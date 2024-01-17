Круче, чем «Гонка»! Уже посмотрели «Ауди против Лянчи» — и мы в восторге

В российский прокат 18 января выйдет очередной фильм об автоспорте — «Большая гонка. Ауди против Лянчи» (Race for Glory: Audi vs. Lancia), который рассказывает о битве двух марок в чемпионате мира по ралли 1983 года.

И это лучшее художественное кино о гонках в новейшей истории.

Настоящий фильм об автоспорте

В центре картины — Чезаре Фьорио, руководитель раллийной программы «Лянчи». Он, несмотря на скепсис совета директоров, берётся за амбициозную задачу: прервать доминирование «Ауди», которая годом ранее выиграла в WRC семь этапов из 12. У «Лянчи» нет ни конкурентоспособной машины, ни подходящего гонщика, но Фьорио уверен, что найдёт способ. История Давида и Голиафа, только вместо пращи — абсолютно безумные машины Группы B.

В большинстве фильмов об автоспорте авторы выставляют на первый план пилотов, но их работа — рулить и вовремя нажимать на газ. Чтобы добавить глубины, авторам приходится дополнять образ личной жизнью — и в итоге получается мелодрама с привкусом бензина, а не кино о спорте. Но оптика «Ауди против Лянчи» позволяет взглянуть шире — на работу всей команды, её подготовку и взаимоотношения внутри неё, причём именно в спортивном контексте.

Чезаре Фьорио в исполнении Риккардо Скамарчо Фото: HanWay Films, «Атмосфера Кино»

Без гонщиков, разумеется, не обошлось, но он здесь де-факто один — Вальтер Рёрль, главная надежда «Лянчи» в блестящем исполнении Фолькера Бруха. Ники Лауда называл Рёрля гением, он считается одним из величайших раллистов в истории. К моменту описываемых в фильме событий он был уже двукратным чемпионом мира и за третьим титулом действительно не гнался. Как и в жизни, Вальтер просто не захотел ехать половину этапов сезона, и Фьорио приходится решать связанные с этим проблемы.

Главный антагонист картины — глава «Ауди» Роланд Гумперт, которого играет Даниэль Брюль. Местами персонаж выглядит высокомерным и грубым, но образ создан с большим уважением — как и реальный прототип, киношный Гумперт сам ковыряется в двигателе и точно так же стремится к победе. А когда случается страшное, маска самоуверенного чемпиона спадает — несмотря на соперничество на трассе, паддок всё равно остаётся большой семьёй, и все в равной степени рискуют: кто-то своей жизнью, а кто-то — жизнью своего пилота.

Достоверная недостоверность

Создавая этот фильм, авторы не ставили себе задачи пересказать события с документальной точностью — и в этом смысле «Гонка» о борьбе Лауды и Ханта более достоверна. Например, в «Ауди против Лянчи» вообще нет Маркку Алена, чемпиона мира 1978 года, который выступал за «Лянчу» и пилотировал 037-ю ещё до прихода Рёрля. Вместо других пилотов команды показаны выдуманные статисты, но они остаются на самом дальнем плане и не портят историю.

Более того, именно благодаря им фильму удаётся показать то, что в реальную хронологию не вписывалось: командную тактику, опасность, подстерегающую раллиста за каждым поворотом, не перевирая при этом судьбы реальных персонажей. И лента хороша именно этим: она раскрывает настоящую работу команды, а не выдуманную ради саспенса мелодраму. Очень достоверно показаны сервисные зоны и механики, координация команды на соревнованиях, взаимодействие с судьями и даже пункты контроля времени. Хорошо смотрятся и сцены заездов, хотя, будем честны, достоверно снять одиноко проезжающую боком гравийный поворот раллийную машину куда проще, чем воссоздать борьбу колесо в колесо в кольцевых гонках.

Фильм не только по структуре, но и названием напоминает другую автоспортивную ленту — «Ford против Ferrari». Однако в картине Джеймса Мэнголда акценты смещены на то, чтобы раскрыть характеры Кэролла Шелби и Кена Майлза.

В «Ауди против Лянчи» тоже есть место для характеров героев, но на первом месте всё же остаются гонки, главный двигатель фильма — борьба за чемпионский титул. В каком-то смысле два этих фильма дополняют друг друга, и зритель, которому по душе фильм Мэнголда, наверняка насладится и этой работой.

Роланд Гумперт и Вальтер Рёрль в исполнении Даниэля Брюля и Фолькера Бруха Фото: HanWay Films, «Атмосфера Кино»

«Ауди против Лянчи» лишён присущей кино о гонках патетики и рассуждениях о бесстрашии перед риском погибнуть на огромной скорости. Совсем без этих рассуждений, конечно, не обошлось, но суть гонок фильм раскрывает иначе.

В одной из сцен главный герой не находит ответа на вопрос «а зачем вы вообще всем этим занимаетесь?». Это действительно хороший вопрос. В фильме «Ле-Ман» Стив Маккуин отвечал на него так: «Гонки — это жизнь. Всё, что до и после, это лишь ожидание». И «Ауди против Лянчи» показывает, как на самом деле эта жизнь устроена.