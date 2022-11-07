4 таланта, у которых отличные шансы попасть в Формулу-1. Нет, среди них нет Шварцмана

В следующем сезоне мы почти наверняка увидим в пелотоне Ф-1 трёх дебютантов: Оскар Пиастри поедет в «Макларене», Ник де Врис (формально не новичок, потому что провёл одну гонку за «Уильямс») будет защищать цвета «Альфа Таури», а Логан Сарджент станет боевым пилотом «Уильямса» при условии, если получит суперлицензию. С новичками следующего года всё почти понятно, а вот кто пополнит пелотон Формулы-1 в ближайшие несколько лет – вопрос открытый. Представляем вашему вниманию список пилотов, обладающих наибольшими шансами на дебют в «Королевских гонках».

Ближе всех к Формуле-1

Джек Дуэн – академия «Альпин». В 2022 году – четвёртое место в чемпионате Формулы-2 (сезон продолжается).

Среди тех, у кого нет на руках контракта с командой Ф-1, наибольшими шансами на попадание в «Королевские гонки» обладает Джек Дуэн. После скандального перехода Пиастри в «Макларен» австралиец, по сути, стал главным активом академии «Альпин». Этой осенью, когда французская команда впопыхах искала замену уходящему Алонсо, Дуэн даже назывался одним из кандидатов на место в кокпите «Альпин».



Подписывать неопытного юниора прямо сейчас было бы крайне рискованно, однако уже в ближайшие пару лет Джек вполне сможет занять место боевого пилота «Альпин» (не исключено, что перед этим ему придётся пройти стажировку в условном «Уильямсе»). Дебютный сезон в Формуле-2 Дуэн проводит очень прилично: три победы и столько же поулов (больше только у триумфатора первенства Фелипе Друговича). Да и к тому же неизвестно, как поладят между собой Окон и Гасли, а потому кадровые перестановки внутри «Альпин» уж точно нельзя исключать.

Исак Хаджар — академия «Ред Булл». В 2022 году — 4-е место в чемпионате Формулы-3

Хаджар – лучик надежды академии «Ред Булл» в условиях непривычного застоя внутри юниорской программы «быков». Лоусон, Випс и Дарувала явно не оправдали надежд Доктора Марко, а Деннис Хаугер не очень уверено начал в Формуле-2. На фоне партнёров по академии «Ред Булл» Хаджар провёл выдающийся дебютный сезон в Формуле-3. На протяжении всего чемпионата он сражался за титул со своим соотечественником Виктором Мартинсом, и только неудачи на заключительном отрезке сезона не позволили Исаку отпраздновать успех.



В следующем сезоне Хаджар будет выступать уже в Формуле-2 и при удачных результатах, вполне вероятно, отправится на повышение в «Альфа Таури». Что важно, сам Доктор Марко высказался о вероятном дебюте француза в Ф-1 уже в 2024 году.

Оливер Берман — академия «Феррари». В 2022 году — 3-е место в чемпионате Формулы-3

Одним из главных открытий минувшего сезона Формулы-3 стал 17-летний британец Оливер Берман. Протеже «Феррари» был быстр, агрессивен и вплоть до последней гонки претендовал на чемпионский титул. На сегодня именно Берман выглядит следующим юниором из академии «Скудерии», которого итальянцы продвинут в Формулу-1.



В пользу Бермана говорят не только результаты на трассе, но ещё и возраст. Оливеру всего 17, а значит, он может себе позволить провести в Формуле-2 ещё пару лет, попутно набираясь гоночного опыта. К тому же шансы Бермана на попадание в Ф-1 повышают ещё и «успехи» другого подопечного «Феррари» Мика Шумахера. От сына семикратного чемпиона итальянцы уже практически открестились, Роберт Шварцман тоже постепенно уходит в тень, а значит, боссы «Скудерии» наверняка переключат своё внимание на другого талантливого «академика».

