ФИА не согласна, что судьи были непоследовательны, не наказав Ферстаппена

Гоночный директор ФИА Майкл Маси не согласился с обвинениями в адрес стюардов Гран-при Австрии Формулы-1, что они поступили непоследовательно, не наказав пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за жёсткую атаку гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Критики приводили в пример Гран-при Канады, когда Себастьян Феттель выдавил с трассы Льюиса Хэмилтона и получил штраф в пять секунд. Глава «Феррари» Маттиа Бинотто был уверен, что два эпизода похожи и Ферстаппен должен быть наказан.
«Инцидент в Канаде: Себастьян выехал на траву, был впереди, там не было обгона. В случае с Даниэлем, особенно в ситуации с Ландо, Даниэль выехал за пределы трассы и вернулся на неё. В данном же случае обе машины были на трассе и была попытка атаки.
Если пытаться сравнить три этих эпизода, то все три инцидента очень сильно отличаются. В Австрии был обгон, и стюарды верно указали в своей точке зрения, что это был гоночный инцидент — один из тех, когда идёт хорошая, жёсткая борьба. Они увидели этот эпизод именно так», — приводит слова Маси RaceFans.
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