Гонщики «Хааса» смогут поработать на старом симуляторе «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилоты Никита Мазепин и Мик Шумахер смогут поработать на старом симуляторе «Феррари» в преддверии к сезону-2022.
Напомним, в прошлом году Мазепин жаловался, что у «Хааса» нет симулятора, из-за чего ему труднее готовиться к гонкам.
«На данный момент мы сделали очень мало для подготовки гонщиков к новым болидам. Мы действительно ходили на симулятор перед тестами. Мы используем старый симулятор «Феррари».
Но сейчас мы его только настраиваем. Первые заезды будут в начале февраля, а там посмотрим. И так мы их хоть как-то познакомим с поведением новой машины», — приводит слова Штайнера
Ранее Штайнер рассказал о целях команды на сезон-2022 и поделился информацией о возможной дате презентации новой машины.
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