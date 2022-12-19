Упёртые неудачники. 10 пилотов Формулы-1, у которых больше всего гонок без побед

В следующем году мы станем свидетелями очередного возвращения Нико Хюлькенберга в пелотон Формулы-1. В распоряжении немецкого пилота будет как минимум два десятка гонок, чтобы прервать печальную серию и наконец-таки заехать на долгожданный подиум. Впрочем, помимо вышеуказанного антирекорда, Нико стоит на подходе к другому грустному достижению: всего лишь 26 стартов отделяют его от антирекорда по количеству гонок, проведённых без единой победы. В честь вероятного «достижения» Халка вспоминаем десятку самых опытных гонщиков, на счету которых не значится ни одного выигранного Гран-при.

Адриан Сутиль – 128 стартов (лучший финиш – четвёртое место)

Один из двух героев нашей подборки, который, выступая в Ф-1, даже на подиум ни разу поднимался. Бóльшую часть карьеры Сутиль провёл в команде «Форс Индия» – крепком середняке, не претендовавшем на борьбу за высокие позиции.

В общем, о победах Адриану не приходилось даже мечтать. Единственный призрачный шанс побороться за первое место выпал Сутилю на Гран-при Италии 2009 года. Благодаря настройкам болида, заточенным на низкую прижимную силу, «Форс Индия» удалось ворваться в лидирующую группу на двух этапах сезона – в Бельгии и Италии. В «Спа-Франкоршам» Физикелла взял поул и финишировал вторым, а во время гоночного уикенда в Монце блистал Сутиль (Джанкарло уже выступал за «Феррари»). В квалификации немецкий пилот показал второе время – старт с первого ряда. К сожалению, в гонке «Форс Индия» не хватило темпа, чтобы по-настоящему замахнуться за победу – четвёртое место по итогам Гран-при. В дальнейшем у Адриана не будет даже таких шансов побороться за первую позицию.

Кстати, уже через семь гонок с огромной долей вероятности место Сутиля в этом грустном рейтинге займёт Лэнс Стролл, на счету которого 122 старта без единой победы.

Эдди Чивер – 132 старта (лучший финиш – второе место)

Самый яркий и успешный американский гонщик постандреттивской эпохи Формулы-1. В 1982-м Чивер блеснул в составе «Лижье»: завоевал три подиума, а также опередил по итогам чемпионата многолетнего лидера команды Жака Лаффита. Успехи Чивера не остались незамеченными: следующий сезон Эдди начинал уже в составе «Рено» – одной из сильнейших команд того времени.

Эдди Чивер в составе «Альфа Ромео» Фото: Michael King/Getty Images

Обладая по-настоящему конкурентоспособной машиной, Чивер вполне мог стать одним из постоянных претендентов на первую строчку. Мог, но не стал. Во-первых, лидером «Рено» являлся вовсе не Эдди, а сражавшийся за титул Ален Прост. Во-вторых, на протяжении всего сезона машину Чивера атаковали бесконечные технические проблемы: всего лишь восемь раз американцу удалось завершить гонку, причём четырежды в топ-3.

Несмотря на относительно неплохие результаты, по итогам сезона-1983 французы указали Чиверу на дверь. Следующие шесть лет Эдди проведёт в составе «Альфа Ромео», «Хааса» (одна гонка) и «Эрроуза». К борьбе за победы он, конечно же, даже не приближался.

Жан-Пьер Жарье – 134 старта (лучший финиш – третье место)

Один из немногих героев нашей подборки, кто имел реальные шансы выиграть гонку. Практически всю свою формульную карьеру Жарье провёл в командах второго эшелона, но, даже выступая за не самые именитые конюшни, французу удалось пару раз по-настоящему претендовать на победу.

Главной сенсацией старта чемпионата 1975 года стала команда «Шэдоу». На новом шасси DN5 Жарье выиграл первую квалификацию сезона. К сожалению, проверить многообещающий болид в гонке французу не удалось: из-за проблем с трансмиссией Жан-Пьер даже не вышел на старт.

На следующем этапе в Бразилии Жарье снова показал быстрейшее время в квалификации и даже пролидировал бóльшую часть дистанции гонки, но за восемь кругов до финиша обиднейшим образом сошёл с дистанции из-за поломки топливной системы.

