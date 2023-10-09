Кто худший гонщик Гран-при Катара Формулы-1?

В этом сезоне Формулы-1 мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Катаре редакция отобрала сразу семь претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
У мексиканца весь уикенд не складывался, и воскресная гонка не стала исключением. Обладая быстрейшим болидом, Перес как-то вяло прорывался наверх — особенно если сравнить с Джорджем Расселлом, который стал четвёртым после аварии на старте. Чеко вдобавок ко всему заработал два штрафа за несоблюдение границ трассы и еле попал в очковую зону — провал.
Льюис Хэмилтон
Короткая и печальная гонка для семикратного чемпиона. Хэмилтон забыл знаменитую поговорку, что гонки не выигрываются в первом повороте, и пошёл в слишком амбициозную атаку на Расселла и Ферстаппена. После просмотра повторов Льюис сам признал, что именно он спровоцировал аварию с напарником, когда начал заужать траекторию — Расселлу просто некуда было деваться. Этим манёвром Хэмилтон лишил команду шансов на подиум.
Лэнс Стролл
Канадец стал одним из нескольких гонщиков, чьи результаты пострадали из-за несоблюдения границ трассы. Стролл заработал два пятисекундных штрафа, из-за которых занял в гонке не девятое место, а 11-е. Если бы Лэнс оказался чуть аккуратнее и схлопотал только одно наказание, то остался бы в очковой зоне. Проблемы с самочувствием тут не оправдание: в Лусаиле страдали все.
Логан Сарджент
По факту американский пилот оказался единственным, кто не справился с испытанием катарской жарой. Остальные страдали — их тошнило, они почти теряли сознание — но всё-таки финишировали. В оправдание Логана скажем, что он болел перед Гран-при. Однако это не отменяет довольно вялой гонки ещё до возникновения проблем со здоровьем.
Пьер Гасли
Богатое на штрафы выступление гонщика «Альпин»: Гасли заработал два пятисекундных наказания за многочисленные нарушения границ трассы, плюс ему пришлось замедлиться и пропустить обратно Лэнса Стролла после явного обгона по обочине. Странно, что Гасли не пропустил канадца сразу — тогда бы мимо не прошмыгнул и Перес. Из-за всех этих ошибок Пьер оказался в протоколе 12-м, хотя был потенциал для восьмого места.
Нико Хюлькенберг
Опытнейший немец допустил детскую ошибку перед стартом гонки, когда занял не свою 14-ю позицию, а пустую «клетку» впереди — там должна была располагаться сломавшаяся «Феррари» Карлоса Сайнса. Да, вероятно, Халка мог бы получше предупредить гоночный инженер, но все равно эти 10 секунд — вина Нико, что признал и он сам. В итоге Хюлькенберг лишил самого себя даже теоретических шансов на очки.
Лиам Лоусон
Увы, красиво попрощаться с сезоном-2023 у Лиама не вышло. Новозеландец провёл бесцветную гонку, в которой не соответствовал темпу Цуноды и в итоге финишировал последним. Лоусон и сам признался, что у него вообще не было скорости.