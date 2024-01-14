Сайнс в одиночку бьётся с Лёбом, а мотоциклистов разделяет секунда! Седьмой этап «Дакара»

День отдыха позади, и ралли «Дакар» входит в решающую фазу, однако предсказать победителей в большинстве классов по-прежнему невозможно. Так, в зачёте мотоциклов пару лидеров разделяет одна секунда, в категории внедорожников Лёб догоняет оставшегося в одиночестве Сайнса, а среди серийных мотовездеходов на победу претендуют сразу пять экипажей!

CAR: Сайнс остался в одиночестве

Из борьбы за победу выбыл ещё один экипаж «Ауди» — Маттиас Экстрём столкнулся с техническими проблемами и потерял почти четыре часа. Продолжить гонку шведу помог Стефан Петерансель, который выбыл из борьбы за высокие позиции ещё в начале 48-часового этапа, когда на его машине отказала гидравлика. Таким образом, впереди осталась лишь одна «Ауди» — и Карлосу Сайнсу предстоит в одиночку бороться с Себастьеном Лёбом.

Именно Лёб стал быстрейшим на седьмом этапе, хотя поначалу темп задавал Сет Кинтеро. Американец, впрочем, не выдержал битвы с опытнейшим французом, а под конец спецучастка потерял ещё 15 минут и показал лишь шестое время. На второй строчке в классификации дня в итоге расположился Лукас Мораес, а третье время осталось за Нассером Аль-Аттией, который после своих технических проблем пообещал помогать Лёбу.

Лёб в полтора раза сократил отставание от Сайнса Фото: A.S.O./F.Gooden/DPPI

Карлос Сайнс провёл день достаточно стабильно, правда, на середине спецучастка испанец отдал Лёбу лишние семь минут и в итоге проиграл ему почти 10. В общем зачёте преимущество Матадора над Себом сократилось в полтора раза — с 29 минут до 19. На третью строчку на фоне проблем Экстрёма поднялся Мораес, который опережает Гийома Де Мевиуса и Джиниэла де Вильерса.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова прошёл седьмой этап с 10-м временем, уступив Лёбу чуть более 20 минут. За счёт этого в общем зачёте россияне поднялись на две позиции и теперь занимают 12-е место. Впереди Кротова в генеральной классификации теперь Нассер Аль-Аттия, обогнать которого будет непросто, а также литовец Бенедиктас Ванагас.

«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после семи этапов:

1. Карлос Сайнс (Team Audi Sport) — 30:06.42.

2. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Xtreme / Prodrive) +19.00.

3. Лукас Мораес (Toyota Gazoo Racing) +1:00.35.

4. Гийом Де Мевиус (Overdrive Racing / Toyota) +1:30.50.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +1:40.07.

6. Мартин Прокоп (Orlen Jipocar Team / Ford) +1:50.40.

7. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +1:52.50.

8. Герлен Шишери (Overdrive Racing / Toyota) +1:58.40.

9. Гай Дэвид Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:11.16.

10. Бенедиктас Ванагас (Toyota Gazoo Racing Baltics) +2:22.53.

11. Нассер Аль-Аттия (Nasser Racing / Prodrive) +2:40.10.

12. Денис Кротов (Overdrive Racing / Toyota) +2:49.38.

МОТО: секунда между лидерами

В зачёте мотоциклов темп поначалу задавал Пабло Кинтанилья, но чилийцу, который ещё на 48-часовом этапе выпал из борьбы за победу, вновь не повезло: из-за технических проблем он потерял ещё около полутора часов. Инициативу перехватил его соотечественник Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, записавший на свой счёт третью победу по ходу гонки. Вторым стал Кевин Бенавидес, отставший от Начо на 32 секунды, а третье время дня осталось за его братом Лусиано Бенавидесом.

Отрыв Брабека в общем зачёте сократился до секунды Фото: A.S.O./F.Lefloc'h/DPPI

За счёт этого успеха Корнехо Флоримо опередил в общем зачёте Адриена ван Беверена и вышел на третью строчку, а на первых двух по-прежнему идут Рики Брабек и Росс Бранч. Причём Бранч отыграл у лидера 50 секунд и теперь уступает Брабеку буквально одну секунду — и это после тысяч километров борьбы! Корнехо Флоримо тоже недалеко — менее чем в семи минутах. В получасе от лидера также держатся ван Беверен и Кевин Бенавидес.

