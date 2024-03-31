6 топ-пилотов, которые были близки к Формуле-1, но так в неё и не попали

История автоспорта знает множество выдающихся пилотов, которым так и не довелось выйти на старт Гран-при Формулы-1, причём некоторые из них имели вполне осязаемые шансы оказаться в «Королевских гонках». Вашему вниманию список из шести топ-пилотов, у которых была возможность примкнуть к миру Формулы-1, но по разным причинам этого не случилось.

Примечание: в данном материале мы рассматриваем исключительно тех гонщиков, у которых была действительно реальная возможность построить карьеру в Формуле-1, поэтому Себастьена Лёба, Валентино Росси и прочих великих пилотов из альтернативных гоночных серий здесь не будет.

Рик Мирс

Рик Мирс – без преувеличения легенда американского автоспорта: три титула в серии CART (предшественник IndyCar) и четыре победы на «Инди-500». Впрочем, Мирс мог не добиться и половины своих успехов на родном континенте, ведь на следующий год после завоевания дебютного титула у него был реальный шанс отправиться в мир Формулы-1.

В 1980 году персоной действующего чемпиона CART всерьёз заинтересовался босс «Брэбема» Берни Экклстоун, предложив американцу пройти тесты. Первая проба Мирсом формульной техники состоялась на трассе «Поль Рикар». Тесты во Франции Рик посвятил попыткам привыкнуть к не подходившему его стилю пилотажа болиду, но уже на следующих испытаниях на «Риверсайде» Рик в полной красе продемонстрировал свой талант, опередив лидера «Брэбема» Нельсона Пике.

Марио Андретти, в отличие от Рика Мирса, добился успеха по обе стороны океана Фото: Mike Powell/Allsport

Впечатлённый скоростью Мирса Экклстоун тут же предложил американцу контракт на следующий сезон – что важно, кандидатуру Рика одобрил также и его потенциальный напарник Пике. У Мирса была отличная возможность построить карьеру в Формуле-1 (особенно учитывая скорый прогресс «Брэбема»), но американский пилот так и не принял предложение Экклстоуна, отдав предпочтение родному чемпионату.

Эл Анзер-младший

Ещё одна звезда «американской формулы», правда, чуть более поздней эпохи. Что интересно, Анзер-младший мог оказаться в «Королевских гонках» ещё до того, как утвердился в статусе одного из быстрейших пилотов континента: в конце сезона-1985 Экклстоун предлагал Элу присоединиться к «Брэбему», но снова услышал отказ от американского пилота – Анзер-младший посчитал, что для начала нужно сделать себе имя на родине.

Эл Анзер-младший в 1998 году Фото: Robert Laberge/Getty Images

Вскоре Эл пожалеет о своём решении, поэтому, когда ему в следующий раз выпадет шанс побороться за место в Ф-1, он без раздумий согласится. В 1991 году Фрэнк Уильямс пригласил американского пилота на послесезонные тесты в Эшторил. К тому моменту Анзер успел набрать веса в мире автоспорта, став чемпионом серии CART годом ранее. Впрочем, блеснуть скоростью на тестах «Уильямса» Анзеру не удалось – время второго пилота команды Рикардо Патрезе он так и не перебил. На этом, собственно, взаимоотношения американца с командой из Гроува и заканчиваются.

По словам Эла, в будущем у него были и другие варианты попасть в Ф-1 – в частности речь шла о «Бенеттоне» эпохи Михаэля Шумахера (год Анзер не уточнил). Команда Флавио Бриаторе была готова подписать американского пилота, предложив ему четверть от той суммы, что он получал на родине. Подобного хамства Анзер не стерпел, окончательно расставшись с мечтами о Формуле-1.

Грег Мур

Грег Мур считается одним из самых талантливых гонщиков среди тех, кому так и не довелось дебютировать в Формуле-1. Уже на второй год выступлений в серии CART 22-летний канадец начал одерживать первые победы в составе далеко не топовой команды Forsythe Racing. На дворе стоял 1997 год – время, когда боссы формульных команд с интересом смотрели по ту сторону океана, впечатлившись потрясающими результатами выпускника CART Жака Вильнёва.

Майкл Андретти, Грег Мур и Дарио Франкитти в 1999 году Фото: Robert Laberge/Getty Images

В паддоке Формулы-1, безусловно, знали фамилию Мура. Известно, что талант канадского пилота высоко ценил не кто-нибудь, а сам Жан Тодт. Что же до реального интереса к Грегу, то проявил его только Джеки Стюарт: в 1997-м великий шотландец встречался с Муром во время Гран-при Канады, но до полноценного предложения дело так и не дошло. Быть может, в будущем Грег и добрался бы до «Королевы автоспорта», но к великому несчастью, талантливый канадец разбился в заключительной гонке сезона CART в 1999 году – ему было всего 24.

