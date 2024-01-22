«Лянча» vs «Ауди» и ещё 4 главных гоночных противостояния за пределами Формулы-1

Не так давно в России состоялась премьера фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи», который ещё раз напомнил, что принципиальные сражения в автоспорте существуют не только в Формуле-1. Вашему вниманию пятёрка главных командных противостояний за пределами «Королевских гонок».

«Мерседес» vs «Ауто Унион»

Одно из первых противостояний в истории автоспорта, развернувшееся в чемпионате Европы по автогонкам (некий довоенный аналог Формулы-1). В начале 1930-х главной силой европейского автоспорта слыли итальянские производители «Альфа Ромео» и «Мазерати», но уже к середине десятилетия ситуация кардинально изменилась. Пришедшие к власти в Германии нацисты щедро проспонсировали гоночную программу главных отечественных автогигантов «Мерседеса» и «Ауто Унион» – следующие несколько лет доминировать будут уже немцы.

С 1935 по 1939 год чемпионат Европы по автогонкам представлял собой междусобойчик двух немецких команд. Особое значение дуэли придавал тот факт, что сражались они не только за победы на международной арене, но и за звание главного автогиганта Германии.

«Мерседес» W154 на Гран-при Бельгии 25 июня 1939 года Фото: Hulton Archive/Getty Images

На протяжении пяти лет продолжалось соперничество двух немецких команд, и наверняка оно продолжалось бы и дальше, но в сентябре 1939-го началась Вторая мировая война, поставившая крест на любых международных соревнованиях. Победителем из сражения гигантов немецкого автопрома в итоге вышел «Мерседес», взявший три титула усилиями Рудольфа Караччиолы – на один больше, чем «Ауто Унион».

«Мерседес» vs «Ягуар»

В начале 1950-х «Мерседес» возродил гоночную программу. Помимо Формулы-1, «Серебряные стрелы» соревновались также и в чемпионате спорткаров, где они нашли принципиального соперника в лице «Ягуара» – одной из самых успешных команд 1950-х в первенстве спортивных автомобилей.

Максимального напряжения противостояние «Мерседеса» и «Ягуара» достигло в гонке «24 часа Ле-Мана» 1955 года. Обе команды считались фаворитами суточного марафона и в начале заезда действительно боролись друг с другом за первую строчку, однако запомнилась та гонка вовсе не сражением за победу.

Через два часа после начала заезда пилот «Ягуара» Майк Хоторн неожиданно для себя получил приказ свернуть на пит-уолл. Дабы совершить необходимый манёвр, ему пришлось резко тормозить и менять траекторию, в результате чего будущий чемпион Ф-1 спровоцировал страшную аварию: уворачивающийся от Хоторна Лэнс Маклин сместился на траекторию, по которой следовал пилот «Мерседеса» Пьер Левег. На скорости 250 км/ч француз налетел на машину соперника, после чего взмыл вверх и приземлился прямиком на переполненную зрителями трибуну. В результате той аварии погибли 84 человека, включая Левега.

Трагедия на «24 часах Ле-Мана» 1955 года Фото: Keystone/Getty Images

После столь ужасных событий в «Мерседесе» приняли решение прекратить участие в гонке. Немцы предложили сняться с заезда и команде «Ягуар», но получили отказ от британских соперников. В итоге именно экипаж Майка Хоторна и Айвора Буэба и одержит победу в той гонке. На этой трагичной ноте завершится первый раунд противостояния «Мерседеса» и «Ягуара»: по окончании сезона немцы свернут гоночную программу.

Следующей дуэли двух автогигантов пришлось ждать три десятилетия. Во второй половине 1980-х «Мерседес» вернётся в мир гонок посредством тесного сотрудничества с выступающим в чемпионате спорткаров «Заубером» – помогали конструировать машину, поставляли моторы, а также привлекали пилотов молодёжной программы (Шумахер, Френтцен, Вендлингер) к выступлениям за швейцарский коллектив. На протяжении пяти лет (с 1987-го по 1992-й) «Ягуар» и «Заубер» удерживали статус главных сил чемпионата спорткаров, отбирая друг у друга титулы: со счётом 3:2 дуэль завершилась в пользу британцев.

Третий и на сегодняшний день последний раунд противостояния «Мерседеса» и «Ягуара» зрители могли наблюдать в чемпионате Формулы-Е. В конце 2019-го к первенству «электричек» присоединился немецкий концерн. Уже на второй сезон пребывания в Формуле-Е «Мерседес» сражался за титул, а главным соперником «Серебряных стрел» стала команда «Ягуар»: с перевесом в четыре очка «Мерседес» забрал первое место в командном зачёте. В следующем сезоне «Ягуар» навязал борьбу немцам уже в личном зачёте, но снова потерпел поражение: Митч Эванс уступил титул Стоффелю Вандорну.

