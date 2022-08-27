Леклер не получит преимущества перед Ферстаппеном на стартовой решётке гонки ГП Бельгии

Известный журналист Тоби Грюнер рассказал, что ему поступила информация, согласно которой гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» Шарль Леклер будут в равных условиях на старте воскресной гонки Гран-при Бельгии, несмотря на полученные штрафы за смены элементов силовой установки на их болидах.



Ранее в издании The Race сообщили, что из-за некоего нюанса в правилах Леклер окажется на стартовой решётке Гран-при Бельгии впереди ещё трёх пилотов, получивших штрафы за перебор элементов силовой установки —Ферстаппена, Ландо Норриса и Эстебана Окона. По словам Грюнера, это не так, и Ферстаппен с Леклером будут в равных условиях, так как у Шарля штрафы суммируются.



Гонка Гран-при Бельгии состоится завтра, 28 августа. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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