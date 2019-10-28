Квят рассказал, что ему нравится на трассе Гран-при США

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал о трассе в Остине, на которой с 1 по 3 ноября пройдёт Гран-при США.
«Разные участки трассы имеют различные характеристики. Первый отрезок быстрый, там есть тот интересный первый поворот после старта, когда следует резкий подъём. Также есть очень быстрые «эски» и длинные прямые, и всё это даёт гонщику возможность бороться с соперниками.
Финальный сектор более извилистый, с медленными поворотами, и это интересно, поскольку непросто подобрать наилучшие настройки и определить оптимальный уровень прижимной силы.
Трасса очень широкая, и потому в некоторых поворотах возможны различные траектории. К примеру, заход в первый поворот очень широкий, и потому в этом месте у пилота есть шанс на обгон», — цитирует Квята пресс-служба команды.
На Гран-при Мексики Квят финишировал девятым, но выпал из первой десятки из-за штрафа за контакт с Нико Хюлькенбергом («Рено»).
- 28 октября 2019
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