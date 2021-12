Возможно ли ещё чудо с Шумахером? 10 историй людей с травмами, как у него

Семья Михаэля Шумахера в недавнем документальном фильме про семикратного чемпионата мира по сути подтвердила предположения насчёт нынешнего состояния легендарного гонщика. Формально немец находится в сознании, однако оно «пограничное». Вот что сказала жена Михаэля Коринна: «Нам всем не хватает Михаэля, но на самом деле он здесь, с нами. Он стал другим, но он здесь, и это придаёт нам сил. Мы вместе. Мы живём вместе в доме, проводим терапию».

Неужели немцу суждено оставаться в подобном состоянии всю оставшуюся жизнь? К огромному сожалению, почти наверняка да. Однако случаи бывали разные — включая самые невероятные. Мы собрали подборку из десяти историй про людей, которые тоже получали серьёзные травмы головы.

Чи Ченг, музыкант группы Deftones

Бас-гитарист попал в серьёзную автомобильную аварию в ноябре 2008 года, возвращаясь с похорон своего брата. Ченг не был пристёгнут, а автомобиль, в котором он ехал, три раза перевернулся после столкновения с другой машиной. Ченг сумел выжить благодаря помощи сестры и случайно проезжавших мимо медиков.

В результате полученных в аварии травм головы Ченг на долгое время впал в кому. Спустя почти год после аварии стало известно, что Чи находится в полусознательном состоянии. В мае 2010 года появились признаки улучшения состояния: музыкант мог общаться с близкими глазами, иногда что-то говорить и слегка шевелить руками. Позднее Ченг оказался способен двигать ногами по команде. Спустя четыре с половиной года после аварии Чи скончался в результате внезапной остановки сердца.

Давид Леонардо, горнолыжник

Перспективный итальянский спортсмен решил выступить в не совсем привычном для себя виде — скоростном спуске. На соревнованиях в рамках предолимпийского отбора Давид упал незадолго до финиша, но поднялся и сам завершил прохождение трассы. Однако через несколько минут Леонардо неожиданно потерял сознание, когда наклонился снять лыжи. Как выяснилось, это падение вкупе с ещё одним, произошедшим пару недель назад, привели к серьёзной черепно-мозговой травме — Давид впал в кому.

Родители горнолыжника привлекали различных врачей в попытке улучшить состояние сына, они даже отправили Давида в Ленинград, но и советские медики не смогли ничего поделать. Леонардо скончался в результате сердечного приступа в феврале 1985 года — спустя чуть менее чем шесть лет после второго падения.

Оскар Диас, боксёр

Американский профессиональный боксёр проводил очередной бой в июле 2008 года с Делвином Родригесом. Поединок остановили в 11-м раунде – Диас потерял сознание прямо на ринге. После операции, призванной уменьшить отёк мозга, Оскар впал в кому. Диас пришёл в себя спустя два месяца, позднее его выписали из больницы. Сообщалось о прогрессе в его восстановлении, но 26 февраля 2015 года Оскар скончался.

Хейли Путре

Случай Хейли хорошо известен по всему миру. В сентябре 2005 года 11-летняя Путре впала в кому после побоев со стороны приёмных родителей. Власти посчитали, что Хейли безнадёжна и её мозг мёртв, и хотели отключить её от аппаратов жизнеобеспечения. 17 января 2006 года суд принял решение в пользу отключения Путре от аппаратуры, однако привести его в действие не успели: день спустя биологическая мать Путре заметила, что Хейли реагирует на её слова, что было подтверждено врачами. После этого приказ об отключении Путре от аппаратуры, разумеется, был отменён. После этой ситуации число отключений почти безнадёжных пациентов от аппаратов жизнеобеспечения стремительно пошло на убыль.

В 2008 году Путре выписали из больницы, в 2010-м её удочерила новая семья. Хейли в сознании, но прикована к инвалидному креслу. Она в состоянии самостоятельно питаться и использует доску для записей, чтобы общаться.

Гэри Френч Докери, офицер полиции

В 1988 году Докери получил пулевое ранение и надолго впал в кому. Врачи заявляли, что он навсегда останется в вегетативном состоянии — единственными проявлениями активности были моргания глаз и стоны. Однако спустя семь с половиной лет Докери неожиданно пришёл в себя, начал говорить и узнал своих старых друзей. Однако Докери говорил лишь сутки. Спустя год с небольшим полицейский скончался в возрасте 43 лет из-за тромба в лёгком.