Дарио Франкитти

Знакомство Франкитти с миром Формулы-1 случилось в конце 1995 года: будучи лауреатом McLaren Autosport Young Driver, британец получил возможность принять участие в послесезонных тестах «Макларена» – такой вот запоздалый приз (непосредственно награду он получил ещё в 1992 году). По итогам испытаний Дарио произвёл хорошее впечатление на Рона Денниса, в результате чего ему предложили контракт тест-пилота. Впрочем, Франкитти не особо вдохновила перспектива пребывания в резерве, поэтому соглашение с «Маклареном» он подписывать не стал.

Далее Франкитти отправится в Америку, где потихоньку начнёт выстраивать долгую и успешную карьеру. В 1998-м британец займёт третье место по итогам сезона CART, а год спустя остановится в шаге от титула. Дебютными успехами за океаном Дарио привлёк внимание новообразованной команды «БАР». На сей раз Франкитти предлагался контракт боевого пилота, однако британец не рискнул менять чемпионат, где он стремительно прогрессировал, на формульную команду с туманными перспективами.

Дарио Франкитти отмечает победу на «Инди-500» 2010 года Фото: Nick Laham/Getty Images

Ну и наконец третья и последняя возможность примкнуть к миру Ф-1 предоставилась Франкитти в 2000 году. С подачи Джеки Стюарта «Ягуар» пригласил Дарио на частные тесты – в случае удачного исхода британец мог рассчитывать на место боевого пилота в следующем сезоне. Впрочем, результаты тестов разочаровали обе стороны: «Ягуар» не впечатлила скорость пилота, а Франкитти остался недоволен машиной – на том и разошлись. Так, Дарио упустил финальный шанс пробиться на стартовую решётку Формулы-1, но, быть может, оно и к лучшему. Оставшись в Америке, Франкитти построил великую карьеру — четыре титула в IndyCar и три победы на «Инди-500» тому подтверждение.

Дэн Уэлдон

Уэлдон – одна из главных звёзд IndyCar 2000-х. В 2005-м британский гонщик стал чемпионом, а также впервые отпраздновал успех на «Инди-500». К тому времени формульные боссы уже несколько охладели к пилотам из-за океана, но тем не менее Уэлдону удалось заинтересовать босса «БМВ-Заубер» Марио Тайсена. Дэну был предложен контракт тест-пилота на сезон-2006, однако британец ответил отказом, поскольку ему не было гарантировано место боевого гонщика на сезон-2007.

Вместо соглашения с «БМВ» Уэлдон подписал контракт с «Чип Ганасси», а зря: согласись он на условия Тайсена, то дебютировал бы в Формуле-1 уже следующем году. В середине сезона-2006 Жак Вильнёв был отправлен в бессрочный отпуск – вакантное место в сине-белом болиде занял тест-пилот «БМВ-Заубер» Роберт Кубица. Таким образом, своим отказом Уэлдон открыл польскому пилоту дорогу в Ф-1.

Гэри Паффетт

Вот мы и добрались до гонщика, никак не связанного с американскими чемпионатами. Паффетту повезло выступать в эпоху, когда из DTM можно было напрямую перейти в Формулу-1, поэтому после триумфа в немецком туринговом чемпионате он являлся вполне реальным кандидатом на дебют в «Королевских гонках».

В конце 2005-го – сразу после завоевания первого титула в DTM – Паффет подписал контракт тест-пилота с «Маклареном», а уже в следующем сезоне в Уокинге возник непредвиденный дефицит кадров. Прямо посреди чемпионата команду покинул Монтойя, а по окончании сезона ушёл ещё и Райкконен. И если позиция лидера команды была зарезервирована звёздным новичком Алонсо, то вот за место второго пилота разгорелась внутренняя борьба между тремя гонщиками – опытным де ла Росой, триумфатором DTM Паффеттом и молодым талантом Хэмилтоном. Как известно, Рон Деннис сделал выбор в пользу последнего (и не прогадал).

Гэри Паффетт тестирует «Макларен» в 2010 году Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Так Паффетт упустил самый реальный шанс выйти на старт Гран-при. Впрочем, уже в 2007-м фамилия британца снова фигурировала в различных трансферных слухах: команда «Продрайв» пыталась заявиться в Ф-1, а Паффетта рассматривали как потенциального пилота. К сожалению, проект «Продрайв» достаточно быстро заглох, а Гэри был вынужден распрощаться с последней надеждой дебютировать в Ф-1.