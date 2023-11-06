У суперновичка большой провал, Окон хуже даже Сарджента. Оценки за Гран-при Бразилии

21-й этап Формулы-1 сезона-2023 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

У голландца вновь не было соперников. В спринте Макс уже на старте прошёл Норриса и легко от него уехал, а в воскресной гонке дважды уезжал от пелотона ещё до первого поворота. Машина «Ред Булл» блестяще справилась с кочковатым асфальтом «Интерлагоса», а Ферстаппен безошибочно привёл её на финиш.

Фернандо Алонсо — 9

В Сан-Паулу Фернандо впервые за 11 последних квалификаций уступил Строллу, но в тех погодных условиях проблемы были у всех, а разрыв составил лишь несколько сотых. В спринте после столкновения с Оконом у Алонсо изначально не было шансов, но в гонке он блестяще боролся с Пересом и отстоял подиум.

Ландо Норрис — 8

Норрис вновь набрал максимальное (с учётом недостижимости Ферстаппена) количество очков, но всё-таки не был безошибочен. В пятничной квалификации Ландо потерял на третьем секторе больше времени, чем другие, а на старте спринта переосторожничал и упустил единственный шанс противопоставить что-то «Ред Булл».

Лэнс Стролл — 7,5

Ещё один весьма уверенный уикенд в исполнении Стролла. В пятничной квалификации Лэнс даже сумел опередить Алонсо, и пусть третье место уже на старте превратилось в пятое, канадец его удержал. В то же время на фоне этого результата очевидно, что и в спринте был бы шанс на очки, если бы не 17-е место в шутауте.

Стролл вернулся в топ-10 общего зачёта Ф-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 7,5

В квалификации Гасли ошибся с переключением передач и, возможно, именно из-за этого не попал в Q3 (не хватило 0,2 секунды), но он компенсировал оплошность блестящими стартами. К четвёртому кругу Пьер прорвался с 15-го места на девятое, а в седьмое оно превратилось лишь благодаря проблемам «Мерседеса».

Шарль Леклер — 7,5

Почти весь уикенд действия Леклера не играли никакой роли. В квалификации он был одним из первых на трассе и должен был попасть на первый ряд, в субботу «Феррари» берегла шины, а в воскресенье отказала гидравлика. С другой стороны, Шарль не растерялся в условиях начала дождя, а в спринте всё-таки прорвался на пятое место.

Льюис Хэмилтон — 7

«Мерседес» в Бразилии сделал неожиданный шаг назад, и максимумом возможного оказалось восьмое место — на финальном отрезке Льюис уступил даже Пьеру Гасли на «Альпин». В целом требовать большего в таких условиях не стоит, но и выше головы экс-чемпион прыгнуть не смог, а шины изнашивал быстрее напарника.

Карлос Сайнс — 7

Испанец весь уикенд был в тени напарника. И пусть в поражении в пятничной квалификации можно обвинить дождь, в шутауте и спринте Карлос был позади по собственной вине. В воскресенье Сайнс на старте пропустил Переса и Расселла, а во второй половине дистанции не смог побороться со Строллом.

Темп «Феррари» разочаровал, но и до Леклера Сайнс не дотягивался Фото: Clive Mason/Getty Images

Юки Цунода — 7

«Альфа Таури» в Бразилии подавала признаки скорости, и в спринте Цунода завоевал превосходное шестое место. В то же время при таких возможностях Юки не смог выйти из первого сегмента, а на 16-м круге воскресной гонки вылетел с трассы. К счастью, японцу удалось после этого собраться и принести команде ещё пару очков.

Александер Албон — 7

Неудачный результат в квалификации Албон объяснил тем, что на быстром круге перегревались шины. Тем не менее на старте Алекс сработал очень здорово. Если бы не завал, таец прорвался бы в топ-10 или был бы очень близок к зачётной группе, но столкновение с двумя «Хаасами» одновременно выбило его из гонки уже на старте.

