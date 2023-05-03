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Гонщики Формулы-1, которых ограбили: Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Дженсон Баттон

4 пилота Формулы-1, ставших жертвами ограблений. От простой кражи до усыпляющего газа
Ксения Чеглакова
Гонщики Формулы-1, которых ограбили
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Дженсон Баттон дважды нарвался на неприятности, а лучше всех отреагировал, разумеется, Берни Экклстоун.

Недавно итальянская полиция арестовала четырёх человек, разыскиваемых по делу кражи эксклюзивных часов Richard Mille у Шарля Леклера. Расследование ещё не успело завершиться, как возникла новая угроза безопасности пилота. В сети был опубликован домашний адрес пилота «Феррари», из-за чего фанаты начали собираться у его квартиры. Впрочем, Шарль не первый пилот Формулы-1, чья личная безопасность оказалась под угрозой. Вспомним ещё пять самых громких случаев.

Ландо Норрис

Два года назад пилота «Макларена» ограбили около стадиона «Уэмбли» в Лондоне после финала Евро-2020. Посмотрев игру, Ландо Норрис направился к своей машине на парковку, где на него напали двое. Один из воров схватил его, а второй сорвал с руки часы Richard Mille, которые, по разной оценке, стоят от $ 55 тыс. до $ 150 тыс. Ограбление не отразилось на выступлениях британца. Уже на следующем Гран-при Великобритании Норрис занял шестое место в гонке и заработал восемь очков.

Один из нападавших оставил на руке молодого пилота царапины. Благодаря этому полиция нашла подозреваемых по ДНК. Слушания по этому делу недавно прошли в Лондоне. Подозреваемый Лиам Уильямс отрицал свою вину, рассказав, что он просто приехал на финал Евро с друзьями в попытке в последний момент добыть билеты.

На этой пресс-конференции на руке Норриса другие часы, но тоже от Richard Mille

На этой пресс-конференции на руке Норриса другие часы, но тоже от Richard Mille

Фото: Sebastien Nogier — Pool/Getty Images

По его словам, в пабе к их компании присоединились два человека, у которых действительно были часы — вероятно, украденные у Норриса. Но Уильямс подумал, что часы, к примеру, просто нашли. При этом подозреваемый не смог объяснить, как частицы с его ДНК оказались на руке гонщика «Макларена». Тем не менее присяжные после двухчасовых обсуждений внезапно оправдали подозреваемого.

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Себастьян Феттель

За последний год Себастьян Феттель стал третьим гонщиком, подвергшимся нападению. На следующий день после гонки в Испании из машины пилота был украден рюкзак с документами и личными вещами. С помощью GPS Себастьян попробовал самостоятельно найти грабителей и украденную сумку – в рюкзаке находились наушники гонщика, подключённые к приложению Fine My iPhone.

Словно в боевике, четырёхкратный чемпион отправился в погоню и на электроскутере доехал до местоположения, отмеченного на карте. Однако Себ нашёл только наушники, оставленные в цветочном магазине. Местная полиция до сих пор не нашла грабителей. Инцидент не помешал Феттелю достойно выступить на Гран-при Монако. В гонке он занял десятое место и заработал одно очко.

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Дженсон Баттон и усыпление газом

Одно из самых серьёзных ограблений в мире Формулы-1 произошло летом 2015 года. Во время отдыха во Франции Дженсон Баттон с женой и друзьями был ограблен на собственной вилле. Предположительно, воры пустили в вентиляцию усыпляющий газ. Пока все спали, они похитили имущество на общую сумму $ 450 тыс. В списке украденного значилось и обручальное кольцо жены пилота Джессики Мичибаты.

До сих пор точно неизвестно, действительно ли воры использовали усыпляющий газ. Баттон и власти предполагали, что подобное могло произойти из-за самочувствия жертв. Тем более в округе происходили похожие ограбления. Однако в Reuters сообщили о заявлениях местного прокурора и французской полиции об отсутствии доказательств отравления газом. На следующем Гран-при, состоявшемся в Бельгии, Дженсон Баттон занял 14-е место.

Дженсон Баттон и Джессика Мичибата в 2014 году

Дженсон Баттон и Джессика Мичибата в 2014 году

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дженсон Баттон в Сан-Паулу

Как видите, Баттона пытались ограбить неоднократно. Впервые это произошло во время Гран-при Бразилии сезона-2010. Пилот, его отец, менеджер и личный тренер возвращались в отель после свободных практик. Они ехали в бронированном «Мерседесе» с шофёром, прошедшим обучение в полиции. Машина остановилась на светофоре, когда произошла попытка нападения.

Недалеко от пробки стояли несколько вооружённых человек. Когда люди попытались приблизиться к автомобилю, водитель предпринял попытку уехать. Ему удалось проехать сквозь пробку, задев пару машин. Водитель отвёз пассажиров в отель, а позже в «Макларене» выпустили пресс-релиз о мгновенной реакции городских властей на инцидент.

Власти пообещали предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности британского спортсмена. Однако позже в бразильском издании Epoca была опубликована информация со ссылкой на представителей Сан-Паулу об отсутствии «убедительных доказательств случившегося и того, что оно вообще имело место». Как бы то ни было, в воскресной гонке Дженсон финишировал пятым.

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Хуан Мануэль Фанхио

Тут мы говорим не про ограбление, а про полноценное похищение! В 1958 году пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио приехал в Гавану для участия в Гран-при Кубы. За год до этого пилот выиграл здесь гонку и собирался повторить собственный успех. Фанхио остановился в старом отеле «Линкольн» и договорился с друзьями, также участвовавшими в гонке, встретиться в баре.

Пока пилот находился с приятелями в фойе, к нему подошел мужчина и пригрозил оружием. Он извинился перед Фанхио за похищение, увёл его из отеля, посадил в машину и увёз в секретное место. Похищение было спланировано противниками режима Рубена Батиста, президента Кубы, а организатором выступил Фидель Кастро.

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Революционеры рассчитывали, что, «украв» самое известное имя в автоспорте, они заявят о себе правительству и привлекут внимание всего мира к своему делу. Но инцидент не вызвал поддержки со стороны общественности, а гонка прошла в обычном режиме. Вместо Фанхио в его «Мазерати» команда посадила Мориса Трентиньяна. Гонка так и не была завершена из-за трагических обстоятельств: одна из машин вылетела с трассы и врезалась в зрителей, убив семерых человек. Уже после гонки ближе к полуночи похитители высадили Фанхио возле посольства Аргентины и скрылись. Позже пилот признался, что со своими похитителями он расстался в хороших отношениях.

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Бонус. Берни Экклстоун

Экс-босс Формулы-1 не раз подвергался ограблению. В 2000-х с его машин дважды были похищены колёса, а в 2010 году Берни и вовсе ограбили и избили около офиса. Воры забрали у бизнесмена дорогие часы Hublot.

Берни не растерялся и отправил генеральному директору часовой компании свой снимок после избиения: на лице бизнесмена красовались яркие синяки. По инициативе Берни это фото было использовано в рекламной кампании и подписано его словами: «Вот на что люди способны ради Hublot».

Скандальная реклама Берни Экклстоуна с синяком под глазом

Скандальная реклама Берни Экклстоуна с синяком под глазом

Фото: Hublot

«Протест против насилия» был неоднозначно воспринят общественностью. Одна из организаций, оказывающих поддержку жертвам преступлений, осудила Берни и компанию часов за несерьёзное отношение к случившемуся. Но неужели кто-то удивился именно такой реакции Экклстоуна?

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