История самого безумного межсезонья Ф-1: камбэк Шумахера, первый русский и супертрансферы

Шокирующий трансфер Хэмилтона в «Феррари», отставка Гюнтера Штайнера, скандал вокруг Кристиана Хорнера – всё это превратило последние месяцы в настоящее информационное безумие. Может показаться, что межсезонье этого года стало самым насыщенным в истории Формулы-1, однако бывали в «Королевских гонках» и более сумасшедшие зимние месяцы. Мысленно переносимся в прошлое, чтобы вспомнить главные события ещё более безумного межсезонья 2010 года.

Возвращение Михаэля Шумахера

История «Королевских гонок» помнит несколько камбэков великих пилотов. Ники Лауда, Ален Прост, Найджел Мэнселл – все они уходили и возвращались вновь, а в 2010-м настала очередь Михаэля Шумахера. Вообще, совершить формульный камбэк Красный Барон мог годом ранее: в «Феррари» всерьёз рассматривали семикратного чемпиона на место выбывшего до конца сезона Фелипе Массы. К сожалению, в 2009-м возвращение Михаэля за руль красного болида так и не состоялось – виной тому проблемы с шеей после падения с мотоцикла.

Михаэль Шумахер проходит мимо боксов «Феррари» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Несостоявшийся камбэк семикратного чемпиона стал огромным разочарованием для гигантской армии его поклонников, но в декабре всё того же 2009-го Шумахер полноценно вернулся в Ф-1, подписав контракт с «Мерседесом». Сотрудничество с «Мерседесом» имело для семикратного чемпиона особое значение: в какой-то степени Шумахера можно назвать воспитанником немецкого концерна, так как «Серебряные стрелы» поддерживали Михаэля на ранней стадии карьеры и даже проспонсировали его дебют в Ф-1. Таким образом, контракт Шумахера с «Мерседесом» можно назвать красивым финалом в истории взаимоотношений великого чемпиона и не менее великого автоконцерна.

Возрождение команды «Мерседес»

Помимо Шумахера, в Формулу-1 возвращалась и команда, с которой он подписал контракт. «Серебряные стрелы» блистали в «Королевских гонках» в середине 1950-х, с ходу взяв два титула в личном зачёте, но после трагедии на «24 часах Ле-Мана» руководство концерна ликвидировало гоночную программу – в том числе и команду в Формуле-1.

В 1994-м «Мерседес» вернётся в «Королевские гонки» в качестве моториста, а вот возрождения команды «Серебряных стрел» поклонникам Формулы-1 пришлось ждать вплоть до 2010-го. Для чемпионата камбэк немецкого коллектива стал знаковым событием, ведь «Мерседес» – это и крупный автоконцерн, и великое наследие в автоспорте, и производитель, совсем недавно познавший успех непосредственно в Ф-1: за 12 лет взяли четыре титула в личном зачёте в качестве моториста. Подогревал интерес к возрождению команды «Мерседес» и тот факт, что приходил немецкий концерн на место чемпионского «Брауна», попутно забрав его руководителей Ника Фрая и Росса Брауна.

Перестановки в топ-командах: переход Алонсо в «Феррари», Баттона — в «Макларен»

Трансферное окно между сезонами 2009 и 2010 года выдалось едва ли не самым событийным в истории Ф-1. Шутка ли, лишь три команды к старту сезона сохранили пилотский состав, с которым они заканчивали предыдущий чемпионат («Ред Булл», «Торо Россо», «Форс Индия»).

Самым громким стал трансфер Фернандо Алонсо в «Феррари». Союз двукратного чемпиона и претенциозной топ-команды – ажиотаж тут обеспечен. Помимо всего прочего, трансфер Фернандо в «Скудерию» спровоцировал другое громкое событие – чемпионат покинул Кими Райкконен, отправившийся искать счастье в ралли.

Ещё одним значимым переходом стал трансфер действующего чемпиона Баттона в «Макларен», с которым он вновь должен был стать одним из претендентов на титул. Из других интересных переходов стоит отметить вояж заслуженного ветерана Баррикелло в «Уильямс», где он должен был стать напарником новоиспечённого чемпиона GP2 Нико Хюлькенберга. Привлекал внимание в ту пору и пилотский состав новичка чемпионата «Лотуса»: пару гонщиков в команде-дебютанте составили имевшие победный опыт в Ф-1 Трулли и Ковалайнен.

Уход «Тойоты» и «БМВ»

В 2000-х Формула-1 пережила заводской бум: автоконцерны один за другим стекались в «Королевские гонки», чтобы основать собственную команду. Под «заводской» эпохой Ф-1 подвёл черту мировой экономический кризис 2008 года: автогиганты несли огромные финансовые потери, и далеко не все могли продолжать тратить сотни миллионов долларов на гоночную программу.