«Дакар-2024». Мотоциклы. Общий зачёт после семи этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 32:37.20.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.01.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +6.48.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +14.39.

5. Кевин Бенавидес (Red Bull KTM Factory Team) +21.39.

6. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +31.00.

7. Даниэль Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +37.41.

8. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory Racing) +43.12.

9. Штефан Свитко (Slonaft Rally Team / KTM) +1:10.33.

10. Мартин Михек (Orion Moto Racing Group / KTM) +1:43.21.

SSV/QUAD: в SSV кипит борьба

После дисквалификации Эрика Гочала лидерство в зачёте мотовездеходов-прототипов перешло к Митчеллу Гатри, и на седьмом этапе американец показал лучшее время, увеличив свой отрыв в общем зачёте на девять минут. Кристина Гутьеррес, занимающая вторую позицию, уступает теперь 33 минуты, идущий третьим Франсиско Лопес Контардо — 40.

«Дакар-2024». Challenger. Общий зачёт после семи этапов:

1. Митчелл Гатри (Taurus Factory Team) — 33:29.29.

2. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +33.26.

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team) +40.16.

4. Остин Джонс (Can-Am Factory Team) +1:19.52.

5. Рокас Бацюшка (Can-Am Factory Team) +1:23.33.

Де Султре — новый лидер зачёта SSV Фото: A.S.O./M.Kin/DPPI

В классе серийных вездеходов борьба идёт намного более напряжённая и непредсказуемая — сразу пять экипажей сражаются за победу. Ксавье де Султре отыграл у Ясира Сейдана 13 минут и в генеральной классификации теперь опережает саудовца на семь минут. Ещё в 38 секундах позади на третьей строчке расположилась Сара Прайс. Не так далеко и победитель сегодняшнего этапа Жоао Феррейра, а также замыкающий топ-5 Жером Де Саделер.

«Дакар-2024». SSV. Общий зачёт после семи этапов:

1. Ксавье де Султре (Sebastien Loeb Racing Bardahl / Polaris) — 35:51.08.

2. Ясир Сейдан (MMP / BRP) +7.00.

3. Сара Прайс (South Racing Can-Am) +7.38.

4. Жоао Феррейра (Can-Am Factory Team) +11.24.

5. Жером Де Саделер (MMP / BRP) +22.33.

В квадроциклетной дуэли Мануэля Андухара и Александра Жиру аргентинец отыграл у своего визави минуту и 10 секунд, но затем получил 15-минутную пенализацию за пропуск путевой точки. Разрыв между лидерами в итоге сократился до шести с половиной минут. На третью строчку на фоне проблем Марсело Медейроса вышел Юрай Варга, но словак отстаёт от лидеров на два с половиной часа.

«Дакар-2024». Квадроциклы. Общий зачёт после семи этапов:

1. Мануэль Андухар (7240 Team Dragon Rally Service / Yamaha) — 40:48.00.

2. Александр Жиру (Yamaha Racing SMX Drag’On) +6.20.

3. Юрай Варга (Varga Motorsport Team / Yamaha) +2:27.46.

TRUCK: ван ден Бринк против Мацика

На седьмом этапе ван ден Бринк чуть не опередил Мацика Фото: A.S.O./Frederic Le Floc'h/DPPI

В зачёте грузовиков на протяжении всего этапа за победу сражались Мартин Мацик и Митчел ван ден Бринк — и на финише молодой голландец проиграл чеху лишь 39 секунд. Поначалу в этой борьбе участвовал и Алеш Лопрайс, но после 300 с небольшим километров он начал терять и уступил 19 минут. В общем зачёте Мацик теперь на полтора часа опережает Лопрайса и почти на два — ван ден Бринка.

«Дакар-2024». Грузовики. Общий зачёт после семи этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology Team / Iveco) — 34:40.10.

2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:36.00.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / Iveco) +1:50.38.

Что дальше?

В понедельник, 15 января, караван участников ждёт рывок из Аль-Дувадими в Хаиль. Дистанция спецучастка составит 458 километров, но организаторы обещают, что этап будет проще предыдущих. Экипажи пройдут по пересечённой местности, в которой песчаные трассы будут чередоваться с каменистыми дорогами — и именно они из-за риска пробить колёса станут главным вызовом дня.