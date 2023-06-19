Расселл снова ошибся, а Ферстаппен — не лучший пилот уикенда. Оценки за Гран-при Канады

Напарник Хэмилтона уже в третий раз в сезоне портит себе гонку.

Девятый этап Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9,5

На протяжении всей гонки испанец сражался с Льюисом Хэмилтоном и в итоге сумел его превзойти — несмотря на то что датчик уровня топлива показывал неверные данные и вынуждал ехать осторожнее. Идеальный уикенд за исключением посредственного старта — сохрани Фернандо позицию перед первым поворотом — и бороться ни с кем не пришлось бы.

Макс Ферстаппен — 9

В этот уикенд Ферстаппен вновь выиграл квалификацию, лидировал от старта до финиша и был недосягаем для соперников, победив с уверенным отрывом. Тем не менее ближе к концу гонки Макс на мгновение потерял концентрацию и срезал поворот — и если бы соперники были ближе, это могло бы стоить «Ред Булл» победы.

Александер Албон — 8,5

Этот Гран-при Канады стал одним из лучших в карьере Албона. После рестарта Алекс 58 кругов проехал на одном комплекте «харда», сдерживая целую группу пилотов, а накануне первым осмелился выехать на сликах в квалификации. Единственная ошибка за уикенд — срезка в Q3, из-за которой таец в финале остался вообще без времени.

Льюис Хэмилтон — 8

Превосходный уикенд в исполнении экс-чемпиона, который, похоже, возвращается к своей оптимальной форме. Однако удержать позади Фернандо Алонсо Льюис так и не смог, хотя очевидного преимущества в скорости у «Астон Мартин» не было, а под финиш не стал контратаковать испанца — свою роль, вероятно, сыграл перегрев тормозов в трафике. Так или иначе, это уже второй подряд подиум Хэмилтона.

Алонсо, Ньюи, Ферстаппен и Хэмилтон на подиуме Гран-при Канады Фото: Clive Mason/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

В квалификации Сайнс показал лишь восьмое время, да к тому же схлопотал штраф за то, что помешал Гасли перед последним поворотом, но гонку провёл уверенно и надёжно. После рестарта Карлос на шесть секунд уехал от Переса, чем в итоге и обеспечил себе финиш в топ-5 — уже четвёртый в пяти последних гонках.

Эстебан Окон — 7,5

На старте гонки француз вырвался на пятое место, но после аварии Расселла в «Альпин» спешно позвали Эстебана в боксы, что предопределило второй пит-стоп на середине дистанции. Проехать всю оставшуюся гонку на «харде», как это сделал Албон, Окон не решился и потому оказался позади.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Сильный результат в квалификации, увы, не принёс дивидендов в гонке. «Хаас» очень быстро съел резину, и Хюлькенберг одним из первых поехал за свежими шинами, что и сыграло с ним злую шутку, когда выехал сейфти-кар. Также не будем забывать, что Халк сам напросился на штраф, когда недостаточно замедлился под красными флагами, а затем пропустил на старте Окона.

Уже пять гонок подряд Халк не поднимается выше 15-го места Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Пьер Гасли — 7

Сложный уикенд Гасли предопределили внешние обстоятельства: в квалификации француз чуть не налетел на замедлившегося Сайнса, а в гонке из-за раннего пит-стопа оказался в конце пелотона за сейфти-каром. Шанса погеройствовать в этот раз у Пьера не было, тем не менее он финишировал в 0,8 секунды от топ-10.

Шарль Леклер — 6,5

Во второй раз подряд Леклер не прошёл в Q2 — и на этот раз дело не в поведении машины и даже не в типе шин: использовавшему точно такую же резину Сайнсу Шарль проиграл 0,76 секунды. Тактика одного пит-стопа в итоге принесла монегаску четвёртое место, но если бы он не оплошал в квалификации, был бы шанс побороться за подиум. Отметим также, что пусть Леклер и провёл всю гонку впереди Карлоса, заслуги монегаска в полученном напарником штрафе нет.

Валттери Боттас — 6,5

На старте финн потерял две позиции и шёл лишь на 16-й позиции, однако смог выбиться в топ-10, когда не поехал в боксы в период автомобиля безопасности. В итоге Боттас оказался в группе позади Албона и, даже несмотря на пропуск Стролла на финише, заработал для «Альфа Ромео» один балл.

