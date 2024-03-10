Проверил стену на прочность — получай тройку. Оценки за Гран-при Саудовской Аравии

В Бахрейне напарник Алонсо был одним из лучших, а теперь стал главным антигероем. В тройке лидеров — оба пилота «Феррари».

Второй этап Формулы-1 сезона-2024 — в как всегда субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Очередная победа действующего чемпиона, которая со старта и до финиша фактически не ставилась под вопрос. В этот раз Максу повезло немного погоняться с ещё не побывавшим в боксах Ландо Норрисом, чтобы совсем уже не заскучать, но настоящих соперников у Ферстаппена снова не было.

Шарль Леклер — 9

У «Феррари» вновь не было темпа для борьбы с «Ред Булл», но Леклер сумел опередить один из них в квалификации и даже удерживал его первые четыре круга. На большее нынешняя машина «Скудерии» пока, похоже, неспособна — Шарль добился максимума и уверенно опередил соперников позади.

Оливер Берман — 9

Берман допустил пару помарок в квалификации, но на фоне отсутствия нормальной тренировки даже они простительны, а гонка в его исполнении была безупречна. Оливер продемонстрировал, что уже сейчас достойно смотрится в кокпите машины Формулы-1. Блестящий дебют 18-летнего британца!

Оскар Пиастри — 8,5

Очень сильный уикенд в исполнении Пиастри. Оскар сравнял счёт с напарником в квалификации, а на втором круге опередил Алонсо и закрепился в топ-4. Возможно, австралиец упустил шанс быстро обогнать Хэмилтона, остававшегося на изношенных шинах, но это ничего не изменило бы: подиум был недосягаем.

Нико Хюлькенберг — 8,5

Халк оказался единственным, которому решение оттянуть остановку в боксах сыграло на руку — с 14-го места Нико прорвался на 10-е. Однако не факт, что всё сработало бы без помощи Магнуссена. Именно Кевин оттормозил целую группу соперников, чтобы немец успел провести пит-стоп и вернуться на трассу впереди.

Хюлькенберга почти год не было в топ-10 Фото: Peter Fox/Getty Images

Фернандо Алонсо — 8

В Джидде «Астон Мартин» был сильнее, чем в Бахрейне, и Алонсо воспользовался шансом. Блестящая квалификация позволила стартовать четвёртым, но удержать Пиастри на первом отрезке не удалось. Тем не менее даже пятое место выглядит на сегодняшний момент максимумом для команды Строллов.

Серхио Перес — 7,5

Чеко был ближе к Ферстаппену, чем в Бахрейне, и уступил ему лишь восемь секунд. Не стал для Переса проблемой и штраф за опасный выезд из боксов, но это, с одной стороны, показывает преимущество «Ред Булл», а с другой — подчёркивает помарку Серхио в Q3 и его сложности в борьбе с Леклером.

Джордж Расселл — 7,5

Как признался сам Расселл, если бы не ошибка в финальной попытке Q3, он бы квалифицировался в топ-5. В таком случае у Джорджа было бы больше шансов опередить в гонке Пиастри и не застрять за Алонсо, но при итоговой стартовой позиции добиться большего было нереально.

Ландо Норрис — 7

Не самый удачный уикенд для Норриса. Ландо проиграл Пиастри в квалификации и замешкался на старте. Застряв на старте в конце топ-6, британец попытался рискнуть с оттянутым пит-стопом, но лишь потерял на этом две позиции. «Макларен» не так хорош, как в конце сезона-2023, но и Норрис пока небезупречен.

Норрис в Джидде оказался позади Пиастри Фото: Clive Rose/Getty Images

Александер Албон — 7

После квалификации Албон остался доволен 12-м местом и рассчитывал, что «Уильямс» позволит подняться выше в гонке. Однако на рестарте Алекс пропустил Окона, застрял в группе, которую сдерживал Магнуссен, и в итоге не смог побороться за место в топ-10 в концовке заезда.

Льюис Хэмилтон — 6,5

Второе подряд поражение от Расселла в квалификации, отчаянное решение оттянуть пит-стоп в надежде на удачу и проигрыш Норрису в финальной дуэли на «софте». Девятое место стало закономерным итогом достаточно невзрачного выступления на проблемной и непредсказуемой машине.

Эстебан Окон — 6,5

Темп «Альпин» по-прежнему не позволяет проходить дальше Q1 в квалификации, однако в своей финальной попытке Окон не улучшил на первом и третьем секторах. На длинных отрезках «Альпин» тоже пока не блещет, и в сложившихся обстоятельствах 13-е место — это и правда максимум для французской машины.

Валттери Боттас — 6,5

Концовку квалификации Боттасу испортил трафик — в теории финн мог пройти дальше Q1. Но вот в гонке Валттери застрял в конце пелотона, потому что пропустил на старте Окона. Оказавшись позади «Альпин», Боттас уже ничего не мог поделать и к финишу приехал 17-м, опередив лишь своего напарника Чжоу.

В Джидде «Кик-Заубер» смотрелся хуже, чем в Бахрейне Фото: Peter Fox/Getty Images

Кевин Магнуссен — 6

Магнуссен на рестарте схлопотал штраф за столкновение с Албоном и тем самым фактически выбросил себя из топ-10. Впоследствии Кевин показал себя командным игроком и помог «Хаасу» вывести напарника на 10-е место, что и правда ценно, однако сделал он это уже после потери собственных шансов.

Юки Цунода — 6

Японец во второй раз подряд опередил Риккардо в квалификации и внезапно стал самым быстрым пилотом команды из Фаэнцы, однако под финиш гонки в Джидде Юки несколько потерялся. В борьбе с Магнуссеном Цунода пропустил Окона, а затем проспал атаку Албона и занял в итоге только 14-е место.

Пьер Гасли — 5,5

В Q1 Гасли бросил финальную попытку из-за ошибки и потерпел уже второе подряд квалификационное поражение от напарника, а в гонке фактически не смог принять участия. Ещё до старта на машине Пьера возникли проблемы с трансмиссией, после чего гонщик уже на первом круге остановился в боксах.

Логан Сарджент — 5

На последних кругах в борьбе с «РБ» Сарджент всё же занял 15-е место — и это лучший результат после этапа в Сан-Паулу в ноябре 2023-го. Однако в сравнении с Албоном Логан опять выглядел медленно, очень много проиграл Алексу в квалификации и едва не разложил машину в третьей тренировке.

Сарджент всё ещё слишком далеко от Албона Фото: Mark Thompson/Getty Images

Даниэль Риккардо — 4,5

В квалификации Риккардо не улучшил в финальной попытке и оказался почти на полсекунды медленнее Цуноды, почти всю гонку ехал последним или предпоследним. Кроме того, за два круга до финиша, преследуя Сарджента, Даниэль вылетел в первом повороте. Очень слабо для одного из самых опытных гонщиков пелотона.

Гуаньюй Чжоу — 4

Вторая в двух гонках заминка механиков должна беспокоить руководство «Кик-Заубера», но даже без неё Чжоу выехал бы с пит-лейна в самом конце пелотона. На очки шансов не стало, когда Гуаньюй разбил машину в тренировке и не успел проехать ни одного круга в квалификации.

Лэнс Стролл — 3

Совершеннейшая катастрофа для Лэнса Стролла. Канадец завалил финальную попытку в Q3 и в протоколах квалификации оказался на 0,7 секунды медленнее Алонсо, а в гонке уже на шестом круге разбил машину. Удар о стену Стролл объяснил тем, что шины стали терять эффективность.