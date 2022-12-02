Шумахер и ещё 6 самых ненавистных пилотов в истории Формулы-1

Лишь один из любимцев хейтеров не стал чемпионом мира.

Не так давно пилот «Альпин» Эстебан Окон не очень уважительно высказался о бывшем напарнике Фернандо Алонсо. Французский пилот выразил радость по поводу ухода двукратного чемпиона из «Альпин», а также заявил, что выполнял 98% командной работы. Со стороны Окона это было далеко не первое спорное высказывание.

Многочисленные заявления Эстебана вкупе с его поведением на трассе сделали французского пилота одним из самых ненавистных гонщиков пелотона среди поклонников «Королевских гонок».

Впрочем, до самых-самых в этом деле французу ещё далеко. Представляем вашему вниманию семёрку пилотов Формулы-1, которые испытали на себе наибольшее количество хейта, причём как со стороны болельщиков, так и со стороны коллег.

Майк Хоторн

Хоторн никогда не был острословом или отвязным хулиганом. Иными словами, нарочито он свою порцию хейта не искал – не искал, но нашёл. В 1955-м британец стал фигурантом одного из самых крупных гоночных скандалов эпохи.

В том году экипаж Хоторна и Айвора Буэба стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана». На пьедестале почёта британцы ничуть не сдерживали радости от триумфа, распивая шампанское и позируя фотографам. Казалось бы, ну праздновали они победу, и что здесь криминального? В этом случае критически важен контекст.

Майк Хоторн на «24 часах Ле-Мана» 1955 года Фото: Fox Photos/Getty Images

Во-первых, бурные празднования Хоторна и Буэба проходили на фоне чудовищной аварии Пьера Левега, в результате которой погибли 84 человека! Во-вторых, победил экипаж «Ягуара» в отсутствие главных соперников из «Мерседеса»: после ужасной трагедии с участием своего пилота команда приняла решение прекратить участие в гонке (в борьбе оставалось ещё два экипажа, один из которых лидировал). Что важно, «Мерседес» предлагал «Ягуару» поступить таким же образом, но британцы ответили отказом и продолжили гонку. Ну, и наконец, в-третьих, ужасную аварию Пьера Левега спровоцировал именно Майк Хоторн: своим резким манёвром он заставил другую машину сместиться на траекторию Левега, который мчал со скоростью 250 км/ч – избежать столкновения было нереально.

Скандальное празднование Хоторна не осталось незамеченным французскими газетами: от журналистов британец получил сполна. И это Майку ещё повезло, что в те времена не существовало интернета. Страшно представить, какую порцию хейта получил бы Хоторн в социальных сетях.

Нельсон Пике

Нельсон Пике – один из тех гонщиков прошлого, которые ни за что не смогли бы прижиться в современной Формуле-1, где для раздутия громкого скандала достаточно одного неаккуратного слова. Чувство такта у бразильца полностью отсутствовало, из-за чего он частенько позволял себе хулиганские, а порой и оскорбительные высказывания в адрес других пилотов. Нетрудно догадаться, почему его невзлюбили коллеги-гонщики.

Так, например, Алена Проста он публично обвинял в супружеской неверности, жену Найджела Мэнселла называл «уродиной», а также распространял оскорбительные слухи об Айртоне Сенне. Кстати, именно из-за словесных нападок на кумира бразильских фанатов Нельсона возненавидели на родине.

Даже после завершения гоночной карьеры Пике продолжил будоражить прессу резонансными высказываниями. За примерами далеко ходить не придётся: этим летом всплыло интервью бразильца, в котором он назвал Льюиса Хэмилтона словом «негиньо», в котором многие углядели расистский подтекст. А уже через несколько месяцев Пике стал фигурантом нового скандала после призыва отправить новоизбранного президента Бразилии на кладбище. Что уж говорить, о собственной репутации трёхкратный чемпион вообще не думает.

Михаэль Шумахер

Да, у Красного Барона была огромная фан-база (и остаётся до сих пор), однако наличие армии болельщиков ни в коем случае не является оберегом от хейта. Как и многих других великих, Шумахера одни любили, а другие – ненавидели.

За пределами гоночного трека Михаэль был абсолютно неконфликтным, но стоило ему выйти на трассу, и перед публикой представал совсем другой человек – бескомпромиссный и готовый на всё ради успеха. Именно из-за принципа «победа любой ценой» Шумахер поучаствовал в крупнейших скандалах в карьере. В первую очередь речь идёт о финальных гонках сезонов-1994 и 1997, в каждой из которых Михаэль намеренно шёл на столкновение с соперником в борьбе за титул. На репутации немецкого пилота подобные инциденты сказались не самым лучшим образом.

Болид Михаэля Шумахера после схода на Гран-при Европы 1997 года Фото: Bongarts/Getty Images

Ну, а в 2002 году «Красный Барон» получил порцию хейта в свой адрес за эпизод, в котором он вообще ни в чём не провинился. Речь идёт о гонке в Австрии, когда капитанский мостик «Феррари» приказал Рубенсу Баррикелло отдать Шумахеру победу, что он и сделал за несколько метров до финишной черты. Во время церемонии награждения болельщики освистали Михаэля, хоть он и не был виноват в том, что Росс Браун принял столь неоднозначное тактическое решение.

