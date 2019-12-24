Босс «Хонды» в Формуле-1 попросил совета у механиков

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабэ рассказал, что в межсезонье среди инженеров и механиков проведут опрос, который поможет понять, как можно улучшить рабочие процессы. В 2019 году «Хонда» впервые после возвращения в Формулу-1 в 2015-м стала поставлять моторы сразу двум командам, а именно «Ред Булл» и «Торо Россо».
«Было непросто, конечно. Стало больше сотрудников, надо было готовить больше двигателей. Но всё прошло хорошо.
Я спросил инженеров и механиков, что можно сделать лучше в следующем сезоне, попросил их оценить работу в этом сезоне: с чем были связаны опасения, какие были проблемы, как можно улучшить работу на автодроме.
Затем мы составим список, обсудим его с отделом разработки и развития и подготовим план на следующий сезон», — цитирует Танабэ Motorsport.com.
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