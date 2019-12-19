В «Мерседесе» признали, что в сезоне-2020 опасаются не только «Феррари»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, на каких соперников следует обратить внимание при подготовке к 2020 году. По его словам, серьёзную конкуренцию команде составит не только «Феррари», но и «Ред Булл», использующий моторы «Хонды».

«Да, нам следует опасаться не только «Феррари». «Ред Булл» — тоже очень сильная команда. Ясно, что до Мельбурна (Гран-при Австралии, первого этапа сезона-2020. — Прим. «Чемпионата») мы обязаны сделать машину гораздо быстрее, чтобы можно было сражаться с ними. Но это будет нелегко. Это самая главная задача», — цитирует Эллисона Auto Motor und Sport.

«Мерседес» не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014, когда в Формуле-1 вернулись на турбомоторы.

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