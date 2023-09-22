Гасли в стене, Ферстаппен — снова в порядке. Итоги пятницы на Гран-при Японии

На трассе «Сузука» прошли свободные заезды в преддверии Гран-при Японии — 17-го этапа Формулы-1. Лучшее время, как и на большинстве предыдущих этапов, осталось за Максом Ферстаппеном, но в этот раз — это скорее новость.

Итоги пятницы — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Гасли разбил машину

Главным событием дня стала авария Пьера Гасли на последних минутах второй тренировки. Француз заблокировал переднее правое колесо на входе в девятый поворот, не смог в него завернуть и вылетел в гравийную ловушку. Остановить автомобиль гонщику не удалось — он передней частью налетел на заграждения, разбил носовой обтекатель и повредил подвеску.

Момент удара Гасли о заграждения Фото: Clive Mason/Getty Images

Стоит отметить, что время из-за своей ошибки француз не потерял — сессия уже подходила к концу. Механикам удастся восстановить машину, а если силовая установка и трансмиссия избежали повреждений, то инцидент фактически ничего Гасли стоить не будет. А вот команде придётся потратить лишние деньги из ограниченного правилами бюджета.

Ферстаппен снова в лидерах

После проблем «Ред Булл» на Гран-при Сингапура одной из главных загадок этапа на «Сузуке» остаётся темп действующих чемпионов. По одной из версий, RB19 потеряла в темпе из-за новой технической директивы, которая ужесточает проверки на гибкость аэродинамических элементов. Если версия верна, «Ред Булл» и в Японии должен быть медленнее, однако пока ничто на это не указывает.

Ферстаппен был быстрейшим в обеих тренировках, и пусть даже во второй сессии его преимущество сократилось с 0,6 до 0,3 секунды, отрыв Макса выглядит вполне убедительным. При этом и в утренних заездах, и в послеобеденных у голландца были одни и те же соперники — гонщики «Феррари» и Ландо Норрис на «Макларене» оба раза занимали места со второго по четвёртое.

Ферстаппен закончил пятницу лидером протоколов Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На пятой и шестой позициях по итогам дня расположились Джордж Расселл и Фернандо Алонсо. Оба, судя по всему, в неплохой форме, но от тройки команд-лидеров пока отстают. Так, гонщик «Мерседеса» уступил Леклеру более 0,3 секунды, Алонсо же остался почти в полусекунде позади «Феррари». А вот если сравнивать их круги с результатом Ферстаппена, картина получится довольно удручающей: 0,6 и 0,8 секунды отставания.

Позади пяти больших команд быстрейшим стал Александер Албон. «Уильямс» хорошо чувствует себя на трассах с длинными прямыми, и после не самого лучшего уикенда в Сингапуре британская команда, похоже, готова наверстать упущенное. Немного обнадёживает и 10-е время Боттаса, но Валттери и в Сингапуре был быстр в тренировках, однако в квалификации и гонке обновлённая «Альфа Ромео» провалилась.

Новое днище «Феррари»

Если говорить о новинках, то наибольший интерес в паддоке вызвало новое днище «Феррари», под которое также были переделаны диффузор и аэродинамический обвес. Возможно, именно они помогли Леклеру опередить Норриса во второй части заездов, однако, как ранее отмечали в «Скудерии», эти новинки созданы уже с прицелом на машину 2024 года.

Пока ближе всех к Ферстаппену Леклер Фото: Clive Rose/Getty Images

Среди других заявленных командами новинок можно отметить обновлённые задние антикрылья «Мерседеса» и «Альфа Таури», а также доработанное днище «Уильямса». В Гроуве верят, что в такой конфигурации оно будет сталкиваться с меньшим сопротивлением воздуха.

«Альфа Таури» пришлось извиняться

В небольшой скандал перед Гран-при Японии угодила «Альфа Таури». Команда из Фаэнцы по традиции подготовила к этапу постер, главным героем которого стал японец Юки Цунода. Постер, однако, понравился далеко не всем: красный узор в верхней части оказался очень уж похожим на флаг Восходящего Солнца — военное знамя, использовавшееся милитаристской Японией вплоть до поражения во Второй Мировой войне в 1945-м.

В «Альфа Таури» извинились, подчеркнув, что никакого политического подтекста в постере не подразумевалось, и довольно оперативно со всех своих страниц изображение удалили. В защиту команды отметим, что изображение на постере всё-таки похоже, но не повторяет злополучный флаг, который, к слову, до сих пор используется в Японии среди ультраправых фанатов и в автомобильной JDM-культуре.

Феттель открыл отель для пчёл

Из позитивных новостей уикенда — открытие отеля для пчёл в первом повороте трассы. Автором идеи выступил Себастьян Феттель, который в конце прошлого года покинул Формулу-1. Немец, давно известный активной поддержкой экологических инициатив, собрал других пилотов и вместе с ними построил несколько ульев.

Феттель во время подготовки отеля для пчёл Фото: Clive Rose/Getty Images

«С помощью этого проекта я хотел бы подчеркнуть важность биоразнообразия в наших экосистемах, — сказал Феттель. — Дело не только в пчёлах — они здесь в качестве послов, речь обо всех насекомых. В этот проект вложено множество сил, и я надеюсь, что это только начало, что проекты по защите биоразнообразия будут появляться по всему миру. Мы должны ценить разнообразие не только среди людей, но и среди насекомых, животных и растений. Мы обязаны защищать природу».