Андреа Кими Антонелли — академия «Мерседеса». В 2022 году — чемпион итальянского и немецкого первенства Формулы-4

В этом сезоне Антонелли стал едва ли не самым успешным пилотом, выступавшим в формульных чемпионатах (Ф-1 – Ф-2 – Ф-3 – Ф-4). Андреа Кими внешне очень уверено выиграл первенства итальянской и немецкой Формулы-4. Природная скорость вкупе с протекцией «Мерседеса» делает Андреа Кими одним из самых многообещающих гонщиков мира.



Да, прямо сейчас для «Серебряных стрел» нет никакого резона продвигать в Ф-1 кого-то из своих «академиков» (учитывая намерения Хэмилтона продлить контракт с «Мерседесом»). Однако не нужно забывать, что Антонелли в августе исполнилось только 16. Ещё как минимум несколько лет итальянец проведёт в младших «формулах», а там уже и «Мерседесу» придётся задуматься о возможной замене Хэмилтона. Стало быть, у Антонелли есть все шансы стать вторым «Расселлом».

Имеют небольшие шансы

Фелипе Другович — резервный пилот «Астон Мартин». В 2022 году — чемпион первенства Формулы-2

В этом году Фелипе Другович уверено оформил чемпионский титул за один этап до окончания сезона Формулы-2. В контексте карьерных перспектив победа в главном юниорском первенстве мира бразильцу помогла не очень сильно. Щедрыми спонсорами Фелипе так и не обзавёлся: денег и статуса у него хватило только на контракт резервного пилота «Астон Мартин».



Карьерный выбор Друговича поняли далеко не все, ведь, согласно слухам, бразильским пилотом очень активно интересовалась одна из сильнейших команд IndyCar – «Чип Ганасси». В оправдание Фелипе можно сказать, что попробовать свои силы за океаном он всегда успеет, а закрепиться в Формуле-1 второй возможности может и не оказаться. Да, ему никто не обещает место боевого пилота в «Астон Мартин», однако в том случае, если Алонсо откажется продлевать контракт с командой Лоуренса Стролла (соглашение рассчитано на два года), одним из главных кандидатов на освободившееся место станет именно Другович.

Аюму Иваса — академия «Ред Булл». В 2022 году — 9-е место в чемпионате Формулы-2 (сезон продолжается)

Самый неочевидный кандидат на переход в Формулу-1 среди всех героев этой статьи. В отличие от многих других «академиков», Иваса никогда не считался каким-то суперталантом. В прошлом году он занял лишь 12-е место по итогам сезона Формулы-3. Несмотря на не самые убедительные результаты, он всё же получил повышение в виде перехода в Формулу-2. И вот уже в самом главном юниорском первенстве планеты Иваса по-настоящему раскрылся. Преодолев период адаптации, японец наконец-то начал демонстрировать достойные результаты: поул на «Хунгароринге» и победа в основной гонке на «Поль Рикаре».

Конечно, подвигов на отдельных этапах будет недостаточно для перехода в Формулу-1. Но если в следующем году Ивасе удастся вклиниться в борьбу за титул, он наверняка станет реальным кандидатом на место боевого пилота в «Альфа Таури». Особенно учитывая, что «Хонда» продолжает сотрудничать с «Ред Булл». И если Юки Цунода не прибавит в следующем году, вполне вероятно, Доктор Марко задумается посадить на его место другого японского пилота.

Никола Цолов — академия «Альпин». В 2022 году — чемпион испанского первенства Формулы-4

В силу возраста Николы (в декабре ему только исполнится 16) рассуждать о его карьерных перспективах – занятие крайне сомнительное. Однако обделить вниманием столь талантливого гонщика мы просто не можем. В своём первом посткартинговом сезоне болгарский пилот в одну калитку выиграл чемпионат испанской Формулы-4. Если Никола не остановится в развитии, то через пару лет он, вполне возможно, станет главным активом академии «Альпин».



Кстати, что интересно, Цолов не только числится в юниорской программе французов, но ещё и является протеже самого Фернандо Алонсо, который в прошлом году основал собственную программу поддержки молодых пилотов A14 Management. Покровительство со стороны легенды Формулы-1 наверняка поможет болгарскому пилоту с поиском спонсоров – ещё один аргумент в пользу того, что рано или поздно Никола доберётся до «Королевских гонок».

