997 году присоединился к местному любительскому клубу «Обон». Изначально руководство клуба обратилось к менеджменту пилота за финансовой помощью, но в итоге они получили в свой состав нового игрока. Михаэль дебютировал на швейцарских газонах в матче с «Женолье-Беньен». Немецкий легионер отыграл один тайм, а его команда уступила со счётом 1:6. Дебют, конечно, не самый впечатляющий, но начало было положено. За свой первый клуб Михаэль Шумахер играл до 2000 года.

В этом году произошёл первый полноценный футбольный трансфер звезды швейцарских nonleague. Шумахер не стал далеко уезжать и перешёл в клуб из того же кантона — «Эшишан». Впрочем, этот переход был вызван не финансовыми причинами или результатами команд. Михаэль перешёл вслед за тренером Роландом Шаером, с которым хотел продолжить работу.

Благотворительный матч в 2004 году Фото: Christian Fischer/Bongarts/Getty Images

Вплоть до конца своей карьеры в «Феррари» Михаэль оставался игроком этого клуба, хотя, конечно, его участие в сезоне было очень ограничено графиком пилота Формулы-1. Тем не менее Михаэль при возможности честно тренировался и выходил на поле во втором составе. Однако в сезоне 2005-2006 годов Михаэль уже выходил в составе первой команды, а это третья швейцарская лига. Уровень этого состязания – серьёзный региональный турнир. Здесь от футболиста требуется наличие специальной лицензии, и у Михаэля она была. В том сезоне Шумахер сыграл всего одну официальную игру: с клубом «Лузитано» — поражение 2:4.

Тем не менее и руководство, и партнёры отмечали явный талант и редкое трудолюбие на тот момент уже достаточно возрастного немца.

Интерес из Серии А и Лиги чемпионов

После объявления Шумахером окончания гоночной карьеры по истечении сезона-2006 руководитель его футбольной команды Патрик Феррари (нет, к итальянским жеребцам отношения не имеет никакого) в интервью выразил надежду, что теперь у их звёздного игрока будет больше времени и он всецело переключится на футбол. Наверное, он не был в курсе, что с «Королевой автоспорта» Барон ещё не закончил. Тем не менее, даже выполняя функции консультанта в «Феррари», Михаэль всё ещё находил время и для своих футбольных товарищей, отыграв за эту команду почти 10 лет.

Футболистом Шумахером интересовались не только в Швейцарии, но и на Апеннинах. Так, в 2002 году Шумахер едва не заключил контракт с ФК «Модена». Михаэль тогда ненадолго перебрался в Италию поближе к базе «Феррари», а небольшой клуб только-только вышел в Серию А. Михаэль принял участие в нескольких тренировках, а руководство команды не преминуло случаем воспользоваться таким инфоповодом. В интервью звучали вбросы, что контракт с Михаэлем был бы очень интересен с точки зрения публичности команды, но до подписей дело так и не дошло, хотя, конечно, само обсуждение также подогрело интерес к команде.

Пляжный футбол? Тоже можно! Фото: Clive Mason/Getty Images

В 2008 году, когда шлем Михаэля уже висел на гвозде (временно), а бутсы активно использовались по прямому назначению, немца пригласил футбольный клуб «Мурата» — чемпион Сан-Марино. Шумахера они позвали ни много ни мало на матчи Лиги чемпионов. Конечно, речь шла про матчи одного из квалификационных раундов, но в соперниках серьёзный клуб – «Гётеборг». Приглашение присоединиться к клубу получил также и 42-летний Ромарио. Но оба звёздных проспекта так или иначе предложение отвергли. Очевидно, что адекватно оценивавший свой уровень Шумахер не хотел устраивать цирк, да и просто хранил верность фактически родному «Эшишану».

Не доехал до «Манчестер Юнайтед»

Также в рамках разнообразных промокампаний Михаэль принимал участие в тренировках именитых футбольных клубов, таких как «Ювентус» или «Болонья», также приезжал в гости на тренировки к сборным Германии и Аргентины. А ещё Михаэля приглашал к себе «Манчестер Юнайтед». Помешала тренировке Михаэля под началом Сэра Алекса Фергюсона травма, полученная как раз во время игры за «Эшишан». Михаэль столкнулся с вратарём соперника и был вынужден отказаться от поездки в Кэррингтон.

Михаэль забивает очередной мяч в 2008 году Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Кстати, если вам интересно, на какой позиции Михаэль играл – он был атакующим полузащитником. Позиция, которая требует техники, скорости, смелости и развитого спортивного интеллекта. Кто-то удивлён?

Михаэль Шумахер — не первый и не последний гонщик Формулы-1, умеющий обращаться с мячом. Но быть игроком пусть и полулюбительского, но клуба, который постоянно участвует в серьёзных турнирах на региональном и национальном уровнях – это дополнительная ответственность и приверженность делу и идее. Михаэль был уверен, что футбол ему необходим, и играл он на максимальном для себя уровне. В этом же и есть Михаэль Шумахер. Если ты что-то собираешься сделать – делай, но делай это на все 100%.