«Форд» vs «Феррари»

В начале 1960-х руководство «Форда» серьёзно задумалось об участии в международных гоночных состязаниях. В рамках строительства автоспортивной империи планировалась даже покупка контрольного пакета акций «Феррари». Дело дошло до переговоров в Маранелло, но сделка сорвалась: Комендаторе оскорбило предложение американцев, согласно которому именно «Форд» получал бы право контролировать гоночную программу «Скудерии». Есть версия, что Энцо Феррари и не собирался продавать своё детище американскому концерну – таким образом он просто набивал цену при переговорах с «Фиатом», который в итоге выкупит акции «Феррари».

Финальный круг «24 часов Ле-Мана» 1966 года Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Что же до «Форда», то после провала в Маранелло американцы решились на создание собственной гоночной программы. Главной целью американцев стала победа в гонке «24 часа Ле-Мана», в которой доминировала «Феррари» (шесть побед подряд с 1960-го по 1965-й). Во имя победы над своими итальянскими обидчиками «Форд» не жалел никаких средств: в сжатые сроки американцами была построена ставшая культовой модель GT40.

Дебют «Форда» GT40 на «Ле-Мане» состоялся в 1964 году – получилось откровенно неудачно, победу снова праздновала «Феррари». Впрочем, американцы даже и не думали сдаваться, продолжая работать над усовершенствованием машины. Все затраты на погоню за «Феррари» оправдали себя в июне 1966-го – «Форд» впервые отпраздновал триумф на «Ле-Мане». Следующие три года первенствовать на «Сартэ» будет также модель GT40. Так «Форд» прервал доминирование «Феррари» на «Ле-Мане», став новым гегемоном.

«Лянча» vs «Ауди»

Чисто голливудская история. Классическая битва Давида и Голиафа: с одной стороны автогигант, обладающий большими возможностями, с другой – скромный гоночный коллектив. «Ауди» выиграла командный зачёт в 1982 году, а к следующему сезону готовила новую модификацию культовой модели Quattro под кодовым обозначением A1. Что же до «Лянчи», то итальянцы располагали куда более скромными возможностями и не особо рассчитывали бросить вызов немецкому гиганту. Впрочем, был один человек, который не хотел мириться с пораженческими настроениями – руководитель команды Чезаре Фьорио.

Смелые технические решения и приглашение действующего чемпиона Вальтера Рёрля позволили скромной «Лянче» навязать борьбу «Ауди». А когда итальянцы всё же уступали в чистой скорости, на выручку приходила смекала. К примеру, перед открывавшим сезон Ралли Монте-Карло Чезаре Фьорио организовал уборку трассы от снега (с применением реагентов), потому что «Лянча» эффективнее работала на сухом асфальте. В «Ауди» об изменениях состояния дорожного полотна были не в курсе, поэтому заявились в Монако на зимней резине — «Лянча» оформила победный дубль.

Раллийная «Ауди» в 1984 году Фото: Mike Powell /Allsport

В конечном итоге великое раллийное противостояние завершилось вничью: «Лянча» взяла титул в командном зачёте, а «Ауди» праздновала чемпионство своего пилота Ханну Микколы, хотя нельзя не отметить, что возможным оно стало во многом благодаря тому, что Вальтер Рёрль участвовал не во всех заездах.

«Мицубиси» vs «Субару»

Ещё одно культовое раллийное противостояние. Развернувшееся в 1990-х соперничество между «Субару» и «Мицубиси» сводится к битве двух конкретных моделей: Impreza и Lancer Evo – именно этими автомобилями два японских автогиганта сражались за победы в чемпионате мира по ралли.

Активная фаза этого противостояния началась в 1996 году, когда «Мицубиси» впервые смогла навязать «Субару» реальную конкуренцию. Чемпионом в тот год стал Томми Мякинен на Lancer Evo, но «Субару» забрала победу в командном зачёте – во многом за счёт участия двух гонщиков на полном расписании.

Раллийные «Субару» и «Мицубиси» в 2000 году Фото: AllsportUK /Allsport

Следующий сезон, пожалуй, можно назвать квинтэссенцией борьбы японских концернов. На протяжении всего чемпионата представитель «Субару» Колин Макрей вёл ожесточённую борьбу за титул с Томми Мякиненом: финский пилот защитил чемпионство, опередив Макрея всего лишь на один балл.

Следующие два года первенствовать будет всё так же Мякинен, а в 1998-м «Мицубиси» плюсом ко всему возьмёт титул в командном зачёте. Впрочем, финальное слово в этом противостоянии осталось всё-таки за «Субару»: в 2001-м Ричард Бёрнс принёс команде первое с 1995 года чемпионство, взяв верх как над ушедшим в «Форд» Макреем, так и над давним обидчиком «Субару» Мякиненом.