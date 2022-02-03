Гонщики «Хааса» смогут поработать на старом симуляторе «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилоты Никита Мазепин и Мик Шумахер смогут поработать на старом симуляторе «Феррари» в преддверии к сезону-2022.

Напомним, в прошлом году Мазепин жаловался, что у «Хааса» нет симулятора, из-за чего ему труднее готовиться к гонкам.

«На данный момент мы сделали очень мало для подготовки гонщиков к новым болидам. Мы действительно ходили на симулятор перед тестами. Мы используем старый симулятор «Феррари».



Но сейчас мы его только настраиваем. Первые заезды будут в начале февраля, а там посмотрим. И так мы их хоть как-то познакомим с поведением новой машины», — приводит слова Штайнера

Ранее Штайнер рассказал о целях команды на сезон-2022 и поделился информацией о возможной дате презентации новой машины.