Следующая возможность побороться за победу выпала Жарье через три года: последние два этапа сезона-1978 он провёл в составе «Лотуса», заменяя погибшего Ронни Петерсона. Финальный Гран-при сезона, проходивший в Канаде, начинался для Жан-Пьера как нельзя лучше: в субботу он взял третий поул в карьере, а в воскресенье – уверено начал гонку, сохранив лидерство на старте. Счастье француза продолжалось ровно до 49-го круга гонки – сход с дистанции из-за утечки масла.

Кевин Магнуссен – 141 старт (лучший финиш – второе место)

В какой-то степени Магнуссена можно назвать уникальным пилотом, ведь своего лучшего результата в Формуле-1 он добился уже в дебютной гонке: заезд в Австралии Кевин завершил на третьем месте, а после дисквалификации Риккардо и вовсе поднялся на вторую строчку.

«Рено» — одна из команд, где у Магнуссена не было шансов на победу Фото: Mark Thompson/Getty Images

К сожалению, после столь многообещающего начала карьера Кевина не получила какого-то грандиозного развития. После дебютного сезона за «Макларен» датчанин пойдёт на понижение: следующий год он проведёт в статусе резервного пилота британской команды. Далее последует переход в «Рено», а в 2017-м он примкнёт к «Хаасу» – команде, в которой проведёт следующие четыре года.

В 2020-м Магнуссен попрощался с Формулой-1 на отметке 119 стартов без единой победы. Казалось бы, Кевин обезопасил себя от попадания в данную подборку, но прямо перед стартом сезона-2022 «Хаасу» внезапно понадобились услуги датского пилота. Так датчанин ворвался в десятку самых опытных гонщиков, на счету которых нет ни единой победы. И имеет все шансы подняться в ней повыше.

Дерек Уорик – 147 стартов (лучший финиш – второе место)

После жутко обидного поражения в чемпионате 1983 года в «Рено» решились полностью поменять пилотский состав: одним из новичков французской команды стал Дерек Уорик. Приглашение в столь статусную команду британец заслужил ударно проведённой концовкой сезона-1983: под занавес чемпионата он выдал серию из четырёх подряд финишей в топ-6.

К несчастью для Дерека, в 1984-м «Рено» уже не представлял собой столь грозную силу, как годом ранее. Французы выпали из борьбы за победы: максимум, что удалось выжать Уорику из машины «Рено» – это четыре подиума. За французскую команду Дерек проведёт ещё один год, после чего «Рено» свернёт формульную программу.

В Формуле-1 Уорик задержится ещё на шесть сезонов, выступая за уже кризисный «Брэбем», «Эрроуз», угасающий «Лотус» и «Футуорк». О борьбе за победы речи, конечно же, не шло.

Мартин Брандл – 158 стартов (лучший финиш – второе место)

Сегодня Мартин Брандл известен скорее в качестве комментатора, хотя и гонщиком он был очень талантливым. Например, в британском первенстве Формулы-3 Брандл совсем немного уступил чемпиону Сенне, да и вообще считался самым перспективным юниором Туманного Альбиона в начале 1980-х.

К сожалению, несмотря на немалый талант, Мартину так и не удалось направить свою карьеру в правильное русло. На протяжении семи лет он выступал за утративших былое величие «Тиррелл» и «Брэбем», а также провёл один сезон в аутсайдере «Закспиде». Удача улыбнулась Брандлу только на восьмой год выступлений в Ф-1: британца позвали в «Бенеттон» на место завершившего карьеру Нельсона Пике.

Сезон в составе «Бенеттона» принёс Брандлу подиумы, но не победы Фото: Mike Hewitt/Allsport/Getty Images

В 1992-м «Бенеттон» представлял собой третью силу чемпионата, что позволило Мартину периодически сражаться за подиумы. За подиумы, но не за победы. Команде Флавио Бриаторе в том году удалось выиграть только однажды – как вы знаете, эту победу принёс Михаэль Шумахер. Что касается Брандла, то ему пришлось довольствоваться пятью подиумами, которые стали для него дебютными в Ф-1.

Сезон в «Бенеттоне» был высшей точкой формульной карьеры британца. Следующие четыре года он будет защищать цвета «Лижье», упавшего в середняки «Макларена» и «Джордана», после чего покинет Формулу-1 как гонщик.

