Кто лучший в истории «Макларена» — Сенна, Прост, Хаккинен или кто-то ещё? Решайте!

В конце апреля мы предложили вам выбрать лучшего гонщика в истории «Феррари» в Формуле-1. Михаэль Шумахер предсказуемо выиграл, но в целом получилось весело: Ники Лауда обошёл Райкконена, Аскари и даже Фанхио в борьбе за второе место. Сегодня — новое голосование: выбираем среди пилотов, которые представляли в Формуле-1 «Макларен». Важный момент: мы учитываем достижения пилотов именно в составе команды из Уокинга, а не за всю их карьеру в Ф-1. Итак, кто же лучший?
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Айртон Сенна (1988—1993)
Волшебник впервые стал чемпионом мира в первый же сезон в составе «Макларена», когда сумел опередить опытного Проста. Затем Айртон ещё дважды завоевал титулы в 1990-1991 годах. Сенна провёл за «Макларен» ещё два сезона и подарил болельщикам целый ряд потрясающих гонок во главе с Монако-1992 и Донингтоном-1993. «Макларен» с Сенной взял четыре Кубка конструкторов, а сам пилот одержал 35 побед.
Мика Хаккинен (1993—2001)
Финн — двукратный чемпион мира в составе «Макларена», а Михаэль Шумахер назвал Мику своим лучшим соперником. В сезоне-1998 Хаккинен выдержал серьёзнейшее сравнение с немцем, не дрогнул и взял верх. Год спустя Мика вновь оказался сильнейшим, несмотря на ряд обидных сходов. Не забудем и то, что Хаккинен успешно вернулся в Ф-1 после серьёзнейшей аварии на Гран-при Австралии 1995 года. «Макларен» с Хаккиненом взял один Кубок конструкторов, на счету Мики 20 побед.
Ален Прост (1980, 1984—1989)
Профессор провёл в «Макларене» дебютный сезон-1980, но по-настоящему проявил себя после возвращения в команду в 1984-м. В борьбе с Лаудой, Сенной и представителями других команд француз завоевал три чемпионских титула и ещё дважды стал вторым. «Макларен» с Простом в составе взял четыре Кубка конструкторов, а сам пилот одержал 30 побед.
Брюс Макларен (1966–1970)
Основатель команды и её первый пилот. В первый же сезон принёс «Макларену» очки, в третий — первую победу. В 1969 году занял третье место в личном зачёте, однако в следующем — погиб, тестируя новый автомобиль «Макларена» для серии Can-Am.
Кими Райкконен (2002—2006)
Айсмен стал в «Макларене» наследником Мики Хаккинена и быстро доказал, что команда сделала верный выбор. В 2005 году Райкконен легко задвинул на роль второго плана звёздного новичка команды Хуана Пабло Монтойю, был близок к титулу и весь сезон сражался с Алонсо — помешала ненадёжность машины. В итоге Кими стал вице-чемпионом, а его команда — второй в Кубке конструкторов. За пять сезонов в «Макларене» Райкконен одержал восемь побед.
Ники Лауда (1982—1985)
Австриец успешно возобновил карьеру в составе «Макларена» и стал чемпионом в 1984 году, когда опередил своего напарника Проста всего на пол-очка. Год спустя из-за массы технических проблем и постепенного падения формы Ники уже не имел шансов удержать титул. Так или иначе, на счету Лауды восемь побед за «Макларен», он помог команде довести до ума турбомоторы «Порше» и взять два Кубка конструкторов.
Джеймс Хант (1976—1978)
Шебутной британец сменил в «Макларене» Фиттипальди и стал чемпионом мира в эпичном сезоне-1976. Да, Ханту повезло с аварией Ники Лауды, но и сам Джеймс выступал вдохновенно. Хант провёл в составе «Макларена» ещё два менее успешных сезона. За годы в составе команды Джеймс одержал девять побед.