Десятое место Боттаса позволило «Альфа Ромео» опередить «Хаас» в Кубке конструкторов Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Оскар Пиастри — 6,5

Для Пиастри квалификация закончилась разворотом в Q3, но в качестве оправдания отметим, что «Макларен» едва ли поднялся бы намного выше десятой позиции. Так или иначе, в гонке Оскар после хорошего старта и прорыва на шестое место в итоге сник и финишировал позади Стролла и Боттаса.

Лэнс Стролл — 6

В гонке Лэнсу не повезло с появлением автомобиля безопасности буквально на следующем после пит-стопа круге, но затем канадец отыгрался с помощью ранней второй остановки: к 42-му кругу, когда шины поменяли и остальные, пилот «Астон Мартин» оказался впереди Хюлькенберга, Цуноды и Чжоу, а под финиш обогнал Боттаса. Довольно неплохая гонка после провала в квалификации (разворот и проигрыш Алонсо 1,7 секунды в Q2).

Ландо Норрис — 6

Ландо слабо стартовал и уступил позицию напарнику, а затем попытался выгадать пару секунд, притормозив пелотон на массовом пит-стопе позади сейфти-кара. Это привело лишь к пятисекундному штрафу и потере места в топ-10. Со стороны невозможно понять, чьим было решение сбросить скорость, но оно очевидно оказалось ошибочным.

Манёвры на пит-лейне стоили Норрису места в топ-10 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Юки Цунода — 5,5

Неудачная квалификация и штраф за блокировку отправили Цуноду на последний ряд стартовой решётки, и в команде решили рискнуть пит-стопом уже на первом круге, однако эта тактика в итоге себя не оправдала. После второй остановки на середине дистанции Юки оказался глубоко позади и уже не мог дотянуться до топ-10.

Логан Сарджент — 5,5

В дождевой квалификации на незнакомой трассе американскому дебютанту очевидно было непросто, но 1,4 секунды отставания от Албона — это слишком много. Прорваться на старте с 18-го места Логану не удалось, а после нескольких кругов позади де Вриса возникли технические проблемы — не слишком насыщенный уикенд.

Гуаньюй Чжоу — 5

Чжоу, в отличие от Сарджента, эта трасса знакома по прошлому году, но Гуаньюй тоже провалился в квалификации (секунда от Боттаса), а в гонке потерял все шансы, когда на 32-м круге поехал на второй пит-стоп — 14-е место в итоге превратилось в 15-е.

Кевин Магнуссен — 5

В квалификации датчанин проиграл напарнику 1,37 секунды, а в гонке «Хаас» слишком быстро изнашивал шины в трафике, не позволив Кевину удержаться в топ-10. Окончательно уикенд был испорчен на 35-м круге, когда де Врис вывез Магнуссена в карман безопасности.

Гран-при Канады был 150-м в карьере Магнуссена Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Серхио Перес — 4,5

Очередное беззубое выступление от мексиканца, который считает себя соперником Ферстаппену. После неуверенной квалификации Чеко стартовал из-за пределов топ-10 и за счёт тактики одного пит-стопа прорвался на шестую позицию, однако темп у Серхио был довольно слабым, а на финальном отрезке он проиграл Сайнсу десять секунд.

Джордж Расселл — 4

В Канаде Расселл должен был набрать 12 очков за четвёртое место, но в погоне за Хэмилтоном и Алонсо пожадничал в восьмом повороте и влетел в стену. К чести британца, стоит отметить, что в дальнейшем он превосходно боролся, шёл восьмым и претендовал на очки, но возможный результат всё равно не компенсировал бы потерянного. Это уже третья крупная ошибка Джорджа в пяти последних гонках.

Ник де Врис — 3

Де Врис впервые выступал в Канаде и уступил Цуноде в дождевой квалификации не так много, как, скажем Сарджент или Стролл, однако по ходу гонки Ник дважды ошибался, вывез с трассы Магнуссена и вполне закономерно финишировал последним. Такое выступление явно не убедит Хельмута Марко продлить контракт.