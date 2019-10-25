Блестящему старту Боттаса в Японии помогла ошибка Феттеля

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что отчасти его отличный старт на Гран-при Японии был вызван ошибкой конкурента из «Феррари» Себастьяна Феттеля. Немец слишком рано дёрнулся с места, Боттас отреагировал на это и точно «попал» в погасшие стартовые огни. Так Валттери поднялся с третьей позиции на первую.
«Моё время реакции было весьма быстрым — думаю, примерно четыре сотые. Я говорю про своё первое действие при погасших огнях, а не про то, когда начинает двигаться машина. Обычно я не могу добиться такого времени реакции. Возможно, мне немного помогло движение Себастьяна.
Конечно, немного повезло с таймингом и всем остальным. И, конечно, это было немного рискованно. Но если сейчас смотреть в прошлое, то всё получилось очень хорошо, и я очень рад. Возможно, это мой лучший старт до сих пор», — приводит слова Боттаса RaceFans.
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