Имеют только теоретические шансы

Здесь мы кратко пробежимся по тем пилотам, которых в теории можно было бы причислить к потенциальным дебютантам Формулы-1, однако их реальные шансы на попадание в «Королевские гонки» стремятся к нулю.

Начнём мы с Тео Пуршера – пилота, который за год умножил на ноль неплохие шансы на формульный дебют. Ещё в прошлом сезоне казалось, что переход француза в «Альфа Ромео» – вопрос времени. Он очень уверенно стартовал в Формуле-2, а Фредерик Вассёр чуть ли не прямым текстом говорил о скором дебюте Пуршера в Ф-1. К сожалению, в «Королевских гонках» Тео мы так и увидели и уже вряд ли увидим. Чемпионом в Ф-2 француз так и не стал (судя по всему, это и было условием повышения в Ф-1), и руководство «Альфа Ромео» решило продолжить сотрудничество с Гуаньюем Чжоу.

Лиам Лоусон – ещё один пилот, который в этом году распрощался с шансами на попадание в «Королевские гонки». Второй сезон в Формуле-2 подопечный «Ред Булл» проводит не слишком здорово: всего лишь седьмое место в личном зачёте за один этап до завершения чемпионата. С такими результатами рассчитывать на повышение не приходилось: вакантное место в «Альфа Таури» занял Ник де Врис.

Другой «академик» «Ред Булл» Деннис Хаугер также провёл не самый впечатляющий сезон. На прошлогоднего триумфатора Формулы-3 возлагали большие надежды, которые он пока что и близко не оправдал – 11-е место в личном зачёте Формулы-2. Если в следующем сезоне Хаугер выступит слабее Хаджара, то окончательно распрощается с мечтами о Формуле-1.

А вот кто может занести к себе в актив сезон-2022, так это Виктор Мартинс. Впрочем, несмотря на завоёванный титул, шансов на попадание в Ф-1 у Мартинса особо не прибавилось, так как в академии «Альпин» появился новый фаворит – Дуэн. На данный момент Виктор проигрывает австралийцу по всем статьям: Дуэн моложе, перспективнее и уже откатал полный сезон в Формуле-2. Поэтому воспитанником академии «Альпин», поднявшимся в Формулу-1, станет вовсе не француз.

В преддверии сезона-2022 главным активом академии «Феррари» по праву считался Артур Леклер. К сожалению, всего за пару месяцев монегаск лишился столь многообещающего статуса. Одна победа за сезон и катастрофическое (именно для Леклера) шестое место по итогам сезона Формулы-3, который стал для него уже вторым в данном первенстве. Теперь Артур выглядит куда слабее других «академиков» «Феррари» – Оливера Бермана и Дино Бегановича.

Пока главный козырь Артура Леклера — его фамилия Фото: Clive Rose/Getty Images

Фредерик Вести – единственный пилот академии «Мерседеса», выступающий в Формуле-2. Сей факт вкупе с относительно неплохими результатами могли бы сделать его главным кандидатом из академии «Серебряных стрел» на переход в Формулу-1. Однако, как уже было сказано, в ближайшие пару лет для «Мерседеса» нет никакого смысла продвигать в «Королевские гонки» кого-то из своих подопечных, так как, скорее всего, Хэмилтон и Расселл в «Мерседесе» всерьёз и надолго.

Также нельзя не сказать пару слов о Роберте Шварцмане, который ещё два года назад котировался как будущий пилот Ф-1. К сожалению, в прошлом сезоне Роберт уступил в чемпионском сражении Оскару Пиастри, чем серьёзно подпортил собственные шансы на переход в «Королевские гонки». Этот сезон Шварцман провёл в неопределённом статусе: с одной стороны, «Феррари» не отказалась от Роберта окончательно, пригласив его на позицию тест-пилота, а с другой – всем своим видом «Скудерия» демонстрировала, что в будущем не планирует продвигать Роберта в Ф-1. Усугубляет положение Шварцмана и тот факт, что в академии «Феррари» появились новые герои – более молодые и перспективные. И без «сомнительного» русского бэкграунда.