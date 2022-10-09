Даниил Квят сошёл с гонки NASCAR на «ровале» в Шарлотте

Российский пилот Даниил Квят, представляющий команду «Хезеберг», сошёл с гонки заключительного этапа второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series, которая проходит сегодня, 9 октября, на «ровале» в Шарлотте (США).

Квят стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем пропустил Остина Диллона и откатился на 34-ю строчку.

В конце 17-го круга россиянин неожиданно свернул в боксы, после чего механики откатили его автомобиль в зону гаражей – выяснилось, что на «Тойоте» №26 вышел из строя двигатель. Починить силовую установку на трассе «Хезеберг» не смог, а Квят в итоге сошёл с дистанции.

Ранее россиянин финишировал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity. Победителем стал американский гонщик Эй Джей Олмендингер.