Кардам, старший сын свергнутого царя Болгарии Симеона II

Принц Кардам попал в автомобильную аварию со своей супругой: машина врезалась в дерево. Кардам получил серьёзные травмы головы и других органов. Когда спустя полгода Кардама выписали из больницы, то, по слухам, он был способен стоять и общаться. Однако где-то год спустя состояние Кардама вновь резко улучшилось, он впал в кому и оставался в ней пять лет — вплоть до смерти в 2015 году от лёгочной инфекции.

Джаррет Карленд

В августе 2009 года Карленд попал в аварию со своим лучшим другом и на четыре месяца впал в кому. «Врачи не ожидали, что он выживет, а если и выживет, то не ожидали, что он когда-либо выйдет из комы. Онм пришли к выводу, что всю оставшуюся жизнь он останется в вегетативном состоянии», — рассказала мать Джаррета.

Однако спустя четыре месяца Карленд внезапно пришёл в себя. Ему помогло прослушивание песен, подобранных семьёй. Родители ставили любимую кантри-песню Джаррета The Devil Went Down To Georgia, в то время как другим пациентам ставили куда более спокойную музыку. И терапия сработала: Карленд пришёл-таки в себя. Через полгода он встретился с Чарли Дэниелсом — автором той самой композиции.

Билл Мантло, писатель комиксов

В первую очередь Мантло известен как один из создателей персонажа Енота из «Стражей Галактики». В июле 1992 года Билла, катавшегося на роликовых коньках, сбил автомобиль, чей водитель скрылся с места ДТП. Полноценно восстановиться от травм головы Мантло не сумел, но жив по сей день.

«Повреждения мозга, заработанные в аварии, необратимы. Его повседневная активность серьёзно ограничена», — отметил биограф Мантло Давид Юркович. Брат Билла добавил, что Мантло неспособен осознать своё нынешнее положение или его причины. Интересно, что в 2014 году компания Marvel организовала для Билла специальный частный показ фильма «Стражи Галактики».

Ян Гржебски

Один из самых вдохновляющих примеров. Гржебски заработал травму головы, когда ещё в 80-е работал железнодорожником — что-то пошло не так при попытке сцепить два вагона. Поляк впал в кому, врачи прогнозировали, что он не выйдет из этого состояния и проживёт не более трёх лет. Ян, вопреки прогнозам, продолжал жить и спустя четыре года формально вышел из комы, однако оставался в «сумеречном» состоянии — максимум пробовал что-то сказать, но получалось совершенно неразборчиво.

В 2007 году, спустя 19 лет, Гржебски внезапно пришёл в себя! Сам Ян считает, что всё это благодаря заботам жены, которая все эти годы занималась его здоровьем и постоянно разговаривала с мужем, словно Ян вот-вот ей ответит. Сама жена отмечает, что, возможно, мужа «разбудили» процедуры в больнице за полгода до пробуждения — Ян начал реагировать на уколы, выражая своё раздражение.

Терри Уоллес

И ещё один пример пробуждения, в которое уже никто не верил. Американец, как и Гржебски, пришёл в себя спустя 19 лет! В 1984 году пьяный Уоллес попал в аварию: его машина сорвалась с обрыва. Доктора заверяли семью, что раз Терри не пришёл в себя за первый год (кома сменилась состоянием минимального сознания), то этого уже не произойдёт никогда. Вместе с тем и отключать Уоллеса от аппаратов жизнеобеспечения не требовали.

В 2003 году Уоллес внезапно «проснулся» и начал общаться. В последующие три дня Терри добился определённого прогресса, начав контролировать некоторые части своего тела. Тем не менее Уоллес всё равно прикован к постели, у него проблемы с памятью: мозг не запоминает новую информацию, сохраняя лишь те воспоминания, что были в нём до аварии, плюс то, что происходит в последние четыре минуты. Что же касается причин внезапного возвращения Терри в сознание, то выдвинута гипотеза, что мозг Уоллеса воссоединил нейроны, которые не пострадали во время аварии и смогли сформировать новые связи, чтобы обходить повреждённые участки.

Что ж, верим в чудо и в случае с Михаэлем…