Первым из концернов сдалась «Хонда»: в конце 2008-го японцы объявили о ликвидации собственной команды. А в следующем году с Формулой-1 попрощались двое других автогигантов – «Тойота» и «БМВ». Для «Королевы автоспорта» подобное развитие событий стало если не ударом, то как минимум большим потрясением. Всё-таки уходили из чемпионата не какие-нибудь нищие бесперспективные аутсайдеры, а амбициозные команды с заводской поддержкой, которые ставили перед собой самые высокие задачи. Быть может, «Тойоте» или «БМВ» всё же удалось бы взобраться на вершину в обозримом будущем, останься они в Ф-1, но, к сожалению, этого мы уже никогда не узнаем.

Пришествие сразу трёх новых команд

Сегодня командам-новичкам как никогда трудно получить заветное место на стартовой решётке Формулы-1 – даже мегаопытную «Андретти» с поддержкой «Кадиллака» не пускают в закрытый мир «Королевских гонок». А вот зимой 2010-го Формула-1 не побоялась впустить в чемпионат аж три новые команды!

Справедливости ради стоит отметить, что столь резкое увеличение числа участников чемпионата было заранее запланированной акцией: в конце 2008-го ФИА объявила о намерении расширить пелотон Ф-1 до 13 команд. Заветное одобрение от федерации получили не имеющий никакого отношения к великой команде Колина Чепмена «Лотус», проект известного миллиардера Ричарда Брэнсона «Вёрджин» и испанский коллектив «Хиспания» Адриана Кампоса.

К сожалению, ни одной из трёх остальных команд-новичков не удалось просуществовать дольше семи лет («Хиспания» и вовсе продержалась только три года). Впрочем, зимой 2010-го определённую долю оптимизма пришествие трёх новых коллективов вызывало – хотя бы с точки зрения курса, которым движется чемпионат (сегодняшняя Формула-1, существующая в виде закрытого клуба, привлекает куда меньше).

Ричард Брэнсон и болид «Вёрджина» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Несостоявшийся дебют «самой американской» команды Формулы-1

Помимо «Вёрджина», «Лотуса» и «Хиспании», ФИА дала зелёный свет на участие в Ф-1 ещё и американской команде USF1, которая должна была стать 13-й конюшней пелотона. Как вы понимаете, до стартовой решётки Гран-при коллектив из США так и не добрался, хотя поначалу его заявка выглядела очень даже интересно.

Отцы-основатели USF1 позиционировали своё детище как сугубо национальный проект: местные инвестиции, местные технологии, местные пилоты. Проект USF1 резво стартовал: американцы заручились поддержкой крупного инвестора в лице одного из основателей YouTube Чада Хёрли, создали базу в Северной Каролине, а также начали думать над пилотским составом – в шорт-лист потенциальных гонщиков USF1 входили Скотт Спид, Марко Андретти, Даника Патрик и звезда NASCAR Кайл Буш (неожиданно).

Впрочем, дальше дела пошли не слишком радужно у USF1. Новоиспечённая команда сильно отставала от графика разработки машины к сезону-2010: за пару месяцев до старта чемпионата у американцев был готов лишь нос будущего болида. Техническая делегация ФИА констатировала абсолютную неготовность USF1 к дебюту в Ф-1. Несмотря на провал, боссы USF1 были полны решимости дебютировать в 2011 году. Однако инвесторы были настроены куда менее оптимистично, начав один за другим покидать проект. Таким вот печальным образом завершилась история «самой американской» команды Формулы-1.

Виталий Петров — первый российский пилот Формулы-1

Для зарубежных поклонников Формулы-1 дебют Петрова в «Королевских гонках» не представлял особой ценности, но для российского автоспорта это было событие гигантского масштаба. Ранее присутствие отечественных пилотов в Ф-1 ограничивалось лишь участием в тестах: Сергей Злобин пилотировал «Минарди», Роман Русинов – «Мидлэнд». Наконец, в 2010 году Россия получила первого в своей истории боевого гонщика Формулы-1.

Среди потенциальных команд, готовых подписать контракт с Петровым, назывались «Уильямс», «Форс Индия», «Заубер» и впоследствии ставший «Хиспанией» «Кампос», но в конце концов российский пилот подписал соглашение с «Рено» – пожалуй, самый мощный из имевшихся вариантов. Контракт с французской командой Петров подписал 31 января 2010 года – за несколько часов до презентации нового болида R30.