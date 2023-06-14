Кто лучший в истории «Макларена» — Сенна, Прост, Хаккинен или кто-то ещё? Решайте!

В конце апреля мы предложили вам выбрать лучшего гонщика в истории «Феррари» в Формуле-1. Михаэль Шумахер предсказуемо выиграл, но в целом получилось весело: Ники Лауда обошёл Райкконена, Аскари и даже Фанхио в борьбе за второе место. Сегодня — новое голосование: выбираем среди пилотов, которые представляли в Формуле-1 «Макларен». Важный момент: мы учитываем достижения пилотов именно в составе команды из Уокинга, а не за всю их карьеру в Ф-1. Итак, кто же лучший?

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