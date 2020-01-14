Организаторы «Дакара» уличили экипаж россиянина Васильева в нарушении правил

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2020 — компания ASO — установили, что экипаж в составе россиянина Владимира Васильева и украинца Виталия Евтехова нарушил правила гонки. Установленные внутри их внедорожника «МИНИ» видеокамеры зафиксировали, что для ориентирования на спецучастках Евтехов и Васильев использовали не только выданную организаторами дорожную книгу, но и дополнительные листочки, которые затем выбрасывали из машины, сообщает Autosport. Это нарушение пункта 4.3 статьи 22 регламента «Дакара».



Согласно правилам, за подобное прегрешение спортсменам могут грозить самые серьёзные санкции — вплоть до снятия с гонки. Однако Васильев и Евтехов и так уже выбыли из борьбы, после того как их внедорожник Mini John Cooper Works Rally загорелся на одном из спецучастков. Однако в ASO в любом случае вынесли экипажу публичное предупреждение и подчеркнули, что оставляют за собой право вернуться к рассмотрению этой ситуации, если Васильев и Евтехов подадут заявку на один из следующих «Дакаров».

Организаторы «Дакара» поймали ряд экипажей на нарушении правил гонки