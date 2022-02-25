Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в 2022 году

Формула-1 выпустила официальное заявление, в котором объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.
«Чемпионат мира ФИА Формулы-1 посещает страны по всему миру с позитивным настроем объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — гласит текст заявления.
Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Предстоящий этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переездом гонки на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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