Эмерсон Фиттипальди (1974–1975)
Первый чемпион «Макларена». Бразилец перешёл в команду перед сезоном-1974 и в первый же год выиграл титул. В следующем году Эмерсон стал вице-чемпионом, после чего сенсационно ушёл в команду своего брата и, по сути, загубил остаток карьеры в Ф-1. В составе «Макларена» Фиттипальди одержал пять побед.
Льюис Хэмилтон (2007–2012)
Хэмилтон удивил даже собственную команду, когда в 2007-м стал не спокойным новичком — вторым номером при Алонсо, а его серьёзнейшим оппонентом. Скандалы и ошибки помешали Льюису с ходу стать чемпионом мира, но сезон спустя Хэмилтон всё же взял титул. Затем британец провёл за «Макларен» ещё четыре сезона, но вновь стать лучшим уже не сумел — претензии скорее к уровню техники, чем к пилоту, хотя иногда стабильность покидала Льюиса. В «Макларене» Хэмилтон одержал 21 победу.
Дженсон Баттон (2010—2017)
Дженсон удивил многих, когда решил перебраться в «Макларен» из чемпионского «Брауна» (будущего «Мерседеса»). Однако в первые годы ставка сыграла: в «Макларене» Дженсон одержал восемь побед и вполне достойно смотрелся на фоне Хэмилтона. Один раз Баттон опередил его в личном зачёте, а в 2012-м уступил всего два балла. Дальше Дженсона ждали уже менее удачные времена из-за падения конкурентоспособности «Макларена». Тем не менее британец опередил Переса и Магнуссена, а в 2015-м — и Алонсо. Правда, в следующий — прощальный для Баттона — сезон Фернандо уверенно контратаковал.
Ландо Норрис (2019 — настоящее время)
Нынешняя надежда «Макларена». Уже в дебютном сезоне Норрис смотрелся фактически на уровне Карлоса Сайнса, а через год опередил его в личном зачёте. Получив в напарники Даниэля Риккардо, Норрис за два года фактически уничтожил карьеру австралийца, пусть даже единственную победу «Макларена» за это время одержал именно Риккардо. В 2021-м Ландо упустил победу в Сочи, когда отказался вовремя поменять шины со сликов на дождевые. Лучшие результаты Норриса — одно второе место и пять третьих. В сезоне-2021 Ландо стал шестым в личном зачёте.
Денни Халм (1968–1974)
Новозеландец перешёл в «Макларен» в статусе действующего чемпиона мира. Повторить достижение не удалось, однако Халм принёс команде шесть побед и помог занять одно второе и два третьих места в Кубке конструкторов. Сам же Денни дважды стал бронзовым призёром чемпионата.
Дэвид Култхард (1996—2004)
Шотландец составил с Хаккиненом классический дуэт второй половины 1990-х годов. Постепенно Дэвид перешёл на роль второго пилота, но время от времени тоже давал бой и Мике, и Шумахеру. Когда результаты Хаккинена пошли на убыль, а Райкконен ещё только адаптировался, именно Култхард стал лидером «Макларена». На счету Дэвида звания вице-чемпиона 2001 года и бронзового призёра в 2000-м. Култхард одержал в составе команды 13 побед.
Фернандо Алонсо (2007, 2015–2018)
Первый заход Алонсо в «Макларен» закончился скандалом, когда Фернандо не ужился сначала с Хэмилтоном, а потом — со всей командой в целом. Так или иначе, Фернандо одержал четыре победы и стал бронзовым призёром, уступив чемпиону Райкконену лишь одно очко. Алонсо вернулся в «Макларен» в 2015 году и провёл четыре сложных года. Тем не менее Фернандо уверенно победил сначала Баттона, а затем — Вандорна.
Джон Уотсон (1979—1983, 1985)
Британец помог «Макларену» пережить смутные времена в конце 1970-х — начале 1980-х и более чем достойно смотрелся на фоне двукратного чемпиона мира Ники Лауды. В сезоне-1982 Уотсон стал бронзовым призёром, за всю карьеру в «Макларене» он одержал четыре победы, причём две — максимально эпичные. В 1982 году в Детройте Уотсон выиграл с 17-го места, а в Лонг-Бич в 1983-м — и вовсе с 22-го!
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