Организаторы «Дакара» уличили экипаж россиянина Васильева в нарушении правил

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2020 — компания ASO — установили, что экипаж в составе россиянина Владимира Васильева и украинца Виталия Евтехова нарушил правила гонки. Установленные внутри их внедорожника «МИНИ» видеокамеры зафиксировали, что для ориентирования на спецучастках Евтехов и Васильев использовали не только выданную организаторами дорожную книгу, но и дополнительные листочки, которые затем выбрасывали из машины, сообщает Autosport. Это нарушение пункта 4.3 статьи 22 регламента «Дакара».
Согласно правилам, за подобное прегрешение спортсменам могут грозить самые серьёзные санкции — вплоть до снятия с гонки. Однако Васильев и Евтехов и так уже выбыли из борьбы, после того как их внедорожник Mini John Cooper Works Rally загорелся на одном из спецучастков. Однако в ASO в любом случае вынесли экипажу публичное предупреждение и подчеркнули, что оставляют за собой право вернуться к рассмотрению этой ситуации, если Васильев и Евтехов подадут заявку на один из следующих «Дакаров».
- 14 января 2020
-
23:48
-
22:54
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
20:51
-
20:40
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:10
-
18:51
-
18:36
-
18:23
-
17:36
-
16:39
-
16:16
-
15:36
-
14:02
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:43
-
10:58
-
10:38
-
09:48
-
09:39
-
09:31
-
09:00
-
01:50
- 13 января 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:53
-
20:32
-
19:55