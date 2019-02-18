«Альфа Ромео» официально представил болид на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео», ранее выступавшая под названием «Заубер», официально презентовала свой гоночный автомобиль на сезон-2019 — C38. При выборе индекса команда решила продолжить нумерацию, заложенную Петером Заубером. Первые фотографии новинки были опубликованы ещё несколько дней назад, когда был проведён её шейкдаун. Тогда С38 была окрашена во временную чёрно-красную ливрею, однако итоговые цвета ливреи оказались красно-белыми — в соответствии с фирменной расцветкой марки «Альфа Ромео».

Гонщиками «Альфа Ромео» в сезоне-2019 станут финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Сегодня, 18 февраля, за рулём машины на тестах в Барселоне будет работать Райкконен. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию испытаний.