Валттери Боттас — 7

Финн избежал проблем на старте, а к 16-му кругу, когда ошибся Цунода, прорвался в топ-10. Так что, несмотря на неудачный результат квалификации, до возникновения технических проблем у Валттери были реальные шансы на очки. На дистанции «Альфа Ромео» в этот раз смотрелась куда лучше, и Боттасу удалось это продемонстрировать.

Серхио Перес — 6,5

В Бразилии Чеко не допускал крупных ошибок, однако даже с учётом невезения в квалификации не смог извлечь максимума. Так, в спринте, если бы не провал на старте, Перес прошёл бы Норриса, а в воскресенье Серхио должен опережать Алонсо — другой пилот на аналогичном «Ред Булл» уехал от этого «Астон Мартин» на полминуты.

Перес не был на подиуме уже шесть Гран-при подряд Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 6,5

К тому моменту, когда у Расселла возникли технические проблемы, он отстал от Хэмилтона на восемь с лишним секунд, а в начале дистанции не стал атаковать напарника без команды из боксов. В субботу Джордж смотрелся лучше Льюиса и набрал на три очка больше, но по ходу уикенда в целом выглядел на его фоне блёкло.

Кевин Магнуссен — 6,5

Датчанин отлично стартовал и смог опередить Хюлькенберга, однако это его в итоге и сгубило. Кроме того, в субботнем спринте Магнуссен стартовал и финишировал впереди напарника. Но очередное поражение в квалификации портит впечатление — стартуй Кевин повыше, и столкновения с Халком и Албоном могло бы не произойти.

Даниэль Риккардо — 6

На «Интерлагосе» Риккардо испытывал сплошные проблемы. В квалификации Даниэль в двух попытках был медленнее, чем Цунода в своей первой, и расплатился за это прилетевшим на старте воскресной гонки колесом. В субботу австралиец допустил помарку в битве с Сайнсом и в итоге не набрал ни одного очка.

Гуаньюй Чжоу — 6

Вплоть до схода с дистанции Чжоу держался непосредственно позади Боттаса и рассчитывал прорваться за ним в топ-10, если такая возможность представится. Но на фоне двух поражений от Валттери в квалификациях (в пятничной Гуаньюй проиграл напарнику более 0,3 секунды) выступление всё равно выглядит слабовато.

Чжоу по-прежнему тяжело угнаться за Боттасом Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Нико Хюлькенберг — 5,5

Непосредственно в столкновении с Албоном вины Халка нет — немцу деваться было уже некуда. Однако все проблемы начались из-за того, что немец не смог как следует разогнаться, пропустил Магнуссена и позволил «Уильямсу» поравняться с собой. Даже если бы не этот завал, при таком разгоне Нико потерял бы за первый круг три-четыре позиции.

Логан Сарджент — 5

В гонке на незнакомой трассе Логан демонстрировал неплохой темп и к концу гонки закрепился на 11-й позиции. Однако в спринте у Логана в принципе не было шансов пробиться в топ-8, а в пятничной квалификации он проиграл Албону 0,4 секунды. Тем не менее в последних гонках американец куда стабильнее, чем был до этого.

Эстебан Окон — 4,5

Весь уикенд Окон сам себе осложнял жизнь. Шансов на очки в спринте Эстебан лишил себя, когда отвлёкся на Алонсо в шутауте и влетел в его «Астон Мартин». В гонке француз прорвался на 10-е место, но был не слишком расторопен на рестарте, да и в целом высокого темпа не демонстрировал, хотя трижды заезжал в боксы.

Оскар Пиастри — 4

В воскресенье Пиастри лишился шансов на очки ещё до первого поворота, когда его задний диффузор повредил угодивший в завал Магнуссен. Однако не ошибись Оскар в квалификации — и стартовал бы подальше от «Хаасов». В субботу дебютант тоже не блистал: проиграл Норрису полсекунды в шутауте и застрял за Риккардо вне топ-8.