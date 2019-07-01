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ФИА не согласна, что судьи были непоследовательны, не наказав Ферстаппена

ФИА не согласна, что судьи были непоследовательны, не наказав Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси не согласился с обвинениями в адрес стюардов Гран-при Австрии Формулы-1, что они поступили непоследовательно, не наказав пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за жёсткую атаку гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Критики приводили в пример Гран-при Канады, когда Себастьян Феттель выдавил с трассы Льюиса Хэмилтона и получил штраф в пять секунд. Глава «Феррари» Маттиа Бинотто был уверен, что два эпизода похожи и Ферстаппен должен быть наказан.

«Инцидент в Канаде: Себастьян выехал на траву, был впереди, там не было обгона. В случае с Даниэлем, особенно в ситуации с Ландо, Даниэль выехал за пределы трассы и вернулся на неё. В данном же случае обе машины были на трассе и была попытка атаки.

Если пытаться сравнить три этих эпизода, то все три инцидента очень сильно отличаются. В Австрии был обгон, и стюарды верно указали в своей точке зрения, что это был гоночный инцидент — один из тех, когда идёт хорошая, жёсткая борьба. Они увидели этот эпизод именно так», — приводит слова Маси RaceFans.

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