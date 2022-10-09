Даниил Квят сошёл с гонки NASCAR на «ровале» в Шарлотте

Российский пилот Даниил Квят, представляющий команду «Хезеберг», сошёл с гонки заключительного этапа второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series, которая проходит сегодня, 9 октября, на «ровале» в Шарлотте (США).
Квят стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем пропустил Остина Диллона и откатился на 34-ю строчку.
В конце 17-го круга россиянин неожиданно свернул в боксы, после чего механики откатили его автомобиль в зону гаражей – выяснилось, что на «Тойоте» №26 вышел из строя двигатель. Починить силовую установку на трассе «Хезеберг» не смог, а Квят в итоге сошёл с дистанции.
Ранее россиянин финишировал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity. Победителем стал американский гонщик Эй Джей Олмендингер.
- 9 октября 2022
-
23:04
-
22:49
-
21:55
-
21:24
-
20:36
-
19:55
-
19:52
-
19:00
-
18:45
-
17:36
-
17:27
-
16:46
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
14:59
-
14:18
-
13:43
-
13:33
-
13:06
-
12:46
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:08
-
10:35