Эдди Ирвайн

Ещё один гонщик, вызывающий противоречивые чувства у фанатов Формулы-1. Показательно, что карьера Ирвайна в «Королевских гонках» началась со скандала. В дебютной гонке на «Сузуке» отставший на круг Эдди оказал сопротивление лидеру гонки Айртону Сенне и даже обогнал бразильца. Поведение дерзкого новичка не пришлось по душе трёхкратному чемпиону: после гонки Сенна разыскал Ирвайна для проведения воспитательной беседы – разговор двух гонщиков закончился потасовкой.

Как вы видите, у Ирвайна отсутствовал трепет по отношению к более статусным коллегам. После инцидента с Сенной Эдди ничуть не поумерил свой пыл. В прессе британец говорил, что хотел и про кого хотел. Авторитетов для этого человека попросту не существовало. Например, в 1999-м Эдди мог публично пошутить на тему тяжёлой травмы своего напарника по «Феррари» Михаэля Шумахера. Естественно, подобные высказывания в адрес человека, обладающего огромной фан-базой, ненавистников Ирвайну прибавили прилично.

Не самыми гладкими были взаимоотношения у Эдди и с британскими фанатами. Будучи этническим ирландцем, Ирвайн стремился выступать под гоночной лицензией страны трилистника. ФИА национальную идентичность Ирвайна признавать не стремилась: во всех официальных протоколах он числился британцем. Впрочем, иногда организаторы Гран-при Формулы-1 по ошибке вывешивали ирландский флаг во время церемонии награждения. Хоть Ирвайн по данному поводу и не делал особо громких высказываний, а свою порцию хейта от радикально настроенных британских фанатов он получил – доходило даже до телефонных угроз.

Фернандо Алонсо

Сегодня большая часть формульных фанатов относится к Фернандо Алонсо с почтением. Как-никак двукратный чемпион, да к тому же последний представитель ушедшей эпохи Формулы-1. Нельзя сказать, что у испанца не было фанатов ранее. Конечно, были, но в то же время и ненавистников у него имелось предостаточно.

Особенно «успешно» армию хейтеров Фернандо пополнял в период выступлений за топ-команды. Взять хотя бы 2007 год, когда он вёл ожесточённое внутрикомандное сражение с молодым Льюисом Хэмилтоном. В течение нескольких месяцев Фернандо настроил против себя внушительную часть фанатов «Макларена»: Алонсо публично критиковал команду, саботировал командную тактику (справедливости ради Хэмилтон тоже не был ангелом), да и просто переругался с руководством «серебряных стрел».

Фернандо Алонсо и Фелипе Масса после Гран-при Германии — 2010 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, страдала репутация Фернандо не только в период выступлений за «Макларен». Взять хотя бы Гран-при Германии 2010 года, когда капитанский мостик «Феррари» явил миру ремейк австрийской гонки восьмилетней давности. Лидировавший Масса отдал позицию испанцу, тем самым позволив ему выиграть гонку. Понятно, что в данном случае Алонсо, как и Шумахер в 2002-м, ни в чём не был виноват, однако фанатов подобные эпизоды гонщику явно не прибавляют.

Льюис Хэмилтон

В отличие от предыдущих героев, Хэмилтон в крупных скандалах замечен не был, однако сей факт не помешал британцу стать одним из самых ненавистных гонщиков XXI века. Ряды хейтеров Льюиса активно пополнялись в первые годы гибридной эры, когда он одержал кучу побед, конкурируя только лишь со своим напарником Нико Росбергом. Конечно, Хэмилтон не делал ничего криминального, но нейтральным фанатам, жаждущим настоящей борьбы, было всё равно: в их сознании Льюис невольно превращался в антигероя.

Другим поводом для хейта в адрес Хэмилтона стала его политическая активность. Что важно, многих смутил не сколько сам факт обеспокоенности Льюиса социальными вопросами, сколько то, что британец стал привносить политическую повестку в мир Формулы-1. Даже в Европе не все понимали, зачем «Королевским гонкам» нужна акция Black Lives Matter, организатором которой выступил Хэмилтон.

Макс Ферстаппен

Если кто и сможет из действующих пилотов конкурировать с Льюисом по количеству хейтеров, то это Макс Ферстаппен. С самого начала своей формульной карьеры голландец начал коллекционировать ненавистников. Многим болельщикам пришлось не по нраву местами излишне дерзкое поведение юного пилота, причём как на трассе, так и на пресс-конференциях.

Другим катализатором ненависти в адрес Ферстаппена стала скандальная развязка сезона-2021: благодаря аварии Латифи и неоднозначному решению Майкла Масси голландец смог обогнать Хэмилтона на последнем круге, что позволило ему оформить чемпионский титул. Далеко не все поклонники Формулы-1 (по большей части британцы) признали Макса полноправным чемпионом – волну хейта было уже не остановить.