Ромен Грожан – 179 стартов (лучший финиш – второе место)

Последние пять лет своей формульной карьеры Грожан провёл в «Хаасе», с которым даже за подиумы бороться не приходилось. А вот где у Ромена были хоть и небольшие, но всё же шансы замахнуться на победу, так это в «Лотусе».

В сезонах-2012 и 2013 команда из Энстоуна была в состоянии иногда вмешиваться в разборки лидеров – Райкконен и Грожан были частыми гостями на пьедестале почёта. Дважды Кими и вовсе удалось победить, а вот Ромен был несколько далёк от подобных подвигов. В теории он мог бы побороться за первую строчку на Гран-при Европы 2012 года, но отказ генератора перечеркнул надежды Грожана на долгожданный триумф.

Нико Хюлькенберг – 181 старт (лучший финиш – четвёртое место)

Хюлькенберг – один из самых невезучих гонщиков в истории Ф-1. Несмотря на неоспоримый талант, ему так и не удалось присоединиться к топ-команде. Причём, что обидно, «Феррари» и «Мерседес» в своё время рассматривали Нико в качестве одного из кандидатов на пустующий кокпит, но в конечном итоге отдавали предпочтение другим гонщикам: Райкконену и Хэмилтону.

Нико Хюлькенберг и Адриан Сутиль Фото: Mark Thompson/Getty Images

Девять полноценных сезонов в Ф-1 Хюлькенберг провёл, выступая за команды-середняки. Причём делал он это более чем достойно: в дебютном сезоне за «Уильямс» взял поул на «Интерлагосе», а через два года всё там же в Бразилии у него была возможность побороться за победу, но слишком эмоциональная атака и последующее столкновение с Хэмилтоном похоронили шансы Нико на успех.

Ближайший сезон Хюлькенберг проведёт в составе не самого конкурентоспособного «Хааса», поэтому почти наверняка уже через три гонки после старта чемпионата он переместится на вторую строчку этого рейтинга. А если американцы продлят с Нико контракт хотя бы на один сезон, немец и вовсе сможет установить антирекорд.

Ник Хайдфельд – 183 старта (лучший финиш – второе место)

Ещё один талантливый немец, которому не везло с поиском боеспособных команд. После отличного сезона в «Заубере» Хайдфельд вполне мог оказаться в «Макларене», но Рон Деннис предпочёл подписать его напарника Кими Райкконена. Пожалуй, для Ника это была самая верная возможность включиться в сражения за самые высокие места – не сложилось.

В 2005-м на Хайдфельда снова обратит внимание статусная команда – на сей раз «Уильямс». И Ник даже подпишет контракт с командой сэра Фрэнка, но его приход совпал с началом стремительного спада «Уильямса» – снова мимо, хотя были несколько подиумов и один поул. В следующем году Ник присоединится к «БМВ-Заубер», который в последующие два сезона добьётся большого прогресса.

В первой части сезона-2008 «БМВ-Заубер» как никогда близко подберётся к лидерам и даже сделает победный дубль в Монреале. Жаль только, что выиграл ту гонку вовсе не Хайдфельд, а его напарник поляк Роберт Кубица – немецкий пилот довольствовался вторым местом. Для Ника та гонка была самым реальным шансом на победу в Гран-при: заезд в Канаде он проиграл только из-за того, что команда выбрала для него менее выгодную тактику и попросила не мешать прорыву Роберта перед вторым пит-стопом поляка.

Андреа де Чезарис – 208 стартов (лучший финиш – второе место)

Вот мы и подобрались к абсолютному рекордсмену – человеку, который провёл наибольшее количество гонок без единой победы. Как и многие другие антирекорды, печальное достижение итальянца является обычным стечением обстоятельств: де Чезарис банально провёл 14 сезонов в не самых конкурентоспособных командах (даже выступая за «Макларен», он застал кризисный период великой команды).

Впрочем, сей антирекорд вовсе не говорит о том, что Андреа – ужасный пилот. В карьере итальянца нашлось место и ярким эпизодам: он взял поул на Лонг-Бич, завоевал пять подиумов, а в 1982-м едва не выиграл безумную гонку в Монако – одержал бы победу, если бы не закончилось топливо на последнем круге.