«Феррари» быстрее всех — и это не случайность! Неожиданные итоги пятницы на ГП Италии

На «Аутодромо Национале диМонца» начался очередной уикенд Формулы-1 и её гонок поддержки. Все главные события пятницы — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Спецливреи «Феррари» и «Альфа Ромео»

К домашнему Гран-при сразу две итальянские команды подготовили специальные ливреи. Так, в раскраске «Феррари» появились более заметные жёлтые элементы, отсылающие к победе «Скудерии» в недавних «24 часах Ле-Мана», а гонщики будут выступать в красно-чёрных комбинезонах с жёлтыми вставками, выполненных в ретроэстетике. Кроме того, пилоты подготовили уникальные раскраски шлемов.

Шарль Леклер в свободных заездах в Монце Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Специальную раскраску к Гран-при Италии подготовили и в «Альфа Ромео». Вдоль кокпита в честь итальянского флага появились зелёные полосы, дополняющие бордового цвета носовой обтекатель, а на кожухе двигателя появился соответствующий триколор. О шлемах в Хинвиле тоже не забыли: для Валттери Боттаса разработали ретродизайн в стилистике шлемов середины прошлого века с очками на резинке.

Чжоу в первой тренировке в Монце Фото: Mark Thompson/Getty Images

Строллу не удалось потренироваться

От технических проблем новая ливрея пилотов «Альфа Ромео», увы, не уберегла. Оба гонщика пропустили 20 минут первой сессии из-за проблем с электроникой, но позже всё же смогли выехать. Без проблем утром не обошлось и в «Уильямсе», но в итоге их тоже удалось решить.

Остановка Стролла во второй сессии Фото: twitter.com/f1

А вот Лэнс Стролл в пятницу проехал лишь два круга. В первой сессии вместо канадца работал резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович, а уже в самом начале второй автомобиль остановился на выходе из «Варианте Аскари» и на трассу больше не возвращался. Таким образом, чтобы подготовиться к квалификации, у Стролла осталась лишь субботняя тренировка.

Перес вылетел в «Параболике»

Проблемы во второй тренировке возникли и у Серхио Переса. В конце сессии мексиканец работал с «медиумом» и уже не должен был атаковать в квалификационном режиме, но ещё до апекса «Параболики» выехал двумя колёсами в гравий и в итоге улетел в отбойник.

Вылет Переса в «Параболике» Фото: twitter.com/f1

Удар получился не слишком сильным, однако пришёлся на заднюю часть, и в условиях повышенной нагрузки на двигатель в этот уикенд его последствия могут быть весьма существенными. Не говоря уже о том, что Чеко и себе, и другим помешал завершить длинную серию кругов.

Расписание Гран-при Италии:



Суббота, 2 сентября:

10:25 — спринт Формулы-3.

13:30 — третья тренировка Ф-1.

15:15 — спринт Формулы-2.

17:00 — квалификация Ф-1.



Воскресенье, 3 сентября:

9:15 — основная гонка Ф-3.

10:55 — основная гонка Ф-2.

16:00 — Гран-при Италии Формулы-1.

У «Феррари», похоже, есть шанс

Удивительно, но лучшее время по ходу пятничных тренировок осталось за «Феррари» — Карлос Сайнс на 0,019 секунды опередил Ландо Норриса и почти две десятых «привёз» Серхио Пересу. Макс Ферстаппен завершил день только на пятом месте и явно не продемонстрировал всего потенциала, однако это не повод преуменьшать успех «Скудерии».

Дело в том, что ещё на предыдущем этапе в Зандворте SF-23 была одним из самых эффективных шасси с точки зрения сопротивления воздуха и держалась на верхних строчках отсечек максимальной скорости. Кроме того, ранее «Феррари» довольно неплохо смотрелась на других быстрых трассах с небольшим уровнем прижимной силы — в Бельгии и Канаде. Можно предположить, что и в этот уикенд «Скудерия» будет в порядке.

Карлос Сайнс на свободных заездах Фото: Mark Thompson/Getty Images

Здорово в пятницу смотрелся и «Макларен»: если Норрис расположился на второй строчке, то Пиастри, уступив напарнику 0,17 секунды, занял четвёртую позицию. Но главным сюрпризом квалификации рискует стать «Уильямс» — Александер Албон на «медиуме» (!) показал седьмое время и уступил Сайнсу на «софте» шесть десятых секунды.

В то же время «Астон Мартин» и «Мерседес» в этот раз снова, кажется, откатились назад. Фернандо Алонсо занял восьмое место, Джордж Расселл — девятое. У инженеров ещё есть время, чтобы уточнить настройки и добиться от шасси оптимального баланса, но в данный момент по чистой скорости эти команды лишь на пятом и шестом местах.

Тифози поддержали Массу

Тем временем на трибунах неизвестные болельщики повесили баннер с надписью «Фелипе Масса — чемпион мира 2008 года», поддержав таким образом бразильца в его стремлении пересмотреть итоги сезона 15-летней давности. Масса, напомним, требует отменить результаты Гран-при Сингапура 2008 года, в котором Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину, чтобы подстроить победу своего тогдашнего напарника по «Рено» Фернандо Алонсо.

Баннер на трибунах в Монце Фото: twitter.com/TGRUENER

В случае отмены результатов той гонки Масса не потеряет очков, так как после проблем на пит-стопе бразилец финишировал только 13-м. А вот Льюис Хэмилтон может лишиться третьего места и шести очков и тогда окажется в общем зачёте того сезона ниже Фелипе. Впрочем, такое развитие событий крайне маловероятно, хотя Масса намерен идти до конца и подать в суд.

Чемпион Ф-3 определился в квалификации

В этот уикенд в Монце также проходит финальный этап Формулы-3, и чемпион, как это ни странно, определился в квалификации. Габриэль Бортолето опережал своих главных соперников — Пола Арона и Хосепа-Марию Марти — на 37 и 38 очков соответственно, а это значит, что для победы в чемпионате им необходимо было выигрывать и квалификацию, и обе гонки этапа. До этого не дошло: соперники так и не смогли забрать два бонусных балла за квалификацию, а потому Бортолето автоматически стал недосягаем для соперников.

Увы, не повезло сегодня россиянину Никите Бедрину — в тренировке на его автомобиле произошло короткое замыкание, и в итоге он весь выгорел. Бедрин вынужден был пропустить квалификацию, а в гонках будет стартовать последним — если Никите вообще будет на чём ехать.

В Формуле-2 квалификацию выиграл лидер чемпионата Тео Пуршер, в то время как его главный соперник Фредерик Вести остался лишь восьмым. Отметим, что, как это часто бывает в Монце, финал сессии превратился в фарс: все старались найти более выгодную позицию на трассе, чтобы воспользоваться слипстримом, но в итоге часть пилотов вовсе не успела уйти на быстрый круг, а остальные попросту не улучшили. Посмотрим, что будет в квалификации Ф-1…