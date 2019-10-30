Вильнёв не понял, почему Ферстаппена назвали лучшим гонщиком Гран-при Мексики

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не понял, почему болельщики посчитали Макса Ферстаппена из «Ред Булл» лучшим гонщиком этапа в Мехико. Ферстаппен выиграл квалификацию, но стартовал четвёртым из-за штрафа, а в гонке финишировал шестым, после того как провалился в конец пелотона в начале заезда, не избежав контакта с Валттери Боттасом.
«Поведение Ферстаппена не достойно гонщика Формулы-1. Он очень плохо провёл гоночный уик-энд и нагло вёл себя на камеру. Я действительно не могу понять, почему его выбрали лучшим гонщиком этапа», — цитирует Вильнёва Wheels 24.
За три этапа до окончания сезона на счету Ферстаппена, выигравшего Гран-при Австрии и Германии, 220 очков. Голландец занимает пятое место в личном зачёте, отставая от Себастьяна Феттеля («Феррари») на 10 очков.
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