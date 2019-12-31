Боттас не исключил, что после Формулы-1 уйдёт в ралли
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что может стать раллийным пилотом, после того как завершит карьеру в Формуле-1. В начале декабря финн выиграл ралли во Франции, а в январе занял пятое место на ралли Лапландии, где выступит ещё раз.
«Пока об этом рано говорить. Никогда не знаешь, что ожидает тебя в жизни. Но сейчас мне нравится эта идея. Мне интересно выступать в ралли.
Кроме того я считаю, что это полезно для меня с точки зрения гоночных навыков. Но я не заглядываю далеко вперёд и по-прежнему вижу себя гонщиком Формулы-1 на протяжении определённого времени. Мне ещё есть к чему стремиться. Но сейчас мне это (ралли. — Прим. «Чемпионата») интересно. Никогда не говори «никогда», — приводит слова Боттаса GPToday.
Боттас не исключил, что уйдёт из «Мерседеса» после сезона-2020
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