Леклер разбил машину, но победил! Первая спринт-квалификация Ф-1 удалась, но не совсем

В Азербайджане прошла первая в истории Формулы-1 спринт-квалификация — укороченная сессия, которая определяет расстановку на старте спринта. Из-за некоторых отличий от традиционной квалификации никто в паддоке не знал, как пройдут заезды, но эксперимент, похоже, удался. Правда, теперь есть риск, что спринт получится ещё скучнее…

SQ1: квалификация длинными сериями

По правилам спринт-квалификации, в первом и втором сегментах пилоты обязаны использовать по одному комплекту «медиума», что принципиально изменило динамику работы команд. В таких условиях пилоты выезжали сразу на длинные серии и чередовали быстрые круги с медленными, на которых охлаждали температуру шин и готовились к новым попыткам.

Это, правда, не касалось Пьера Гасли, который из-за проблем с машиной уже после трёх кругов вернулся в боксы. Но даже их французу хватило, чтобы опередить Ника де Вриса: голландец снова допустил ошибку и, хотя смог избежать столкновения со стеной, испортил комплект резины и остался последним.

Изначально первый сегмент должен был идти 12 минут, но закончился он досрочно: за 25 секунд до клетчатого флага в стену в 15-м повороте врезался Логан Сарджент. Судьи остановили заезды красными флагами, а Чжоу, Боттас и Цунода не успели завершить быстрые круги и выбыли из сессии.

SQ2: Халк реабилитировался за ошибку

В начале второго сегмента в седьмом повороте ошибся Нико Хюлькенберг — немец успел остановиться до контакта со стеной, но шины из-за экстренного торможения были повреждены. Впрочем, испорченный комплект не помешал Халку проехать на последних минутах очень сильный круг и вскочить на 12-е место.

На 11-й строчке расположился Оскар Пиастри (дебютант уступил Ландо Норрису, прошедшему в SQ3, лишь три сотых секунды), а 13-м — позади Хюлькенберга — стал Эстебан Окон. Кевин Магнуссен поддержать скорость напарника не смог и оказался во второй части спринт-квалификации самым медленным — 14-е место, а замкнул протоколы Логан Сарджент, который после аварии на трассу не возвращался.

SQ3: борьба на самых мягких шинах

В заключительной части спринт-квалификации гонщикам предписано использовать «софт», причём в Баку «Пирелли» привезла самые мягкие составы, так что пилоты работали с C5 — наиболее хрупкими шинами из линейки итальянцев. Малейшая помарка на трассе стоила не только времени, но и ресурса резины, и в эту ловушку угодил Ферстаппен.

В первой попытке Макс немного поскользнулся на втором секторе и только на нём проиграл Серхио Пересу более 0,4 секунды, оказавшись позади напарника. Это, впрочем, была борьба лишь за второе место — Шарль Леклер вновь совершил небольшое чудо и вывел «Феррари» на первую строчку.

Карлос Сайнс в первой попытке показал лишь четвёртое время, Хэмилтон и Расселл расположились на пятой и шестой позициях, а седьмым стал Албон, который опередил Стролла и Алонсо — гонщики «Астон Мартин» по-прежнему испытывали проблемы с DRS. Замкнул же топ-10 Ландо Норрис, у которого попросту не осталось свежей резины.

Пилоты отправились на вторые попытки, почти всем удалось проехать быстрее, но позицию улучшил только Джордж Расселл, опередивший Сайнса и Хэмилтона и поднявшийся на четвёртую строчку.

Шарлю Леклеру улучшить не удалось — во второй попытке он врезался в стену в пятом повороте, но всё-таки устоял на первой позиции: Перес остался в 0,147 секунды позади, а Ферстаппен — в 0,290.

В ожидании короткой гонки

Первая в истории спринт-квалификация получилась не столь напряжённой, как традиционная сессия — на изношенных шинах в конце третьего сегмента у пилотов было меньше шансов серьёзно улучшить время, многим приходилось беречь резину и ехать, оглядываясь на её ресурс. Тем не менее в целом эксперимент получился необычным — любая ошибка могла стать последней, а могла и не стать — как в случае с Хюлькенбергом.

Спринт Гран-при Азербайджана стартует уже через несколько часов — в 16:30 по московскому времени. Первые восемь пилотов по итогам короткой гонки получат очки в общий зачёт, однако тем, у кого нет шансов прорваться из конца пелотона, по большому счёту нет смысла упираться и тратить ресурс двигателя. Впрочем, уличная трасса в Баку часто преподносит сюрпризы…