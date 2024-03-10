Хэмилтон не зря бежит из «Мерседеса»? Дела экс-чемпионов хуже, чем казалось!

Третий год подряд немецкая команда разочаровывает своих пилотов! Неужели этому и правда нет конца?

Позади два этапа нового сезона Формулы-1 — и он во многом стал продолжением предыдущего. У «Ред Булл» основательное техническое преимущество, и лишь нечто непредвиденное может помешать Ферстаппену оформить четвёртый титул подряд. Позади, как и в 2023-м, плотная борьба команд — её теперь возглавляет «Феррари».

Главная же новость в верхней половине пелотона в том, что у «Мерседеса» всё плохо. Какая это, казалось бы, новость? У экс-чемпионов уже два года всё плохо. Однако сейчас — хуже, чем обычно.

Третья машина подряд не едет

В паддоке на новый «Мерседес» возлагали огромные надежды. Команде не удался переход на новый технический регламент, два года инженеры разрабатывали концепцию, оказавшуюся тупиковой. Эти конструкторы ещё четыре года назад создавали непобедимые болиды, сегодня, пусть и откатились назад, но собаку съели на граунд-эффекте и его фокусах.

Технический директор Майк Эллиотт, создававшие проблемные шасси, уволен, у руля команды инженеров вновь стоит Джеймс Эллисон. Это один из наиболее уважаемых в паддоке инженеров, создававший не только чемпионские «Мерседесы», но и новаторские «Лотусы». Эллисон считается своего рода Эдрианом Ньюи немецкой команды, но чуда не случилось.

В квалификации в Бахрейне Расселл показал третье время, но в гонке машины «Мерседеса» перегревались. В щадящем режиме, теряя по нескольку десятых на круге, Джордж финишировал пятым — хотя мог бы сдержать Леклера, если бы не ошибка на последних кругах. Хэмилтон был только седьмым.

В «Мерседесе» ожидали от новой машины большего Фото: Clive Mason/Getty Images

За несколько дней между этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии проблемы с охлаждением решить так не удалось. Но кроме того, на совершенно иной по характеру трассе новое шасси «Мерседеса» оказалось капризным и непредсказуемым.

Расселл на этот раз квалифицировался седьмым — и утверждал, что даже в случае идеального круга был бы не выше четвёртой позиции. Хэмилтон стартовал с восьмой позиции, а затем в надежде на сейфти-кар или красные флаги до последнего оттягивал обязательный пит-стоп — только так у экс-чемпиона был шанс на высокий результат.

«Слабые места? Она, скажем так, кое в чём напоминает то, что у нас было в прошлые годы, — сказал Хэмилтон, давая понять, что инженерам на деле так и не удалось добиться существенного прогресса. — Сильные места? Ну, она до финиша доезжает».

Команда Тото Вольфа

Можно предположить, что окончательное решение о переходе «Феррари» Льюис Хэмилтон принял после того, как опробовал новый «Мерседес» на симуляторе. В конце концов, объявили о нём ещё до того, как экс-чемпион, уверявший в преданности немецкой марке, попробовал машину на трассе на тестах. Может, работы на симуляторе и не было, однако момент для перехода в «Феррари» оказался максимально удобным.

«Мерседес» три года подряд не способен предоставить самому титулованному гонщику на стартовой решётке достаточно быстрый автомобиль, чтобы бороться за подиумы. Как долго терпеть пилоту, который выигрывал чемпионаты, если уже три сезона инженеры топчутся на месте?

Победа в чемпионате и рекордный восьмой титул в составе команды, с которой ты добился своих самых значимых успехов, это красивая история — и наверняка она мотивировала как команду, так и самого Хэмилтона. Но позади лишь две гонки, а шансов на титул нет и близко — и как тут Тото Вольфу заставить Льюиса в каждой сессии выкладываться по максимуму, как в былые времена?

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф и глава «Макларена» Зак Браун Фото: Clive Rose/Getty Images

Хэмилтон выбрал будущее в «Феррари», а вот будущее самой команды Тото Вольфа теперь туманно. Прежде он руководил командой, которая вместе с самым титулованным пилотом чемпионата возвращалась на прежние высоты. Теперь у неё нет конкурентоспособной машины и нет титулованного гонщика на следующий сезон. И, судя по всему, нет чётких представлений о будущем.

В феврале, когда стало известно о переходе Льюиса, освободившееся место в «Мерседесе» казалось привлекательным почти для любого пилота. Но «Астон Мартин» того же Алонсо, которого многие сватали на место Хэмилтона, в Джидде был быстрее. Нет смысла ради «Мерседеса» бежать из «Макларена» и Ландо Норрису.

Место бок о бок с Расселлом по-прежнему может быть привлекательно для Окона и Гасли, по слухам, мечтающим уйти из тонущего на дно Кубка конструкторов «Альпин». Кто-то из ветеранов — Хюлькенберг или Боттас — тоже могут стать логичным выбором для Тото Вольфа. В теории даже Андреа Кими Антонелли мог бы смотреться достойно — несмотря на сложности в Формуле-2. Но это совсем не тот уровень, когда на трассе твою команду представляет семикратный чемпион мира.

Ферстаппен снова недосягаем

В двух этапах Ферстаппен набрал 51 очко — из максимально возможных по регламенту 52. Макс уверенно движется к досрочной победе в чемпионате, причём вполне возможно что именно в этом сезоне случится историческое событие — все без исключения победы достанутся одной команде. Но никто и не обещал, что все исторические события это весело и интересно.

Формально главным преследователем Ферстаппена, если не считать играющего роль второго номера «Ред Булл» Серхио Переса, после двух этапов становится Шарль Леклер. «Феррари» ещё на предсезонных тестах была ближе всех к «Ред Булл», и если уж ожидать от кого-то победы над гегемоном, то в первую очередь от «Скудерии». Не будем раньше времени исключать такую возможность: Гран-при Австралии в Мельбурне традиционно проходят непредсказуемо и могут закончиться совершенно непредвиденными событиями.