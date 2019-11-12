Албон: понимаю, насколько мне повезло

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2020. Албон выступает за «Ред Булл» начиная с Гран-при Бельгии—2019, а его напарником является Макс Ферстаппен.

«Я очень рад остаться напарником Макса в следующем сезоне. Я понимаю, насколько мне повезло, что у меня вообще есть эта возможность.

Искренне благодарен «Ред Булл» за веру в меня и в мои результаты, с тех пор как я присоединился к команде. Для них оставить меня в команде на следующий сезон — серьёзный шаг.

Этот год стал для меня потрясающим. Получить вызов посреди сезона в «Ред Булл» — это уже было серьёзно. В 2020-м использую всё, чему научился в этом сезоне, чтобы прибавить и бороться за самые высокие места», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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