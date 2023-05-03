4 пилота Формулы-1, ставших жертвами ограблений. От простой кражи до усыпляющего газа

Недавно итальянская полиция арестовала четырёх человек, разыскиваемых по делу кражи эксклюзивных часов Richard Mille у Шарля Леклера. Расследование ещё не успело завершиться, как возникла новая угроза безопасности пилота. В сети был опубликован домашний адрес пилота «Феррари», из-за чего фанаты начали собираться у его квартиры. Впрочем, Шарль не первый пилот Формулы-1, чья личная безопасность оказалась под угрозой. Вспомним ещё пять самых громких случаев.

Ландо Норрис

Два года назад пилота «Макларена» ограбили около стадиона «Уэмбли» в Лондоне после финала Евро-2020. Посмотрев игру, Ландо Норрис направился к своей машине на парковку, где на него напали двое. Один из воров схватил его, а второй сорвал с руки часы Richard Mille, которые, по разной оценке, стоят от $ 55 тыс. до $ 150 тыс. Ограбление не отразилось на выступлениях британца. Уже на следующем Гран-при Великобритании Норрис занял шестое место в гонке и заработал восемь очков.

Один из нападавших оставил на руке молодого пилота царапины. Благодаря этому полиция нашла подозреваемых по ДНК. Слушания по этому делу недавно прошли в Лондоне. Подозреваемый Лиам Уильямс отрицал свою вину, рассказав, что он просто приехал на финал Евро с друзьями в попытке в последний момент добыть билеты.

На этой пресс-конференции на руке Норриса другие часы, но тоже от Richard Mille Фото: Sebastien Nogier — Pool/Getty Images

По его словам, в пабе к их компании присоединились два человека, у которых действительно были часы — вероятно, украденные у Норриса. Но Уильямс подумал, что часы, к примеру, просто нашли. При этом подозреваемый не смог объяснить, как частицы с его ДНК оказались на руке гонщика «Макларена». Тем не менее присяжные после двухчасовых обсуждений внезапно оправдали подозреваемого.

Себастьян Феттель

За последний год Себастьян Феттель стал третьим гонщиком, подвергшимся нападению. На следующий день после гонки в Испании из машины пилота был украден рюкзак с документами и личными вещами. С помощью GPS Себастьян попробовал самостоятельно найти грабителей и украденную сумку – в рюкзаке находились наушники гонщика, подключённые к приложению Fine My iPhone.

Словно в боевике, четырёхкратный чемпион отправился в погоню и на электроскутере доехал до местоположения, отмеченного на карте. Однако Себ нашёл только наушники, оставленные в цветочном магазине. Местная полиция до сих пор не нашла грабителей. Инцидент не помешал Феттелю достойно выступить на Гран-при Монако. В гонке он занял десятое место и заработал одно очко.

Дженсон Баттон и усыпление газом

Одно из самых серьёзных ограблений в мире Формулы-1 произошло летом 2015 года. Во время отдыха во Франции Дженсон Баттон с женой и друзьями был ограблен на собственной вилле. Предположительно, воры пустили в вентиляцию усыпляющий газ. Пока все спали, они похитили имущество на общую сумму $ 450 тыс. В списке украденного значилось и обручальное кольцо жены пилота Джессики Мичибаты.

До сих пор точно неизвестно, действительно ли воры использовали усыпляющий газ. Баттон и власти предполагали, что подобное могло произойти из-за самочувствия жертв. Тем более в округе происходили похожие ограбления. Однако в Reuters сообщили о заявлениях местного прокурора и французской полиции об отсутствии доказательств отравления газом. На следующем Гран-при, состоявшемся в Бельгии, Дженсон Баттон занял 14-е место.

Дженсон Баттон и Джессика Мичибата в 2014 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дженсон Баттон в Сан-Паулу

Как видите, Баттона пытались ограбить неоднократно. Впервые это произошло во время Гран-при Бразилии сезона-2010. Пилот, его отец, менеджер и личный тренер возвращались в отель после свободных практик. Они ехали в бронированном «Мерседесе» с шофёром, прошедшим обучение в полиции. Машина остановилась на светофоре, когда произошла попытка нападения.

Недалеко от пробки стояли несколько вооружённых человек. Когда люди попытались приблизиться к автомобилю, водитель предпринял попытку уехать. Ему удалось проехать сквозь пробку, задев пару машин. Водитель отвёз пассажиров в отель, а позже в «Макларене» выпустили пресс-релиз о мгновенной реакции городских властей на инцидент.

Власти пообещали предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности британского спортсмена. Однако позже в бразильском издании Epoca была опубликована информация со ссылкой на представителей Сан-Паулу об отсутствии «убедительных доказательств случившегося и того, что оно вообще имело место». Как бы то ни было, в воскресной гонке Дженсон финишировал пятым.

Хуан Мануэль Фанхио

Тут мы говорим не про ограбление, а про полноценное похищение! В 1958 году пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио приехал в Гавану для участия в Гран-при Кубы. За год до этого пилот выиграл здесь гонку и собирался повторить собственный успех. Фанхио остановился в старом отеле «Линкольн» и договорился с друзьями, также участвовавшими в гонке, встретиться в баре.

Пока пилот находился с приятелями в фойе, к нему подошел мужчина и пригрозил оружием. Он извинился перед Фанхио за похищение, увёл его из отеля, посадил в машину и увёз в секретное место. Похищение было спланировано противниками режима Рубена Батиста, президента Кубы, а организатором выступил Фидель Кастро.

Революционеры рассчитывали, что, «украв» самое известное имя в автоспорте, они заявят о себе правительству и привлекут внимание всего мира к своему делу. Но инцидент не вызвал поддержки со стороны общественности, а гонка прошла в обычном режиме. Вместо Фанхио в его «Мазерати» команда посадила Мориса Трентиньяна. Гонка так и не была завершена из-за трагических обстоятельств: одна из машин вылетела с трассы и врезалась в зрителей, убив семерых человек. Уже после гонки ближе к полуночи похитители высадили Фанхио возле посольства Аргентины и скрылись. Позже пилот признался, что со своими похитителями он расстался в хороших отношениях.

Бонус. Берни Экклстоун

Экс-босс Формулы-1 не раз подвергался ограблению. В 2000-х с его машин дважды были похищены колёса, а в 2010 году Берни и вовсе ограбили и избили около офиса. Воры забрали у бизнесмена дорогие часы Hublot.

Берни не растерялся и отправил генеральному директору часовой компании свой снимок после избиения: на лице бизнесмена красовались яркие синяки. По инициативе Берни это фото было использовано в рекламной кампании и подписано его словами: «Вот на что люди способны ради Hublot».

Скандальная реклама Берни Экклстоуна с синяком под глазом Фото: Hublot

«Протест против насилия» был неоднозначно воспринят общественностью. Одна из организаций, оказывающих поддержку жертвам преступлений, осудила Берни и компанию часов за несерьёзное отношение к случившемуся. Но неужели кто-то удивился именно такой реакции Экклстоуна?